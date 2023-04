Melnās smiltis un brieži kalnos. Spa atpūta Gruzijā

Kalni, hinkali un vīns. Ar šiem trim vārdiem pietiek, lai saprastu: runa ir par Gruziju. Valsts slavena ar savām pludmalēm un kalnu slēpošanas kūrortiem, gastronomiskajām tūrēm. Savukārt pavasarī iemesls Sakartvelo apmeklējumam var būt vēlme atjaunot spēkus pēc ieilgušās ziemas. Gruzija slavena ar saviem balneoloģiskajiem kompleksiem un spa viesnīcām. Un minerālajiem ūdeņiem.

No Latvijas nokļūt Gruzijā pa gaisu var ar divām aviokompānijām – “WizzAir”, kas divreiz nedēļā lido uz Kutaisi, un “airBaltic”, kas lido uz Tbilisi.

Mēs izvēlējāmies “WizzAir”, tāpēc pirmā pietura bija Kutaisi. Tā ir sena, mājīga pilsēta pašā Gruzijas sirdī. Kādreiz tā bija leģendārās Kolhīdas karaļvalsts galvaspilsēta, tieši šurp devās argonauti pēc zelta aunādas. Mūsdienu Kutaisi pirmajā acu uzmetienā izskatās nedaudz nepatīkami – to gaida daudz atjaunošanas darbu, pavasarī pilsēta nav visai sakopta. Taču vēsturiskais centrs ir lielisks. Ielas bruģētas. Viena no centrālajām ēkām – operas nams – ir izgaismota, blakus – “dārgākā strūklaka Gruzijā”, kā to nodēvēja Saakašvili. Strūklaka ataino seno Kolhīdu. Uz katra no pieciem pakāpieniem atrodas zeltītas dzīvnieku un cilvēku figūras ar pārpilnības ragiem rokās.

Pat ja jūs, kā mēs, Kutaisi būsiet tikai caurbraucot, noteikti pasūtiet ekskursiju pa pilsētu, lai apmeklētu Mocameta baznīcu, kur var ievēlēt vēlēšanos (runā, ka piepildoties), Bagrato katedrāli, vietējo botānisko dārzu un gaisa tramvaju blakus Baltajam tiltam un kalniem.