Pēdējā brīža ceļojums Ziemassvētkos? Astoņas vietas, kur izbaudīt svētku noskaņu

Ziemassvētki mājās, kas uzposta virtenēm un smaržo pēc tikko no krāsns izņemtiem pīrādziņiem, ir brīnišķīgi. Tomēr svētkus var svinēt dažādi. Un kad gan vēl, ja ne Ziemassvētkos, izbaudīt vietas pasaulē, kas sniega pārklātas izskatās gluži kā no pasakas? Vēl vari paspēt saplānot pēdējā brīža ceļojumu – nelielai iedvesmas devai esam apkopojuši astoņas vietas, kur svētku laikā izjust pilnu emociju gammu.

Halštate, Austrija



Skaista jebkurā gadalaikā – tāda patiesi ir mazā pilsētiņa Halštate, kas atrodas ezera krastā un kalnu ieskāvumā Austrijā. Taču tieši sniega segas apklāta Halštate izskatās kā no pasakas.

Kā ziņo "The Vintage News", pilsētu 1750. gadā nopostīja ugunsgrēks, un lielāko daļu koka ēku vajadzēja celt no jauna. Ļaudis tās izlēma celt tolaik modernajā vēlīnā baroka stilā, kas laika gaitā organiski sajaucies ar Alpu tradicionālo arhitektūras stilu. Ziemassvētkos pilsēta pārtop par mirgojošu gaismu un lāsteku, kas mirdz no savdabīgajiem māju jumtiem, brīnumzemi. Tiek izkrāšņots vēsturiskais tirgus laukums, kurā atrodas arī pilsētas Ziemassvētku egle. Ikgadējā Ziemassvētku tirdziņā pilsēta tiek ieskandināta ar dzīvo mūziku un ietērpta vietējo mākslinieku un amatnieku tirgošanās stendos.

Ko vēl darīt Halštatē? Pastaigāties. Jā, tieši tik vienkārši! Pilsēta nav liela, tādēļ varēsi aplūkot visas gleznainās ieliņas. Jārēķinās gan, ka būs jāmēro gan kāpnes, gan pakalni un nogāzes, tādēļ jānodrošinās ar piemērotu apģērbu. Pastaigā gar krastmalas promonādi gūsi skatu uz ezeru un varēsi uzņemt arī savu pastmarkas cienīgo foto.

Lapzeme, Somija



Ja vēlies izbaudīt īstenu ziemu, nav divu domu – jādodas uz Somijas pašos ziemeļos esošo Lapzemi! Tur ziemas priekus iespējams baudīt uz pilnu klapi – sākot ar neaizmirstamiem braucieniem haskiju pajūgā, elpu aizraujošiem izbraucieniem ar sniega motociklu līdz slēpošanas trasēm, kas piemērotas kā iesācējiem, tā sporta veida lietpratējiem. Sāriselkas slēpošanas kūrortā varēsi piedzīvot arī garāko kamaniņu/ragaviņu trasi Somijā. Bet nakti pārlaist īstā iglu mājiņā!

Taču ne jau tikai ziemas prieki radīs īstu svētku sajūtu. Lapzemē, Rovaniemi ciemā, atrodas galvenā Ziemassvētku vecīša mītne! Tās atrašanās vieta ir tieši uz Ziemeļu polārā loka. Šeit iespējams aplūkot ne tikai Ziemassvētku vecīša darbnīcu, bet arī ciemata Pasta biroju, kurā atrodas kartīšu, zīmogu un unikālu dāvaniņu valstība. Pasta birojā iespējams uzrakstīt arī savu vēstuli tuviniekiem, un savus adresātus tā sasniegs ar rokām gatavotu zīmogu.

Pavisam īsas pastaigas attālumā atrodas arī parks, kurā ganās pūkainie ziemeļbrieži, iespējama vizināšanās to pajūgā un dažādu tematisko priekšnesumu vērošana. Esot Lapzemē, vērts aizdoties arī uz pasaulē vistālāk ziemeļos esošo zooparku – Ranua zoo. Tur mīt dažādi ziemeļu dzīvnieki, tostarp polārlāči.

Lapzeme arīdzan ir lieliska vieta, kurā vērot maģisku gaismas deju debesīs – ziemeļblāzmas. Domājot par ziemeļblāzmu medībām jāatceras, ka tās vislabāk būs saskatāmas vietās, kur nav gaismas piesārņojums, tādēļ dažkārt vērts avantūrā doties kopā ar ziemeļblāzmu lūkošanās lietpratējiem. Ja vēlies piedzīvojumā doties viens, lietderīgas var izrādīties viedtālruņos lejupielādējamās lietotnes, kuras norāda, kur un kad, visticamāk, būs manāma ziemeļblāzma. Sagatavo siltas drēbes un foto statīvu, lai uzņemtu bildes atmiņām!

Bergena, Norvēģija



Gleznaina pilsēta ar krāsainām koka mājām, aiz kurām slejas sniegoti pakalni – tā varētu noraksturot ziemīgo Bergenu Norvēģijā. Arī šis reģions būs lieliski piemērots ziemas sporta veidu cienītājiem, taču, ja vēlies kalnus aplūkot no attāluma, vari doties ekskursijā ar kuģīti pa majestātiskajiem un ledainajiem fjordiem.

Pilsētā varēsi aplūkot arī jauko ikgadējo tradīciju – izveidoto miniatūro piparkūku pilsētu. No piparkūkām uzbūvētas gan mājas, gan baznīcas, gan karuseļi un vilciena sliedes. Bergena ir kultūras pilsēta, tādēļ Ziemassvētku laikā pilsētu pieskandina dažādi koncerti, pieejamas mākslas izstādes un, protams, arī Ziemassvētku tirdziņš, kas šogad apmeklētājus priecēs līdz 21. decembrim. Neiztikt arī bez krāšņām gaismu instalācijām.

Pilsētā ir gana daudz vietu – gan vietējo amatnieku veikaliņi, gan lieli iepirkšanās centri, kuros iepirkt dāvanas tuviniekiem. Ar pacēlāju varēsi pilsētu aplūkot no augšas, uzbraucot Fleijena kalna virsotnē, savukārt ar citu vagoniņu iespējams uzbraukt augstākajā no slavenajiem septiņiem kalniem Bergenas apkārtnē – Ulrikena augstienē.

Regulāri tiek rīkoti arī pārgājieni uz vienu no skaistākajām, taču arīdzan baisākajām vietām Norvēģijā – Troļļa mēli. Tā ir pārkarena klints šķēpele kraujas malā, populāra vieta fotosesijām. Šis pārgājiens ir gana izaicinošs, to iespējams mērot aptuveni astoņās līdz 12 stundās, tādēļ to ieteicams mērot pieredzējušiem pārgājienos gājējiem tikai gida pavadībā. Savukārt aptuveni trīs stundu attālumā no Bergenas atrodas atrodas garākais ūdenskritums valstī – "Vøringsfossen".

Lieliska vieta, kur doties, ir arī Bergenas akvārijs, kas faunas ziņā ir viens no bagātākajiem Ziemeļeiropā. Tajā iespējams redzēt aptuveni 200 zivju sugu.

Prāga, Čehija



Viena no skaistākajām Eiropas pilsētām, kad zemi klāj sniegs – Prāga. Tad pilsētas sarkanie jumti tiek apklāti ar pūkaino sniega segu un ielas izkrāsojas gaismu spēlēs. Turklāt lielisks iemesls, lai uz Prāgu dotos nevis vasarā, bet ziemā, ir nelielais tūristu skaits, kas nozīmē – pilsētas skaistākās vietas varēsi apskatīt bez raizēm par lielu pūli un gaidīšanas rindām. Maz tūristu nozīmē, ka noteikti jādodas aplūkot Prāgas pili, kas uzbūvēta uz kādreizējās pagānu svētvietas.

Arī Prāga jau kopš novembra beigām ierasti piedāvā iegādāties labumus gan sev, gan saviem mīļajiem Ziemassvētku tirdziņos. Galvenā un lielākā pilsētas svētku egle, kā arī Ziemassvētku tirdziņš atrodas Vecpilsētas laukumā. Decembrī pieejami arī dažādi tematiski koru un orķestru koncerti, deju šovi un svētku izrādes. Svētku noskaņu varēsi gūt arī izbraucienā pa pilsētu ar tramvajiem, kuri krāšņi izdekorēti ar lampiņām.

Īpaši romantisku gaisotni var izbaudīt uz Kārļa tilta, kur laternas tiek darbinātas nevis ar elektriskajām lampiņām, bet ar gāzes lukturīšiem – gluži kā senajos laikos.

Segovija, Spānija

Tiek uzskatīts, ka Segovijas alkazars ir iedvesmojis arī Disneja pārraidēs redzamās pilis. Un kā nu ne – pils patiesi izskatās kā no pasakas jebkurā gada laikā, taču īpaši krāšņu skatu apkaime iegūst brīdī, kad zemi pārklāj sniegs.

Segovija ir vieta, kur izbaudīt mierīgu atpūtu, aplūkojot skaisto arhitektūru – gan pili, gan tās cietoksni, Segovijas katedrāli, kā arī veco ebreju kvartālu, kurā virmo īpaša viduslaiku gaisotne.

Tallina, Igaunija



Ziemassvētkos nav jādodas tālu – arī mūsu kaimiņvalsts galvaspilsētā Tallinā katru gadu tiek uzburta brīnišķīga svētku noskaņa. Vecpilsētas un savdabīgā bruģakmens ielu dēļ tā izskatās pēc pasakas.

Tallinas vecpilsēta ir unikāla, jo šaurās ieliņas rotā pat 13. un 16. gadsimta arhitektūras pērles, pilsētas sirdi ieskauj viduslaiku aizsargmūris, aiz kura noslēpumainos pagalmos paslēptas kafejnīcas un amatnieku veikaliņi, kuros nopirkt svētku dāvanas – autentiskas, rokām darinātas preces. Īpašu noskaņu pilsēta iegūst ap Ziemassvētku laiku, kad Rātslaukumā tiek izpušķota pilsētas krāšņākā Ziemassvētku egle, ielas izkrāšņo dekori un dažādus labumus var iegādāties svētku tirdziņā, kas arīdzan ierasti notiek pilsētas Rātslaukumā.

Bledas ezers, Slovēnija



Bledas ezers, protams, ir krāšņs cauru gadu, taču īpaši maģiski tas izskatās ziemā. Arī Bledas apkaimē ir gana daudz aktivitāšu ziemas sporta veidu cienītājiem – var gan slēpot, gan snovot un arī slidot.

Noteikti ir vērts apmeklēt Bledas pili, kas slejas uz 130 metru augstas klints. No cietokšņa pavērsies īpaši skaists skats uz Bledas ezeru ziemas ainavā un apkārtējiem pakalniem – īpaši Ziemassvētku laikā, kad pilsētu izkrāšņo tūkstošiem gaismiņu. Decembrī ezera promonāde ir ne tikai vieta, kur aizvadīt ziemīgas pastaigas, bet arī izbaudīt svētku tirdziņu atmosfēru un nobaudīt tradicionālos ēdienus. Turklāt arī promonāde tiek izkrāšņota ar savu svētku egli.

Noišvānšteinas pils, Vācija

Pils, kura tulkojumā no vācu valodas nozīmē "Jaunā gulbja pils", ir viena no skaistākajām pilīm visā Vācijā. Tiek uzskatīts, ka arī Noišvānšteinas pils ir iedvesmojusi Disneja pasaku pilis.

Pārsteidzošajā arhitektūras brīnumā Bavārijas karalis Ludvigs II, kurš cēla šo pili, apvienojis fantāziju ar realitāti. Par spīti pils pasakainajiem apveidiem tā tika aprīkota ar tā laika jaunākajām tehnoloģijām. Karaļa apartamenti bija aprīkoti ar centralizētu apkuri – pa caurulēm telpās pienāca karstais gaiss, tualetēs bija automatizēta ūdens nolaišanas sistēma, kalpu izsaukšanai izmantoja elektriskas ierīces, pilī darbojušies vairāki tālruņi.

Tuvējā pilsētā Fusenā ik gadu notiek Ziemassvētku tirdziņš, taču pārējo laiku var izmantot, lai iepazītu pilsētas ēdienu, kultūru un skaisto arhitektūru. Tāpat Fusenas apkārtnē pieejamas vairākas pārgājiena takas – no īsām un vienkāršām, līdz takām, kas pārbaudīs gribasspēku un fizisko sagatavotību.

