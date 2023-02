Pirmatnējā Skajas sala, kas ved pa dinozauru pēdām un apbur ar maģisko ainavu

Kilometriem gara krasta līnija, majestātiskas kalnu grēdas, senas drupas, vientuļas mājas klajumā un neparasta vēsture – tāda ir mazā Skajas sala Skotijā, kuru mēdz dēvēt par maģisku vietu, kas noteikti jāapmeklē, ja sanāk viesoties Skotijā. Turklāt te atrodas dažas no Skotijas ikoniskākajām ainavām.

Skajas sala ir gandrīz 80 kilometrus gara un 45 kilometrus plata, tā ir ne tikai populārākā un zināmākā no Skotijas salām, bet arī otra lielākā un atrodas vistuvāk cietzemei, tādēļ uz to var nokļūt pār tiltu no pilsētas Kailakenas. Šī tiek uzskatīta par skaistāko no visām Skotijas salām, un sennorvēģu valodā Skajas sala nozīmē "mākoņu sala". Plaši tīreļi, robainas kalnu virsotnes, dziļo ezeri un klintis gar jūras krastu aizvien vilina tūristus un dara to par ievērojamāko tūristu galamērķi Skotijā uzreiz aiz Edinburgas.

Skajas salas lielākā bagātība ir daba, tādēļ šī vieta ir īsta paradīze tiem, kam patīk pastaigas pa ainavisku vidi, kas apbur un pārsteidz. Te daba ir pirmatnīga, mazliet mežonīga un mūsdienu pasaules neskarta. Skajas sala ir viens no iecienītākajiem galamērķiem tiem, kam patīk pārgājieni un trekings.

Vēl viens Skajas salas trumpis ir tās bagātā vēsture, kas saistās ar seniem klaniem un to saspīlētajām attiecībām, jakobītu cīņām un klejotāju kopienu postījumiem augstienes atbrīvošanās laikā. Bet tiem, kuros mīt pētnieka gars, saistošas varētu būt dinozauru pēdu nospiedumu medības pa visu salu.

Skajas salas centrālajā ainavā dominē kalns "Cuillin Hills", kas sasniedz 993 metru augstumu virs jūras līmeņa, savukārt uz ziemeļiem pie Storras atrodas neparastā bazalta virsotņu grupa, kas kalpo kā orientieris jūrniekiem. Izpētot salu, vienmēr ir interesanti, jo, pat veicot nepareizu pagriezienu, vieta, kurā sanāks nokļūt, pārsteigs un apburs, jo no jebkuras vietas paveras satriecošs skats. Tomēr, dodoties izpētīt Skajas salu, ieteicams lejupielādēt bezsaistes karti.

Uz salas, kas apdzīvota kopš mezolīta laikmeta, pašlaik dzīvo ap 10 tūkstoši cilvēku (no kuriem daudzi, turklāt, runā gēlu valodā!), lai gan, apmeklējot salu tūristu nesezonā, nekas par to neliecina, tādēļ Skajas sala ir īstā vieta, uz kurieni aizmukt no ikdienas un cilvēkiem, ja ir tāda vēlme.



