Rožu tūkstoši, koncertzāle un mākslīgais ezers – skaistākie parki Eiropā

Parkiem piemīt īpaša noskaņa – pa celiņiem riksītī skrien sportisti, tiem garām pabrauc velosipēdisti ar saiņiem vakariņām, kaut kur zem sēru vītola pāris sarīkojis pikniku un mazliet tālāk studenti lasa grāmatas un dzīvespriecīgi čalo. Parks ir īstā vieta, kur radīt priekšstatu par pilsētu un kur ceļojumā rast priekšstatu, kā atpūšas vietējie. Turklāt tā ir arī iespēja iepazīties ar vietējo kultūras un dabas mantojumu, kas iet roku rokā ar vēsturi.

Haidparks Londonā, Centrālparks Manhetenā – šīs zaļās oāzes pilsētvidē ir vieni no slavenākajiem parkiem pasaulē, kas ik gadu pulcē tūristus, kuri savām acīm vēlas skatīt daudzkārt aprakstītos vai kino pasaulē redzētos parkus un izbaudīt mirkli atpūtas skaistā vidē. Vairākas pasaules pilsētas lepojas ar grandioziem, vēsturiskiem un nozīmīgiem parkiem, tāpēc aplūkosim dažus no skaistākajiem.

Vondelparks Amsterdamā

Vondelparks ("Vondelpark") ir lielākais un slavenākais parks ne tikai Amsterdamā, bet visā Nīderlandē – gadā to apmeklē ap 10–12 miljoniem cilvēku. Tā ir viena no iecienītākajām vietām, kur doties pastaigā, braukt pa līkumotām takām ar velosipēdu, sportot, rīkot pikniku vai vienkārši, lasot grāmatu, atpūsties uz laipas ar skatu uz kādu no daudzajiem dīķiem parkā. Vondelparkā ir arī vairākas kafejnīcas ar terasēm, kas rosīgajā pilsētvidē ļauj izbaudīt apkārtējo ainavu, tostarp rožu dārzu, kurā aug ap 70 šķirņu. Vasarā parkā bieži notiek koncerti un brīvdabas teātra izrādes.