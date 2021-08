Sapnis par mazo Lasvegasu un pasaulē bagātākā kopiena – neparastas spoku pilsētas

Dzīvojot mazākā vai lielākā, bet tomēr apdzīvotā vietā, kur varam arī novērot attīstību un pārmaiņas, ir grūti iztēloties, kā būtu, ja visas apkārt esošās būves būtu pamestas un tuvāko 10 vai pat 100 kilometru rādiusā nevarētu sastapt nevienu dzīvu būtni. Taču gadu gaitā it visur pasaulē dažnedažādu iemeslu dēļ ir izveidojušās neskaitāmi daudzas spoku pilsētas, kurās varam tikai iztēloties, kāda bija dzīve to ziedu laikos.

Šoreiz ''Tūrisma Gids'' piedāvā virtuāli apciemot piecas pilsētas un ciematus dažādās pasaules vietās, kuras diemžēl vai varbūt par laimi tikušas pamestas. Jāpiebilst, ka it visas no tām ir iespējams arī apmeklēt un apskatīt savām acīm, taču ņem vērā, ka to nevar darīt uz savu galvu, jo citviet bez speciālas atļaujas nevarēsi pat paspert soli pāri spoku pilsētas robežai.

Čingueti, Mauritānija



Senā Čingueti pilsēta (titulbildē), kas kā mirāža paceļas pāri Mauritānijas plašajām smilšu kāpām, vairāk nekā 1200 gadus ir bijusi dažādu ceļotāju patvērums no mokošā Sahāras tuksneša karstuma, vēstī BBC. Pilsēta dibināta 8. gadsimtā kā karavānu pieturvieta svētceļniekiem ceļā uz Meku, bet galu galā tā uzplauka kā viens no lielākajiem zinātnes, reliģijas un matemātikas centriem Rietumāfrikā.

Svētceļnieki un zinātnieki, kas apciemoja pilsētu, bieži vien atstāja savus reliģiskos tekstus, zinātniskos pētījumus un vēsturiskos manuskriptus. Gadu gaitā Čingueti tika uzkrāts tik daudz šo vēsturisko dokumentu, ka pilsētas ziedu laikos no 13. līdz 17. gadsimtam tā varēja lepoties ar 30 bibliotēkām.

Lai arī pilsēta mūsdienās vairs nav apdzīvota, ir saglabājušās piecas no oriģinālajām bibliotēkām, un lojāla glabātāju komanda pazemīgi sargā vairāk nekā 1000 nenovērtējamu viduslaiku Korāna rakstus no smiltīm, vēja un karstuma. Diemžēl, tā kā Sahāras tuksnesis turpina strauji plesties plašumā, tostarp apdraudot senās Čingueti pilsētas ēkas, un klimata pārmaiņas pēdējo gadu laikā izraisa sezonālus plūdus, šo dārgumu nākotne ir apdraudēta.