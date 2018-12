Savdabīga mājiņa Francijā, kas iekārtojusies starp klinšu sienām

"Castel Meur" jeb māja starp akmeņiem pelnīti piesaistījusi tūristu uzmanību un uz citkārt kluso Francijas ciematiņu, proti, "Plougrescant" vilina interesentu pūļus.

Māja starp akmeņiem, par kuru informāciju var atrast arī pēc atslēgas vārdiem "La Maison du Gouffre", celta 1861. gadā. Tā atrodas netālu no jūras, tādēļ prātīgs šķitis lēmums to celt starp divām klinšu sienām, tā parūpējoties vismaz par kādu aizsardzību no vētrām un citiem dabas untumiem. Tolaik nekādas apbūves atļaujas nav bijis jākārto, tāpēc ikviens cēlis ēkas, kā nu vēlējies, ko izveicīgi izmantojis pirmais teritorijas īpašnieks.

Jāsaka godīgi, ka būvniecības risinājums nudien ir unikāls, tādēļ nav nekāds brīnums, ka ļaudis izvēlas doties uz šo Francijas pusi, lai aplūkotu to savām acīm.

View this post on Instagram A post shared by @marija_may_ on Jun 17, 2015 at 2:14am PDT

Agrāk īpašnieki ļāvuši tūristiem nākt privātmājas teritorijā un aplūkot interesanto ēku pavisam tuvu, bet kopš kāds ziņkārīgais uzkāpis uz celtnes jumta un nodarījis bojājumus īpašumam, saimnieki uzcēluši žogu, ļaujot uz mājiņu raudzīties vien no konkrēta attāluma.

Kā skaidrots "Amusing Planet", šobrīd ēkā dzīvo tās pirmā īpašnieka mazmeita, kura šo vietu par mājām sauc jau kopš 2004. gada.

