Savdabīgs un biedējošs – Briesmoņu parks Itālijā

Briesmoņu parks jeb "Parco dei Mostri" atrodas Itālijā. Jau sākotnēji tas nebija plānots kā mierpilns atpūtas galamērķis – pastaigājoties pa šo parku, iespējams sajust bailes un skumjas.



Ideja par parku radās kādam itāļu vīram (Pier Francesco Orsini), kurš bija atgriezies no kara, pieredzot šausmas un zaudējot draugus. Turklāt, atgriežoties mājās no piedzīvotā, drīz vien nomira arī viņa sieva. Teorijas par to, ko ataino šis parks, ir dažādas, tomēr viena no populārākajām skaidro to, ka parkā saskatāma cīņa ar viņa iekšējo pasauli un "dēmoniem". Nespējot tikt galā ar savām emocijām, viņš vēlējās tās kaut kā izrādīt, tāpēc, kā skaidro "Atlas Obscura", 1552. gadā dzima ideja par neierastu parku.

Parkā atrodamas vairākas savdabīgas un interesantas skulptūras. Piemēram, milzīga zivs galva, milzis, kas samaļ miltos citu milzi, kā arī šķība māja.

Iespējams, visbiedējošākā skulptūra šajā dārzā ir milzu galva, kuras mute plaši pavērta kliedzienā.

Kā skaidrots "Atlas Obscura", šis dārzs iedvesmoja daudzus māksliniekus, tostarp arī Salvadoru Dalī.

Ja sanācis pabūt šajā vietā, noteikti vērts uzmeklēt jau iepriekšminēto milzīgo galvu, kuras mute pavērta kliedzienā. Galvas iekšpusē uz mēles novietots piknika galds, kur interesenti var ieturēt launagu. Vai nav savādi?

Ja ceļo pa Itāliju, noteikti noderēs arī šīs idejas dažādu vietu apskatei.

