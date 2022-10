Seši pārsteidzošākie un neparastākie muzeji Čehijā

Dodoties ceļojumā, ne vienmēr var paredzēt laikapstākļus un ne vienmēr tie ir tādi, kādus vēlētos. Ja laiks ir apmācies, drūms un līst lietus, bet izzināt vietējo kultūru un apmeklēt interesantas vietas gribas vairāk nekā pavadīt laiku naktsmītnē vai kafejnīcā, jādodas uz muzejiem! Tūrisma aģentūra "CzechTourism" piedāvā pārsteidzošākos un neparastākos no muzejiem, kurus apmeklēt, ja brīvdienas pavadi Čehijā.

Sālstrauku kolekcija Slani



Viena no pasaules lielākajām sālstrauku kolekcijām atrodas Slani (Slaný – čehu valodā nozīmē "sāļš") pilsētā, aptuveni 37 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Prāgas. Pateicoties daudzajiem dāvinātājiem no Čehijas un ārzemēm, kolekcija turpina palielināties un šobrīd tajā ir aptuveni 2800 eksponātu.

Muzejā var aplūkot visu formu un izmēru sālstraukus no keramikas, porcelāna, plastmasas, stikla un koka. Interesants eksponāts ir pasaulē lielākais sālstrauks, kura augstums pārsniedz metru un kurā ietilpst 40 kilogrami sāls.

Divriteņu izstāde Žirečā



Netālu no Dvūras Krāloves (Dvůr Králové) pilsētas Čehijas austrumos atrodas Žireča, gleznains vēsturisks komplekss, bijušais jezuītu klosteris. Musdienās tur atrodas zāļu dārzi un lielākā pastāvīgā divriteņu izstāde Centrāleiropā ar gandrīz 200 eksponātiem. Privātās kolekcijas īpašnieks ir Jiržis Uhliržs (Jiří Uhlíř), kurš divriteņus kolekcionēja 14 gadus.

Muzejs atrodas baroka klētī, kas Marijas Terēzes laikos bija cara armijas graudu noliktava. Kopš pagājušā gadsimta trīsstāvīgās ēkas stāvoklis sāka pasliktināties, un pirms deviņiem gadiem to iegādājās vietējā labdarības organizācija, kas ēku atjaunoja. Pēc rekonstrukcijas tajā atvērta izstāde, kas veltīta divriteņu vēsturei.

Foto: Žireč arhīvs

Leļļu kolekcija Hrudimā



Lielākā leļļu kolekcija Čehijā apskatāma vēsturiskajā Hrudimas (Chrudim) pilsētā Čehijas austrumos, kur atrodas Leļļu kultūras muzejs. Pastāvīgajā izstādē "Burvīgā leļļu pasaule" var aplūkot pagājušo gadsimtu čehu leļļu mākslinieku un slavenā čehu mākslinieka Jirži Trnkas (Jiří Trnka) izveidotās lelles. Izstādes starptautiskajā daļā var apskatīt ēnu teātra lelles no Indonēzijas, Vjetnamas ūdens teātra lelles, kā arī lelles no Indijas, Japānas, Ķīnas vai Mjanmas.

Ir vērts apmeklēt rotaļistabu un aplūkot, kā darbojas leļļu teātris.

Vagonu muzejs Morāvijas-Silezijas apgabalā



Studenkas pilī (Morāvijas-Silezijas apgabalā) vērts apmeklēt unikālo vagonu muzeju ar izstādi, kas veltīta vietējās vagonu rūpnīcas vēsturei, un aplūkot vagonu un lokomotīvju maketus. Studenkas pils pirmo reizi tika minēta 1478. gadā. 1567. gadā toreizējais muižas īpašnieks Karels Herborts no Fulšteinas pārbūvēja cietoksni par renesanses pili. Nākamie īpašnieki to palielināja un izveidoja alus darītavu, bet blakus tika uzcelta jauna vienstāva baroka ēka, kas tika dēvēta par Jauno pili.

Stikla rūpnīca un muzejs Karlovi Varos un Prāgā



Slavenā Mosera stikla skaistumu un unikālo stikla amatniecības noskaņojumu var apbrīnot, apmeklējot stikla rūpnīcu un muzeju Karlovi Varos (Karlovy Vary). Mosera stikla rūpnīcā var lepoties ar vairāk nekā 160 gadu ilgstām stikla mākslas darbu veidošanas tradīcijām. Tās produkti nonāca imperatoru un valdnieku, politiķu un slavenību rokās.

Čehijā atrodas četras Mosera izstāžu zāles (divas Prāgā un divas Karlovi Varos), taču slavenā stikla rūpnīca savus produktus pārdod arī veikalos visā pasaulē.

Zigmunda Freida muzejs Prīšborā



Pršīborā (Příbor), Morāvijas-Silezijas apgabalā, atrodas Zigmunda Freida muzejs, kas veltīts visā pasaulē slavenam psihoanalīzes tēvam. Apmeklējot izstādi, austiņās dzirdēsi fiktīvu Freida balsi, kas stāsta par svarīgākajiem brīžiem savā karjerā un zinātniskajām metodēm. Muzejā var aplūkot arī slavena karikatūrista un ilustratora Vladimīra Jirāneka darbus, kuros Freids tiek parādīts citādi – kā humora mīļotājs.