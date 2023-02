Skaistākās pludmales Bali – no paslēptiem dārgumiem līdz iecienītām ballīšu vietām

Bali mēdz dēvēt par Dievu salu un, paklausoties, kurp cilvēki šobrīd brauc atpūsties, pavadīt medusmēnesi vai strādāt attālināti, šis ir viens no biežāk pieminētajiem galamērķiem. Un, patiešām, kāpēc ne, jo dzīvošana te ir salīdzinoši lēta, visapkārt ir fantastiski skaista daba un laiks – silts. Turklāt ceļotājus savaldzinājušas balto smilšu pludmales, kuras apskalo saulē mirdzošs Indijas okeāna dzidri zilais ūdens. Nav brīnums, ka no tūkstošiem salu Indonēzijas arhipelāgā Bali pludmales ir visvairāk apmeklētās. Tāpēc palūkosim, kuras ietekmīgais tūrisma medijs "Condé Nast Traveler" nosauc par skaistākajām visā Bali.

Kurā piekrastē ir labākās pludmales?



Tas ir atkarīgs no tā, ko tu vēlies sagaidīt no pludmales apmeklējuma. Ballītes un pludmales klubi un bāri vairāk ir dienvidu daļā – Seminjaka, Džimbarana un Kangu ir rosīgākās pludmales. Uz dienvidu un austrumu piekrasti dodas sērfotāji, lai meklētu lielākos viļņus – tur Uluvatu un Nusa Dua lepojas ar iespaidīgākajiem un arī izaicinošākajiem viļņiem. Ziemeļaustrumu pusē atrodas melno smilšu pludmales, kas ir paslēptais dārgums tiem, kas alkst klusuma un miera.



Vai pludmales ir bezmaksas?



Lai gan lielākajā daļā pludmaļu nav ieejas maksas, dažās tās ir. Ārzemju tūristi bieži maksā nedaudz vairāk nekā vietējie apmeklētāji, un cenas svārstās ap 15 000 rūpijām (nepilns eiro), neskaitot maksu par autostāvvietu.

Lielākā daļa kūrortu labiekārtojušas pludmales savā teritorijā un dažas piedāvā vienas dienas ieejas biļeti tiem, kas nav viesi.

Kad ir labākais laiks doties uz pludmali Bali?



Agri no rīta, tūlīt pēc saullēkta, ir labākais laiks, lai apmeklētu pludmali, jo tad tās ir klusākas, gaiss ir vēsāks un ir vieglāk izturēt gaisā jaušamo mitrumu. Salas dienvidu daļa ir attīstītākā – te ir kafejnīcas, bāri un veikali, tāpēc dienas laikā pludmales var būt pārpildītas.



Džimbarānas pludmale



Zeltainā Džimbarānas pludmale (Jimbaran beach) atrodas dienvidu krastā un ir pazīstama ar divām lietām, kas nekad nepieviļ: krāšņiem saulrietiem un jūras veltēm. Rāmie ūdeņi, kas apskalo krastu, ir piemēroti iesācējiem sērfotājiem un ģimenēm ar bērniem.

Nelielas pastaigas attālumā atrodas pludmales klubs "Sundara", no kura paveras elpu aizraujošs skats uz saulrietu. No šejienes var arī novērot, kā paceļas un nolaižas lidmašīnas netālu esošajā lidostā, kas gan, jāatzīmē, atrodas gana tālu, lai nedzirdētu gaisa satiksmi.

Pēc saulrieta iestāšanās Džimbarānas pludmale atdzīvojas. Kā jau minēts, šis rajons pazīstams ar jūras veltēm un šeit ir izteikti attīstīta jūras velšu BBQ kultūra. Katrs restorāns un kafejnīca šeit zina kā sacensties un izrādīties, lai neatstātu vienaldzīgos. Vakarpusē zviļņi tiek nomainīti pret saliekamajiem galdiem, un pludmale savijās grila dūmu aromātā, kas sajaucas ar sāļo jūras gaisu. Lai gan restorānos jūras veltes tiek pasniegtas bez piedevām, kafejnīcā "Menega" esot labākā mājas mērce visā Indonēzija.

"Zaļās bļodas" pludmale Ungasanā



"Zaļās bļodas" pludmale (Green Bowl beach) ir noslēgtākā pludmale Bali, kas padara to par vienu no lielākajiem salas dārgumiem un par kuru nereti izsakās kā par "Bali vislabāk glabāto noslēpumu".

Pludmale atrodas attālā apgabalā Ungasanā un to raksturo mirdzoši zaļa nokrāsa, mīkstas smiltis un neskarta apkārtne. Pludmale nosaukumu guvusi no tuvumā esošās klints, kas noklāta ar jūraszālēm un laika gaidā ieguvusi bļodai līdzīgu formu. Šī ir ideāla vieta tiem, kas vēlas klusumu un aizbēgt no citām rosīgām un trokšņainām salas pludmalēm.

Lai nokļūtu "Zaļās bļodas" pludmalē, jārēķinās gan, ka jānokāpj pa stāvām kāpnēm. Taču piepūle ir tā vērta, jo no pludmales krastiem paveras netraucēts skats uz okeānu. Tomēr nav tā, ka, te nokļūstot, esi vienīgais visā apkaimē. Te apstākļi piemēroti arī sērfotājiem un tuvumā iespējams iegādāties uzkodas un atspirdzinošus dzērienus no vietējiem tirgotājiem. Vēl ievērībai, jāuzmanās no savvaļas pērtiķiem – tie mēdzot klaiņot pa autostāvvietu un mest ar visu, kas pagadās pa rokai.

Seminjakas pludmale



Seminjakas pludmalā (Seminyak beach) atrodas daži no populārākajiem un iecienītākajiem pludmales klubiem Bali, tādēļ šī ir vieta, kas vilina ballīšu cienītājus.

Pludmales klubs "Potato Head" ir lieliski piemērota vieta, kur malkot sangriju saulainā dienā, savukārt "Ku De Ta" vilina ar bezgalības baseinu, ap kuru izkārtotas kušetes, uz kurām laiskoties un nesteidzīgi baudīt dzērienus, bet restorānā "La Palncha" esot labākās spāņu tradicionālās tapas, kuras dievišķu skatu dēļ vislabāk esot baudīt saulrieta laikā.

Kelingkingas pludmale



Kelingkingas pludmale (Kelingking beach) Nusa Penidā atrodas 45 minūšu brauciena attālumā ar ātrlaivu no salas dienvidaustrumu puses. Iespējams, kāds jau to ir redzējis, nemaz te neviesojoties, jo šī ir visvairāk fotografētā pludmale Bali. Šī ir ne tikai skaista vieta, bet piemērota arī lai sauļotos, peldētos un snorkelētu.

Nusa Dua pludmale



Dienvidos esošo Nusa Dua pludmali tās spēcīgo viļņu dēļ iecienījuši sērfotāji no visas pasaules un daudziem šī pludmale ir sapņu galamērķu sarakstā – tik liela ažiotāža ap to ir. Taču te var sastapt ne tikai sērfotājus. Tuvumā atrodas golfa klubs, tādēļ arī vecāka gadagājuma tūristi te nav retums, savukārt ģimenes ar bērniem izvēlas tuvumā esošos pieczvaigžņu kūrortus ar privātajām pludmalēm.

Padang Padang pludmale



Līdz Padang Padang pludmalei, kas atrodas Uluvatu starp alām un klintīm, iespējams nokļūt tikai kāpjot pa kāpnēm klintī, taču kinematogrāfiskās ainas ir tā vērtas. To pierāda arī fakts, ka šī vieta redzama filmā "Ēd, lūdzies, mīli" ar Džūliju Robertsu galvenajā lomā.

Mirdzošie smaragda viļņi ir iemīļoti profesionālu sērfotāju vidū, un bēguma laikā te maģiski parādās jūras aļģēm klāti plūdmaiņu baseini. Padang Padang pludmalē mazās būdiņās pārdod svaigus kokosriekstus, sarongas (platas krāsainas šalles, ko aptim ap gurniem) un paštaisītas rokassprādzes, kā arī ir iespēja iznomāt vējadēļus un pieteikties apmācībām.

Kangu pludmale



Apmesties Kangu iecienījuši digitālie nomadi un emigranti, taču, par spīti cilvēku skaita pieaugumam, tās pludmalē joprojām valda mierīga noskaņa.

Pludmali ieskauj villas un rīsu lauki, un tā ir viena no populārākajām visā salā – to iecienījuši sērfotāji un atpūtnieki, kas izbauda sauļošanos melnajās smiltīs. Pludmalē teju ik uz stūra atrodas mazs veikaliņš jeb warung, kurā var iegādāties aukstus atspirdzinošus dzērienus un uzkodas. Bet kārtīgu maltīti var baudīt saulrieta laikā populārās vietās "Old Man's" un "The Lawn".