Starp vīnogulāju laukiem, ar skatu uz katedrāli vai kanālu: izdevīgas luksusa viesnīcas Eiropā

Atrast stilīgu un izsmalcinātu viesnīcu par izdevīgu cenu mēdz būt diezgan izaicinoši. Taču, kas meklē, tas vienmēr atrod! Arī Eiropas populārākajos galamērķos paslēpušās brīnišķīgas viesnīcas, kas "neapēdīs" visu ceļojuma budžetu. Malta, Portugāle, Spānija un pat šķietami dārgā Francija piedāvā skaistas un pietiekami izdevīgas viesnīcas, kur pavadīt brīnišķīgu atvaļinājumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Hotel le Sud", Francija



Francijas dienvidi vilina tūristus no visas pasaules. Bet, neskatoties uz reģiona lielo popularitāti, arī šeit var atrast pietiekami izdevīgus viesnīcu piedāvājumus. Tas nebūt nezīmē, ka viesnīca ir zemas kvalitātes. Piemēram, Antibesā atrodas skaistā "Hotel le Sud" viesnīca, kur var baudīt Provansas atmosfēru, tirkīzzila ūdens baseinu, terases un gardus ēdienus. Cena par nakti – sākot no 90 eiro.

"Casa Brava", Portugāle



Tendence atjaunot vecas ēkas ir populāra jau labu laiku. Ja sanāk ceļot uz Portugāli un ir vēlme izbaudīt ne vien lielpilsētu trauksmaino garu, bet arī mazpilsētu šarmu, tad jādodas uz Loule. Tā ir salīdzinoši neliela pilsēta, kur atrodas brīnišķīga viesnīca "Casa Brava". Agrāk ēkā atradās staļļi, bet pēc rekonstrukcijas tā pārvērtusies elegantā viesu namā.

Viesojoties šajā namā, var izbaudīt gan portugāļu viesmīlību, gan mieru. Turklāt pavisam netālu atrodas pilsētas skaistākā pludmale. Cena par vienu nakti – sākot 99 eiro.

"Les Cabanettes", Francija



Vēl viena izsmalcināta viesnīca Francijas dienvidos. Arlas pilsētā starp neskaitāmām modernisma stila ēkām paslēpusies "Les Cabanettes" viesnīca. Ēkas celtniecība tika uzsākta 1967. gadā, bet pabeigta vien 1978. gadā. Viesnīca uzbūvēta pusapļa formā, kas ieskauj baseinu. Visas guļamistabas ir vērstas uz dienvidiem, kas padara tās īpaši gaišas un omulīgas. Cena par nakti – sākot no 95 eiro.

"Plaza 18", Spānija



Spānijas pilsētā Vehera de la Frontera atrodas viesnīca ar senu vēsturi. 19. gadsimtā būvētā ēkā ir celta uz 13. gadsimta pamatiem. Mūsdienās ēkā atrodas viesnīca, kuras interjerā dominē balta krāsa, kas mijas ar vairākām košām krāsām un drosmīgiem dekora priekšmetiem. Viesnīcā iekārtotas sešas istabas ar dažādiem iekārtojumiem. Katrai no tām piemīt savs šarms, bet gaumīgas krāsu gammas, koka grīdas, savdabīgi interjera elementi, ziedi un ērtas mēbeles padarīs brīvdienas īpaši patīkamas. Bet patīkamas brokastis var baudīt pasakainajā terasē. Cena par vienu nakti – sākot no 130 eiro.

"Casa Ellul", Malta



Maltas galvaspilsētā atrodas neliela, bet ārkārtīgi eleganta viesnīca. Šaurajās Valletas ieliņās paslēpies īsts dimants, kas varbūt nav pats lētākais variants, taču, ja ir vēlme pavadīt laiku greznā viesnīcā ar skatu uz katedrāli, tad tas var kļūt par gana izdevīgu piedāvājumu.

Nelielā viesnīca apvieno vēsturisko mantojumu un mūsdienu dizainu. Tās deviņi numuriņi iekārtoti dažādos stilos, tādēļ ikviens var atrast sev piemērotāko variantu. Arī izmaksas par numuriņiem atšķiras. Vidēji par vienu nakti cena ir sākot no 157 eiro.

"L'Agnata di De André", Itālija



Viesnīca atrodas 19. gadsimta lauku ēkā, ko ieskauj vīnogulāju dārzi. Nelielajā ēkā ir vien dažas istabas, bet tieši tik vajag, lai varētu baudīt idilliskas brīvdienas Sardīnijas laukos. Tā būtiski atšķiras no elegantajām pilsētas viesnīcām – šeit nav grezns un izsmalcināts interjers ar marmora grīdām un dārgām mēbelēm. Tieši pretēji. Interjers ir vienkāršs un praktisks – lauku reģionam atbilstošs. Taču viesnīca lepojas ar brīnumaino dabu, kas ieskauj nelielo namu pa kura akmens sienām vijas vīteņaugi. Cena par vienu nakti – sākot 205 eiro.

"Il Palazzo Experimental", Itālija



Venēcijā ir daudz greznu viesnīcu, kuru cenas it nemaz nenosauksi par draudzīgām. "Il Palazzo Experimental" ir grezna viesnīca, kas atrodas Lielā kanāla malā. Savulaik ēka bija Venēcijas kuģniecības kompānijas Adriatica bijušo galveno mītne, bet šobrīd tajā iekārtoti 32 brīnišķīgi numuriņi, restorāns un kokteiļu bārs. Ēka lepojas ar plašām telpām un augstiem griestiem, skaistu dārzu un gotiska stila logiem no kuriem paveras skats uz kanālu. Cena par vienu nakti – sākot no 250 eiro.

Raksta tapšanā izmantotie avoti: www.booking.com un www.houseandgarden.co.uk.