Taizemes sala Puketa: kāpēc tā tik ļoti vilina latviešu ceļotājus

Teiciens "pārziemot siltumā" arvien vairāk nostiprinās Latvijas ceļotāju vārdu krājumā. Līdzīgi gājputniem ļaudis dodas prom no Latvijas laikā, kad šeit valda ziema, lai atgrieztos kopā ar pavasara saules siltajiem stariem. Un viens no populārākajiem siltummīļu galamērķiem šajā laikā ir Taizeme, it īpaši, Puketas sala. Ieklausoties savu ceļotāju pieredzes stāstos, tūroperators "Novatours" apkopojis spilgtākās pieredzes, ko iespējams gūt Puketā.

Puketa ir viena no Taizemes dienvidu provincēm un valsts lielākā sala, kas atrodas Andamanu jūrā. Salas lepnums ir tās lieliskā piekraste un pludmales. Krasta līnijā rāmi saplūst baltu smilšu liedagi un akmens klintis, ļaujot katram atrast sev tīkamāko atpūtas vietu. Līdztekus neaizmirstamai pludmaļu pieredzei Puketa dāvā bagātīgu virkni citu aktivitāšu iespēju.

Pludmales

Puketas attīstītākajā pludmalē Patongā, kas stiepjas trīs kilometru garumā, ir plaša atpūtas, sporta, iepirkšanās un laika pavadīšanas iespēju izvēle. Patonga ir slavena ne tikai ar izklaidēm dienas laikā, bet arī ar tās neaizmirstamo nakts dzīvi.

No Puketas 17 kilometru attālumā esošā Kata pludmale, pateicoties tās tīrajām, baltajām smiltīm un kokosu palmu alejām, tiek uzskatīta par vienu no labākajām Taizemē. Plašā un palmu ieskautā pludmale ir īpaši populāra ģimeņu vidū, kā arī slavena ar lieliskiem restorāniem, dzīvespriecīgo, bet ne pārlieku skaļo nakts dzīvi, un naktsmītnēm pludmales tuvumā. Kata ir iedalīta divos reģionos: centrs, kas atrodas ziemeļu daļā, netālu no Karonas, un dienvidi. Gan Katas, gan Karonas pludmales ir iespaidīgas, mierīgas un lieliski piemērotas peldēm, niršanai, vindsērfingam un saules baudīšanai.

Ziloņu rezervāts

Ziloņi ir senseni Taizemes iemītnieki un viena no brīnišķīgākajām vietām, kur šos karaliskos dzīvniekus raudzīties klātienē ir rezervātā "Green Elephant Sanctuary Park Phuket". Rezervāts ir mājvieta ziloņiem, kam dažādu iemeslu dēļ nevar dzīvot savvaļā. Tas veidots tā, lai ziloņiem uzturēšanās tajā būtu maksimāli pielīdzināta to dabiskajai dzīves videi. Rezervātā iespējams piedalīties gan ziloņu barošanā, gan vērot tos peldamies un baudot to ikdienas gaitas.

Atrakciju parks "FantaSea"

"FantaSea" ir 24 hektārus plašs izklaides parks ar kulturālu tematiku, kas nodrošina labāko izklaidi nakts laikā Puketas salā. Taizemes bagātās un eksotiskās kultūras iedvesmotais izklaides parks ne vien demonstrē Taizemes šarmu un skaistumu, bet ar jaunāko tehnoloģiju un specefektu palīdzību arī atdzīvina senās taizemiešu tradīcijas. Izklaides parks dāvā pasaulē unikālas atrakcijas, kas pārsteigs un neatstās vienaldzīgu.

Garšu māksla

Visā pasaulē iecienītā Taizemes virtuve sevī iemieso valsts dvēseli. Ēdiens ir dāsns, silts, uzmundrinošs un nomierinošs. Ēdieniem pamatā ir četras garšas: asa, salda, sāļa un skāba. Virtuves daudzveidību apliecina nūdeļu ēstuves, Puketas jūras velšu paviljoni un tirgus stendi.

Ilgākā ceļojumā noteikti ir tā vērts izzināt šī gardā un veselīgā ēdiena gatavošanas noslēpumus kādā meistarklasē, kas atklāj, ka šķietami sarežģītie ēdieni ir viegli pagatavojami.

Taizemes virtuves izcilnieki: phat thai – ceptas rīsu nūdeles ar dārzeņiem, gaļu, zivīm vai jūras veltēm; khao soi – vistas zupa ar kraukšķīgām nūdelēm; chim chum – karstais "podiņš" ar gaļu vai zivīm augu biljonā; kaeng – pikantais karijs ar darzeņiem un gaļu; tom kha kai – vistas zupa ar zilo ingveru un kokosriekstu pienu; kung yang – grilētas garneles ar pikanto mērci.

Budisma maģija

Šī budisma nācijai raksturīgā stiprā ticība garīgajiem spēkiem ir manāma it visur – gan pilsētās, gan lauku reģionos gandrīz ik uz soļa ir sastopami grezni tempļi un zelta Budas statujas.

Puketas sala īpašais lepnums ir 45 metrus augstā Budas statuja, kas ir viena no augstākajām visā Taizemē. Šo statuju var redzēt gandrīz no jebkuras salas dienvidu daļas. Taču pilnīgi noteikti ir vērts uzkāpt kalnā pie statujas, kur sagaidīs ne tikai iespaidīgs reliģiskās ikonas tuvplāns, bet arī brīnišķīgi skats uz kalniem un Andamanu jūru.