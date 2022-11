Vai tiešām reiz dzīvosim pasaulē, kurā nav Venēcijas?

Pasaulē ir vairākas tūristu iecienītas vietas, kas gadu desmitiem bijuši populāri galamērķi un iekļauti obligāti apskatāmo vietu sarakstā. Taču pēdējos gados izskanējušas nopietnas bažas, ka vairākām no tām draud izzušana. Viena no šādām vietām ir Venēcija, kas vienmēr bijusi viens no svarīgākajiem un populārākajiem Eiropas kultūras centriem.

Venēcijas arhitektūra, kanāli, karnevāls un restorāni nemainīgi piesaista milzīgus tūristu pūļus, taču pēdējos gados skaistā pilsēta saskaras ar nopietniem draudiem, kurus izraisa regulāri plūdi.

Venēciju veido 118 salas, kuras vienu no otras atdala tie paši kanāli, kuros gondolās pārvietojas vietējie iedzīvotāji. Īpaši tās iecienījuši tūristi. Kurš gan nav redzējis fotogrāfijas ar lepnām gondolām Venēcijas kanālos? Taču skaistums izplēn brīdī, kad atklājas pilsētas katastrofālais stāvoklis. Apkārt esošie ūdeņi – Adrijas jūra un gruntsūdeņi – sāk nopietni apdraudēt pilsētas arhitektūru un tās normālu pastāvēšanu.

Kamēr Adrijas jūra regulāri izraisa plūdus, bojājot arhitektūru un pilsētvidi, gruntsūdeņi ik gadu paceļas par dažiem milimetriem, burtiski apēdot Venēciju, vēsta izdevums "Geochemistry". Ņemot vērā Venēcijas milzīgo kultūras mantojumu, tā ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tas nodrošina īpašu pilsētas aizsardzību. Galvenokārt uzmanība tiek pievērsta plūdu ierobežošanai un kultūras pieminekļu saglabāšanai un atjaunošanai.

Savukārt vietvara jau vairākus gadus asi diskutē par maksas ieviešanu Venēcijas apmeklētājiem. Šādu risinājumu politiķi redz samilzušajai tūrisma problēmai, piemēram, pirms Covid-19 pandēmijas, 2019. gadā, Venēciju apmeklēja 5,5 miljoni tūristu. Tas ir prātam neaptverams skaitlis, taču šobrīd nekas neliecina par iespējamu tūrisma mazināšanos tuvākajos gados. Pat sezonās, kad sociālos medijus pāršalc ziņas par ūdens radītiem postījumiem un tajos skatāmas fotogrāfijas ar nopludinātām Venēcijas kafejnīcām, tūristi dodas apskatīt šo apdraudēto Eiropas pērli.

