Viļņai 700: ko darīt un skatīt krāšņo pilsētas svētku laikā

25. janvārī Viļņa uzsāk savas dzimšanas dienas svinības. Kā jau lielai jubilejai pienākas, svētkus svinēs ar vērienu. Koncerti, izstādes, gaismas festivāls un aktivitātes ik uz soļa – Viļņa sola patiesi aizraujošu 700. dzimšanas dienas ballīti.

Viļņas dzimšanas diena tiek skaitīta no brīža, kad pilsētas nosaukumu savās vēstulēs sāka minēt Lietuvas Lielkņazs Ģedimins. Kaut arī līdz mūsdienām neviena no šīm vēstulēm nav saglabājusies, tomēr joprojām ir pieejama viena no vēstuļu kopijām, kas tika izgatavota Rīgā. Šo unikālo vēstures liecību svētku laikā varēs apskatīt Ģedimina pils tornī.

Svētku atklāšana

Viļņas dzimšanas dienas svētku programma tika atklāta ar Svētā Kristofera – Viļņas patrona – karogu pacelšanu Rātslaukmā, ko varēja vērot arī televīzijas tiešraidē.

Tāpat 25. janvāra vakarā notiks vairāki koncerti par godu Viļņas dzimšanas dienai. Viens no tiem būs baroka mūzikas koncerts Valdnieku pils Lielajā renesanses zālē (ieeja par brīvu, bet ar iepriekšēju reģistrēšanos). Savukārt pulksten 19.30 Katedrāles laukumā sāksies grandiozais svētku atklāšanas koncerts, kas ar neticami krāšņu šovu priecēs ikvienu apmeklētāju.