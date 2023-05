Aicina pat alpakas! Ar festivāliem un koncertiem Viļņa turpina svinēt 700. jubileju

Lietuvas galvaspilsēta Viļņa šogad svin savu 700 gadu jubileju. Ņemot vērā, ka vasarā gaidāmi daudzi lieli (un dažkārt arī ļoti skaļi) jubilejas pasākumi, Viļņa uzskata, ka ir pēdējais laiks kaimiņiem nodot vēl vienu nekaunīgu atgādinājumu – šoreiz ar humoristisku kampaņu, informē "Go Vilnius".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kampaņas "Atvainojiet, kaimiņi! Šogad būsim skaļi. Viļņa. 700 gadus jauna" ietvaros ir izveidots savdabīgs videoklips. Tajā tiek imitēta oficiāla preses konference, kuras nopietnību pārtrauc mežonīga ballīte ar skaļu mūziku, dejojošu asistents un balonu, kas aizsedz runātāja seju. Video īpašais viesis – alpaka Bruno ilustrē svētku gada trakumu Viļņā un aicina svinībām pievienoties arī kaimiņus.

Svētku programma

Atzīmējot Viļņas aizbildņa Svētā Kristofora dienas svinības, laikā no 21. līdz 25. jūlijam pilsētā notiks bezmaksas brīvdabas festivāls "As Young As Vilnius", kas kļūs par vienu no šīs vasaras centrālajiem notikumiem. Vingis parkā, sulīgi zaļajā oāzē pilsētas vidū, būs iespēja dzirdēt daudzas pasaulslavenas mūzikas zvaigznes, kas mūzikas mīļotājus iepriecinās ar popa, klasiskās un elektroniskās mūzikas priekšnesumiem.

Apmeklētāji, kas meklē alternatīvas ballītes, tiek aicināti uz bēdīgi slaveno pilsētas vietu – simtgadīgo Lukišķu cietumu 2.0, kas siltajā laikā kļuvusi par vienu no apmeklētākajām kultūras vietām pilsētā. Laikā no 16. līdz 18. jūnijam šeit notiks vairāki pasākumi, piemēram, indī mūzikas festivāls "8 Festival". Tajā 23 mākslinieki no Vācijas, Austrālijas, Apvienotās Karalistes, ASV un citām valstīm pārsteigs ar priekšnesumiem, kuros savijies roks, "acid", tehno, deju pops, indīroks un daudzi citi mūzikas žanri.

10. jūnijā visi pulcēsies uz fuksijas krāsas svētkiem, kas veltīti Lietuvas vasaras ikoniskajam ēdienam – aukstajai biešu zupai. Īpašos Rozā zupas svētkos, kas veltīti šim interesantajam ēdienam, viesi varēs izmēģināt gardas atdzesētā kāruma versijas, kā arī ikvienam būs ekskluzīva iespēja pārģērbties par zupas sastāvdaļu un ieslīdēt milzīgā mākslīgā bļodā.

Savukārt Viļņas performanču mākslas biennāle no 23. jūlija līdz 6. augustam pārvērtīs pilsētu par lielu skatuvi. Unikālās performancēs pasaulslaveni mākslinieki no Lietuvas un citām valstīm runās par pilsētu kā uz cilvēku orientētu vidi, kurā saplūst dažādi stāsti, mīti, sapņi un vīzijas, padarot to par dzīvu vienību. Biennālē būs iespēja noskatīties 40 iespaidīgas izrādes, un tā noteikti kļūs par vienu no vasaras programmas galvenajiem notikumiem.

700. gadadienas programmā paredzēti pasākumi arī sporta mīļotājiem. "Viļņai 700" pusmaratons 27. maijā un "Rimi" Viļņas maratons 10. septembrī ir lielākie skriešanas pasākumi valstī, kuros savus spēkus var pārbaudīt gan iesācēji, gan profesionāļi, vienlaikus iepazīstot vecpilsētu, zaļās zonas un Neres upes krastus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Plašāka informācjia par 700. gadadienas pasākumiem ir pieejama šeit.