'airBaltic' 2021. gada vasaras sezonā piedāvās 82 maršrutus

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" šonedēļ paziņojusi par 2021. gada vasaras sezonas jauno maršrutu tīklu ar pirmajiem 15 sezonālajiem galamērķiem no Rīgas, kas 2020. gadā Covid-19 pandēmijas dēļ tika atcelti. Kopumā lidsabiedrība nākamā gada vasaras sezonā piedāvās 82 maršrutus, kas ir par 21 procentu vairāk salīdzinājumā ar šo gadu. Turklāt 2021. gada vasaras sezonā "airBaltic" arī palielinās reisu biežumu vairākos populāros galamērķos, tostarp uz Barselonu, Parīzi, Romu, Dublinu un daudziem citiem.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Līdz šim 2020. gads bijis izaicinājumu pilns, taču ar mūsu pasažieru un darbinieku veselību, drošību kā galveno prioritāti, mēs turpinām koncentrēties uz mūsu darbības izvēršanu. Jau gadu uz priekšu esam izziņojuši plānus jaunajam "airBaltic" lidojumu tīklam, kas apvienojumā ar mūsu jaunajiem biļešu veidiem sniedz pasažieriem iespēju ar pārliecību rezervēt biļetes vairāk nekā 80 maršrutos."

Galamērķi:



Rīga–Almati (Kazahstāna), 3 lidojumi nedēļā, sākot ar 2021. gada 28. martu

Rīga–Aberdīna (Apvienotā Karaliste), 2 lidojumi nedēļā, sākot ar 2021. gada 30. martu

Jaunums: Rīga–Bergena (Norvēģija), 2 lidojumi nedēļā, sākot ar 2021. gada 30. martu

Jaunums: Rīga –Stavangera (Norvēģija), 2 lidojumi nedēļā, sākot ar 2021. gada 27. aprīli

Rīga –Venēcija (Itālija), 2 lidojumi nedēļā, sākot ar 2021. gada 1. maiju

Jaunums: Rīga–Erevāna (Armēnija), 2 lidojumi nedēļā, sākot ar 2021. gada 2. maiju

Rīga–Kazaņa (Krievija), 2 lidojumi nedēļā, sākot ar 2021. gada 3. maiju

Rīga–Saloniki (Grieķija), 2 lidojumi nedēļā, sākot ar 2021. gada 11. maiju

Rīga–Olbija (Itālija), 1 lidojums nedēļā, sākot ar 2021. gada 22. maiju

Jaunums: Rīga–Tronheima (Norvēģija), 2 lidojumi nedēļā, sākot ar 2021. gada 1. jūniju

Šobrīd lidsabiedrība veic tiešos lidojumus no Rīgas uz dažādiem Eiropas biznesa centriem un uz tādiem iecienītiem atpūtas galamērķiem kā Dubrovniku, Rijeku un Splitu Horvātijā, Barselonu Spānijā, Nicu Francijā, Larnaku Kiprā, kā arī Romu, Katāniju un Milānu Itālijā. Turklāt turpmākajās nedēļās "airBaltic" sāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Billundu (Dānijā), Reikjavīku (Islandē), Madridi (Spānijā), Cīrihi (Šveicē), Turku (Somijā), Varšavu (Polijā), Prāgu (Čehijā), Štutgarti (Vācijā), Budapeštu (Ungārijā) un Liepāju (Latvijā). Lidsabiedrība arī piedāvā dažādus tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas. Līdz 2020. gada augusta beigām "airBaltic" savienos Baltiju 69 maršrutos.

"airBaltic" cieši sadarbojas ar atbildīgajām institūcijām, sekojot līdzi situācijai, kā arī ir elastīga, lai vajadzības gadījumā pielāgotu lidojumu grafiku. Pasažieriem pirms ceļojuma ir jāpārbauda ceļojuma noteikumi un lidostu ierobežojumi oficiālajās vietnēs vai vietējās vēstniecībās. Noteikumi strauji mainās un atšķiras dažādās valstīs, tāpēc lidsabiedrība mudina vienmēr pārliecināties, ka esat iepazinušies ar jaunāko informāciju.