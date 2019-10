'airBaltic' papildina savienojumus starp Baltijas valstīm un Austriju. Idejas, ko tur apskatīt

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" paziņojusi par papildinātu grafiku lidojumiem starp Baltijas valstīm un Austriju. Lidsabiedrība palielinājusi lidojumu skaitu no Rīgas un Tallinas uz Vīni, kā arī gaidāmajā ziemas sezonā sāks lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Zalcburgu.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Savienojumi starp Austriju un Baltijas valstīm kļūst aizvien populārāki. Pēdējos gados "airBaltic" piedzīvojusi augošu pieprasījumu pēc lidojumiem uz un no Austrijas. Mēs prognozējam, ka 2019. gadā pasažieru skaits šajos maršrutos pieaugs pat par 23 procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu."

Sezonālie lidojumi no Zalcburgas sāksies 2019. gada 21. decembrī. Lidojumus no Tallinas uz Zalcburgu aviokompānija veiks līdz 2020. gada 28. martam, bet pasažieriem no Rīgas būs iespēja lidot uz Zalcburgu līdz 2020. gada 21. martam. Tāpat jāpiebilst, ka no Rīgas uz Vīni lidsabiedrība veiks 11 lidojumus nedēļā, bet no Tallinas uz Vīni – četrus lidojumus nedēļā.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos.

