'airBaltic' vasaras sezonā lidos uz Vidusjūras salām Kosu un Menorku

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" paziņojusi, ka 2019. gada vasaras sezonā savai maršrutu kartei pievienos vēl divus brīvdienu galamērķus – sākot no maija, tik veikti regulāri lidojumi uz Vidusjūras salām Kosu (Grieķijā) un Menorku (Spānijā). Kopumā "airBaltic" šogad uzsāks lidojumus vismaz astoņos jaunos maršrutos.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss) norāda: "Pieprasījums pēc saulainiem brīvdienu galamērķiem palielinās, un mums ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt lielisku piedāvājumu. Uzsākot lidojumus uz Kosu un Menorku, mūsu pasažieri šajā vasarā varēs izvēlēties starp astoņām dažādām Vidusjūras salām, kā arī daudziem citiem saulainiem galamērķiem Eiropā un ārpus tās."

Lidojumi uz abiem jaunajiem galamērķiem tiks veikti vienu reizi nedēļā ar Airbus A220-300 lidmašīnām. Lidojumi šajā maršrutā tiks nodrošināti vienu reizi nedēļā, sākot no 11. (Kosa) un 12. (Menorka) maija. Zemākā pieejamā cena (vienā virzienā), ieskaitot nodokļus, nodevas un maksu par pakalpojumiem tiek norādīta 79 eiro apmērā.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā un citur pasaulē. 2019. gada vasaras sezonā "airBaltic" uzsāks lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu, kā arī Kosu un Menorku. Papildus tam "airBaltic" iepazīstinājusi ar trīs jauniem galamērķiem nākamajā vasarā no Tallinas uz Malagu, Briseli un Kopenhāgenu.