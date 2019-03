Aprīļa vidū plānots pabeigt remontdarbus Lielā Liepukalna skatu tornī

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) plāno līdz aprīļa vidum pabeigt remontdarbus Lielā Liepukalna skatu tornī Rāznas nacionālajā parkā, lai līdz ar aktīvās pavasara un vasaras tūrisma sezonas sākumu dabas draugiem atkal būtu iespēja baudīt ainavas, kas paveras no Latgales augstākā kalna, pastāstīja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības centra vadītāja Regīna Indriķe.

Koka skatu tornis ar desmit platformām Lielajā Liepukalnā ir pirmais dabas infrastruktūras objekts, ko DAP uzbūvēja Kohēzijas fonda finansētā projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" ietvaros. Tornis tika pabeigts 2011.gadā un tobrīd tā bija augstākā šāda veida konstrukcija Latvijā.

Koka būvju kalpošanas laiks ir ierobežots, tādēļ tās regulāri jāuzrauga un jānovērtē. Pagājušā gada rudenī, apsekojot skatu torni un pārbaudot pārseguma sijas, DAP speciālisti konstatēja koksnes trupes bojājumus un izdrupumus, kas mazināja konstrukcijas nestspēju, tādēļ drošības apsvērumu dēļ tornis uz laiku tika slēgts.

Lai nodrošinātu drošu torņa turpmāku ekspluatāciju, patlaban notiek tā remontdarbi. Tiek mainītas skatu platformas pārseguma sijas, grīdas segums, kāpņu laides un margas, bet jaunajam grīdas segumam un pakāpieniem ir paredzēts izveidot rievotu virsmu, kas mazina slīdēšanu. Tiek laboti un nostiprināti arī konstrukcijas pamati, kā arī savelkošās un nostiprinošās detaļas. Vienlaikus atjaunos arī takas segumu un koka konstrukcijas pie ugunskura vietas. Skatu torņa remontdarbus plānots pabeigt līdz 15.aprīlim.

DAP atvainojas par sagādātajām neērtībām un vienlaikus pauž gandarījumu, ka jau Lieldienu brīvdienās apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt vienu no iecienītākajām skatu vietām Rāznas nacionālā parka teritorijā.

"Lielais Liepukalns un skatu tornis ir viens no Rāznas nacionālā parka centrālajiem apskates objektiem. Katru gadu to apmeklē vairāki tūkstoši cilvēku, un ir svarīgi, ka tas ir pieejams un drošs. No skatu torņa paveras skats uz vienu no unikālām vietām Latvijā – ar skaistām dabas ainavām bagāto Latgales augstienes Rāznavas pauguraini. Te no putna lidojuma augstumiem var lūkoties uz mežu un lauku raibo paklāju, vērot vareno Rāznas ezeru. Skaidrā laikā var saskatīt desmitiem pakalnu un ezeru Latvijas austrumu pierobežā," pauž DAP Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā un DAP koordinētā projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" laikā Rāznas nacionālā parka dabas lieguma zonā Lielajā Liepukalnā ir uzbūvēta autostāvvieta, uzstādītas labierīcības un uzbērta taka ar vairākiem pieturas punktiem dabas vērtību iepazīšanai, izvietotas nojumes, lapenes, soli, galdi, koka konstrukcijas bērnu aktivitātēm, ugunskura vieta un pašā lielpaugura virsotnē – kāpnes un skatu tornis.

Lielais Liepukalns sniedzas 289,3 metrus virs jūras līmeņa, un tā ir Latgales augstākā un Latvijā trešā augstākā virsotne.

Kamēr šis skatu tornis vēl nav pieejams apmeklētājiem, idejas citiem šāda veida apskates objektiem meklē te.

