'Ar mani jau nekas nenotiks' jeb viena no ceļotāju dārgākajām kļūdām

Kopš Covid-19 ierobežojumi atlaiduši stingro tvērienu, palielinās arī ceļotāju aktivitāte – daudzi steidz atgūt iekavēto. Joprojām aktuāli galamērķi ir slēpošanas kūrorti, taču arvien biežāk cilvēki izvēlas arī tālus un eksotiskus galamērķus. Kā liecina AAS "Balta" novērojumi, apdrošinātāju praksē ik pa laikam nākas saskarties ar situācijām, kad klienti tik ļoti aizrāvušies ar maršruta un galamērķu plānošanu, ka par apdrošināšanas polisi piemirsies vai arī iegādāta nepareizi izvēlēta polise.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nepareiza polise nozīmē, ka ir izvēlēts nepietiekams teritoriālais segums, neatbilstošs laika periods vai pārvietošanās veids, nepārdomāts ceļojuma mērķis un plānotās nodarbes. Aicinām iepazīties ar vērtīgiem padomiem, lai plānotais ceļojums sagādātu patiesu baudu bez liekām raizēm un neplānotiem izdevumiem.

Jāapdrošina tas, ko patiešām grasāties darīt

"Mēs atkal un atkal atgādinām – doties ceļojumā bez apdrošināšanas ir vieglprātīgi un bezatbildīgi. Katram jau šķiet, ka ar viņu nekas slikts nenotiks, taču regulāri redzam, ka pat pieredzējuši ceļotāji nonāk bīstamās situācijās: cilvēki gūst traumas, pēkšņi saslimst vai tiem saasinās hroniskas veselības problēmas. Apdrošināšana ir viens no būtiskākajiem drošas ceļošanas aspektiem, jo pat tik ikdienišķa problēma kā vēdera vīruss, kura dēļ ceļotājs nonāk slimnīcā svešā valstī, var izmaksāt tūkstošiem eiro. Ja šis slogs gulst tikai uz ceļotāja pleciem, iecerēto laimīgo ceļojuma atmiņu vietā var nākties piedzīvot sāpīgu pieredzi," saka "Balta" personu produktu vadītāja un risku parakstītāja Ludmila Ščegoļeva.

Tomēr, kā mēdz teikt, viss neder visam. Ja ceļojuma mērķis ir kāds specifisks atpūtas veids, arī apdrošināšana būtu jāizvēlas atbistoši noteiktiem riskiem.

"Ja ceļojuma laikā plānojat nodarboties ar sportu, jāizvēlas segums, kas ietver konkrēto sporta veidu. Ja paredzētas sacensības – polisē jābūt atzīmei par sacensībām attiecīgajā sporta veidā. Ziemas sporta veidiem jāizvēlas ziemas sporta polises, kuru segums atšķiras no standarta piedāvājumiem un ietver papildu riskus tieši šim atpūtas veidam. Gadās arī, ka, sākot ceļojumu, nav paredzēts to pavadīt aktīvi, bet ceļotājs pārdomā un, piemēram, ieplāno braucienu ar veikbordu. Ja ceļojuma laikā plāni mainās un nolemjat kādu dienu nodarboties ar ekstrēmām izklaidēm, attiecīgajām dienām jāiegādājas segums, kas ietver iecerēto aktivitāti," iesaka Ščegoļeva.

Medicīnisko izdevumu risks var pārsniegt pat 15 000 eiro

Neviens nav pasargāts arī no gluži ikdienišķām, taču neprognozējamām veselības likstām, un summas par ārstu pakalpojumiem vai cita veida palīdzību ārzemēs var izrādīties teju astronomiskas. Kādam "Balta" klientam akūts apendicīts, operācija un divas dienas slimnīcā Ēģiptē izmaksājušas vairāk nekā 17 tūkstošus eiro, savukārt identiska situācija kādam citam Indonēzijā – vairāk nekā 12 tūkstošus eiro. Parasta kuņģa-zarnu trakta infekcija kādam ceļotājam Ēģiptē sagādājusi 6750 eiro lielu rēķinu par slimnīcas pakalpojumiem, savukārt cits klients ASV vērsies pie ārsta ar galvassāpēm, vemšanu un sliktu dūšu, un laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi beigušies ar teju 16 tūkstošus eiro lielu rēķinu. Kādam ceļotājam Nepālā gadījies sagriezt kāju un bijusi nepieciešama evakuācija ar helikopteru vairāk nekā 10 tūkstošu eiro vērtībā.

"Noteikti jāpārbauda polises nosacījumi attiecībā uz neatliekamo palīdzību hronisku saslimšanu saasinājuma gadījumā neatkarīgi no ceļotāja vecuma. Katrai kompānijai ir savi nosacījumi, tāpēc ir svarīgi pārbaudīt, vai šādos gadījumos nav noteikti summas ierobežojumi. Īpaši par savu drošību jāpadomā grūtniecēm – visām apdrošināšanas kompānijām pastāv ierobežojumi attiecībā uz neatliekamo palīdzību saistībā ar grūtniecību, tāpēc vienmēr jāpārbauda, vai ir nepieciešamā ārsta izziņa pirms ceļojumiem, par kādu summu un līdz kurai nedēļai apdrošinātājs apmaksā izdevumus saistībā ar grūtniecību," aicina Ščegoļeva.

Ceļotāju biežāk pieļautās kļūdas un piedzīvotie kuriozi

Apdrošināšana uz nepilnu ceļojuma laiku, polises iegāde pēdējā brīdī (šajā gadījumā nedarbojas ceļojumu atcelšanas risks), ceļojuma mērķim neatbilstošas polises izvēle (nepareiza teritorija, nav pievienota nodarbošanās ar sportu) – tās ir visbiežāk pieļautās ceļotāju kļūdas, taču nebūt ne vienīgās. "Balta" pieredzē bijuši gadījumi, kad ceļotājs pēc negadījuma uzreiz neinformē apdrošinātāju, zvanot pa polisē norādīto tālruni, kaut arī polises nosacījumi paredz obligātu medicīniskās palīdzības saskaņošanu konkrētā teritorijā. Tāpat cilvēki nereti ceļojuma laikā atstāj savas mantas bez pieskatīšanas vai arī redzamās vietās automašīnā, kas palielina zādzību risku.

Gadās arī kuriozi, kad klienti pieteikuši atlīdzības par visai neparastām, pat komiskām situācijām. Kāda klienta bērns pamanījies izārdīt viesnīcas matraci, paraujot no tā diegu. Citam klientam ekskursijas laikā pērtiķis nozadzis čības; nācies vērsties pie ārsta un potēties pret trakumsērgu, jo uz kājas bija brūce. Vienlaikus neuzmanība vai nepārdomāta rīcība var novest arī pie daudz smagākām sekām, piemēram, neuzmanība uz pacēlāja novedusi kādu tūristu pie tā, ka cilvēks ar kabatu aizķēries aiz pacēlāja, nav paspējis laikus nokāpt un guvis nopietnas traumas. Ēģiptē kāds atpūtnieks neapdomīgi ieskrējis jūrā bez peldēšanas čībam, un rezultātā no viņa kājas nācies izvilkt vairāk nekā 40 jūras eža adatu.

"Ceļojumā var gadīties visneparastākās situācijas. Tāpēc jau mēs ceļojam, lai gūtu jaunus iespaidus, piedzīvojumus un pārsteigumus. Taču par drošību nevajadzētu aizmirst nekādos apstākļos," atgādina eksperte.

Viņa iesaka rūpīgi sagatavoties ceļojumam: pārbaudīt dokumentu derīguma termiņu, pārdomāt, kas jāņem līdzi, ko vilkt mugurā atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, iepazīties ar vietējām tradīcijām, likumiem un kultūru, uzzināt, ko drīkst un ko nedrīkst ievest valstī vai izvest no tās (piemēram, dažās Āzijas valstīs aizliegts ievest un lietot elektroniskās cigaretes, savukārt vairākās valstīs nedrīkst ievest noteiktus medikamentus). Tāpat laikus jāparūpējas par nepieciešamo vakcināciju, elektroniskām dokumentu kopijām, ārējo ladētāju (power bank) un lieku drēbju kārtu rokas bagāžā, ja reģistrētā bagāža nozūd vai aizkavējas – par visu, kas vajadzīgs, lai neparedzētās situācijās neizrādītos bezpalīdzīgā stāvoklī.

Apdrošināšas nianses skar arī pārvietošanās veidu

"Noteikti jāpievērš uzmanība tam, kā plānojat pārvietoties ceļojumu laikā. Ja kaut kur dosieties ar motorolleru vai motociklu, jāiegādājas polise, kura paredz risku segumu, pārvietojoties ar konkrētiem transportlīdzekļiem, un jāpievērš uzmanība arī to jaudai. Polise ar šādu paplašinājumu jāpērk gan transportlīdzekļa vadītājam, gan pasažierim," stāsta Ščegoļeva.

Jāņem vērā arī dažādas nianses, ja ceļojuma laikā paredzēts lidot, braukt ar automašīnu vai vilcienu, pārvietoties ar kuģi un tā tālāk. Piemēram, apdrošināšana burāšanai atvaļinājuma laikā ir spēkā tikai iekšzemes vai piekrastes ūdeņos, bet, plānojot ceļojumu ar kruīza kuģi, svarīgs risks, ko iekļaut polisē, ir nokavētais tranzīts. Lidojot ar pārsēšanos, ļoti būtiski ieplānot pietiekamu laiku starp lidojumiem – ne mazāk par divām stundām.

Nomājot automašīnu, nevajadzētu aizmirst apdrošināt nomas pašrisku, kas mēdz sasniegt vairākus tūkstošus eiro, lai gadījumā, ja piedzīvota ķibele ar nomas auto, to nevajadzētu segt no paša kabatas. Piemēram, izdevumus ne tikai par nomas automašīnas pašrisku, bet arī par to, ko nesedz nomas auto apdrošināšana – riepu, disku, spoguļu bojājumiem un tā tālāk.

Svarīgi izvēlēties arī pareizo polises darbības teritoriju – plašāko teritoriju, ko plānojat apmeklēt ceļojuma laikā. Piemēram, ja no Latvijas paredzēts lidot uz Spāniju, pēc tam pavadīt divas dienas ASV un turpināt atpūtu Kubā, jāizvēlas teritorija "Visa pasaule". Jāpatur prātā arī tas, ka polisei jābūt iegādātai uz visu ceļojumu periodu – no izbraukšanas līdz atgriešanās brīdim Latvijā.

Eksperte atgādina – apdrošinātāji vienmēr ir uzticams atbalsts saviem klientiem polises nosacījumu ietvaros. Tomēr ir vērts zināt savas tiesības un prasīt kompensāciju no pārvadātāja, ja ceļojums sabojāts tā rīcības vai bezatbildības dēļ un ar pasažieru tiesībām vari iepazīties, klikšķinot šeit.