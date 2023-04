Būšnieku ezera laivu bāze 1. maijā atsāks sezonu

No 1. maija Ventspils Būšnieku ezera laivu bāzē atpūtnieki varēs iznomāt laivas makšķerēšanai vai lai baudītu atpūtu uz ūdens, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Būšnieku ezera laivu bāze, kas atrodas Staldzenes ielā 64, netālu no Lošupes ietekas, piedāvā iespēju iznomāt dažāda izmēra un ietilpības laivas, kas paredzētas ne tikai makšķerēšanai, bet arī ģimenēm ar bērniem atpūtai pie dabas. Rūpējoties par atpūtnieku drošību, laivu bāzē uz vietas pieejamas dažādas izmēra glābšanas vestes, kas tiek izsniegtas, dodoties laivot. Labiekārtotā ezera krastā ir ierīkota ugunskura vieta un nojume ar piknika galdiem.

Laivu un atpūtas vietu rezervāciju var pieteikt arī iepriekš, zvanot pa tālruni 22000509. Laivu bāzes darbalaiks līdz 31. jūlijam ir no pulksten 5 līdz 22, savukārt no 1. augusta līdz sezonas noslēgumam – 30. septembrim – no pulksten 5 līdz 21 katru dienu. Ja atpūtnieki vēlas doties braucienā ar savām personīgajām laivām, bāze bez papildu maksas ļauj izmantot labiekārtoto laivu nolaišanas vietu ērtākai piekļuvei ezeram.

Foto: "Ventspils komunālās pārvaldes" arhīvs

Būšnieku ezers ir lagūnu tipa ezers, kurš izveidojies starpkāpu ieplakā. Piegulošo kāpu grēdu atzīmes atrodas 23,6 līdz 20,8 metrus virs jūras līmeņa. Ezera rietumu pusē atrodas Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju tīklā "Natura 2000" iekļautais dabas liegums "Būšnieku ezera krasts", kas izveidots 2004. gadā un aizņem 49 hektāru platību.

Būšnieka ezers kļuvis par aktīvās atpūtas cienītāju objektu, kura īpašo dabas skaistumu iespējams izbaudīt ne tikai peldētājiem un laivotājiem, bet arī velobraucējiem, skrējējiem, pastaigu mīļotājiem un ornitologiem. Ap ezeru izbūvēta astoņus kilometrus gara gājēju taka un veloceliņš, izveidota 187 metrus gara gājēju laipa ar skatu platformu putnu vērošanai tās galā, kā arī labiekārtota peldvieta un piknika vietas.