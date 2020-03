Carnikavas populārajās pastaigu takās apmeklētāju skaits aug; aicina būt atbildīgiem

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19, Carnikavas novada pašvaldība aicina novadniekus un novada viesus atbildīgi izmantot Jūrtakas maršruta koka taku Garciemā un Carnikavas promenādi uz jūru no Laivu ielas, ievērojot distancēšanos un pulcēšanās aizliegumu.

Abas populārās pastaigu takas apmeklē liels skaits cilvēku, promenādē iebūvētā skaitītāja dati liecina, ka iepriekšējā nedēļas nogalē šo iecienīto ceļu uz jūru mērojuši vairāk nekā divi tūkstoši gājēju un velobraucēju. Saistībā ar daudzviet ieviesto attālināto darbu un pavasarīgajiem laikapstākļiem, novada atpūtas vietas piedzīvo lielu apmeklētāju pieplūdumu arī darbdienās. Turklāt jāņem vērā, ka Garciema takai izbūvētas margas, uz kurām vīruss var saglabāties ilgāku laiku.

Komentējot šo situāciju, Slimību profilakses kontroles centra pārstāve Ilze Arāja uzsver iestādes epidemiologu brīdinājumu saistībā ar faktu, ka 25. martā Latvijā tika konstatēti pirmie Covid-19 saslimšanas gadījumi, kas saistīti ar vietējo jaunā koronavīrusa transmisiju sabiedrībā. SPKC lūdz sabiedrību šo ziņu uztvert ļoti nopietni, jo "Latvija ir pārgājusi no pirmā Covid-19 epidēmijas attīstības posma, kuru raksturo no ārvalstīm ievesti infekcijas gadījumi vai izsekojami sekundāri infekcijas gadījumi, uz otro posmu, kad jaunais koronovīruss izplatās sabiedrībā ar neizsekojamu transmisiju. Tas nozīmē, ka inficēšanās risks ar Covid-19 inficēties sabiedrībā pieaudzis un pieaug arī profilakses pasākumu nozīme. Ievērojot epidemiologu noteiktās rekomendācijas – sociālo distancēšanos, izvairoties no sabiedrisko vietu apmeklējumiem, kur pulcējas liels cilvēku skaits, un vismaz 2 metru distances ievērošanu no pārējiem cilvēkiem un praktizējot rūpīgu roku mazgāšanu – varam pasargāt sevi un sabiedrību kopumā, īpaši cilvēkus ar hroniskām saslimšanām un seniorus. Šie pasākumi palīdzēs būtiski ierobežot infekcijas izplatīšanos un novērst strauju saslimstības pieaugumu, līdz ar to pārmērīgu spiedienu uz veselības aprūpes sistēmu," SPKC aicina katram pārskatīt savus ikdienas paradumus un apzinīgi mainīt ikdienas gaitas!

Pie Garciema takas un Carnikavas promenādes izvietotas informatīvās zīmes ar atgādinājumu atbildīgi lietot takas, lai nepalielinātu inficēšanās ar Covid-19 risku. Tāpat pašvaldība aicina, atpūšoties dabā, ievērot tīrību un kārtību, vadoties pēc Dabas aizsardzības pārvaldes ieviestā principa "Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes".

Saistībā ar ārkārtējo situāciju Latvijā, Carnikavas novadā līdz 2020. gada 14. aprīlim atcelti visi publiskie pasākumi, slēgts Carnikavas Novadpētniecības centrs un tūrisma informācijas centrs. Pie visiem publiskajiem bērnu rotaļlaukumiem izvietotas informatīvās zīmes, aicinot nelaist bērnus rotaļlaukumos un pie atrakcijām. Tāpat tiek informēts arī, ka Carnikavas novada Garciemā, sākot no ceturtdienas, 26. marta, noteikti papildu automašīnu stāvēšanas aizliegumi, atbraucēji automašīnas var novietot stāvlaukumā pie Garciema stacijas.