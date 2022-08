Dienvidkurzemes Leišmalīti apceļojot: ko apskatīt un izbaudīt Priekules un Vaiņodes pusē

6. un 7. augustā, dodoties baudīt gardos ēdienus Priekules un Vaiņodes mājas kafejnīcās, apceļo arī apkārtnes skaistākās vietas. Starp vilinošākajiem objektiem ir gan Imanta Ziedoņa apdzejotās Leišmalītes ainavas, gan muižas un senie vārti, kā arī avoti un dabas parki, kur baudīt Latvijas dabas daiļumu, stāsta Priekules tūrisma informācijas centra vadītāja Ilze Strēle.

Lielbātas dabīgais dzidravots



Tas ir lielākais dzeramā ūdens avots Latvijā. Jau izsenis tas tiek uzskatīts par maģisku un pat svētu, jo vietējie ticēja, ka avotam piemīt dziednieciskas spējas. Avots atrodas blakus majestātiskajai Vaiņodes jeb Lielbātas pilij, kura ir būvēta 19. gadsimta vidū. Vēlāk, 1923. gadā, pilī tika izveidota sanatorija, kura kļuva populāra ar dziedniecisko vidi. Kaut arī šobrīd pils ir privātīpašums un apmeklētājiem nav pieejama, taču avotam var brīvi piekļūt un nogaršot tā ūdens garšu.

Foto: Kārlis Volkovskis

Volzbaha kalns Vaiņodē



Šeit paveras skats uz skaistajām Leišmalītes ainavām, kuras trāpīgi savulaik aprakstījis dzejnieks Imants Ziedonis. Skats no kalna atklāj apkārtnes daudzveidīgo reljefu un plašo skatu pāri gravai. Kalnā atrodas arī atpūtas vieta, un tā ir vien 40 minūšu gājiena attālumā no Vaiņodes centra, kur var viesoties kādā no mājas kafejnīcām.

Foto: guntamickey

Embūtes dabas parka



Jau zināms, ka šī ir viena no noslēpumainākajām Kurzemes vietām. Lai saglabātu vēsturisku un mītisku auru, ieejas vārti ir veidoti no stilizētiem zobeniem un vairogiem, kurus dēvē par Induļa zobeniem. Parkā atrodas leģendām apvītais Kuršu jeb Induļa pilskalns, Joda leja un dambis, kā arī šarmantais pilskalna avotiņš. Neizbēgami šeit valda leģendu un teiku noskaņa. Dodoties apskatīt Embūti ir jāizstaigā dabas takas, jāuzkāpj skatu tornī, jānogaršo dzidrais avota ūdens, kā arī jāizbauda sajūtas, kas rodas šajā skaistajā un noslēpumainajā vietā.

Foto: Kārlis Volkovskis

Priekules muižas nams un sargu tornītis



Priekules muižas nams būvēts 18. gadsimta otrajā pusē baronu Korfu vajadzībām. Aptuveni 100 gadus vēlāk muiža pārbūvēta, un tad tās tuvumā uzbūvēts skatu tornis. Pēc Otrā pasaules kara sagrautā muiža tika atjaunota, bet tornis savu izskatu atguva tikai Latvijas Trešās atmodas laikā. Šodien ēkā darbojas Priekules vidusskola, bet skatu tornītis ar Latvijas karogu mastā kļuvis par valsts neatkarības atjaunošanas simbolu.

Foto: Giedrius Lekstutis

Priekules Zviedru vārti



Iespaidīgā zviedru laiku būve ir Priekules simbols – tie ir iekļauti pat pilsētas ģerbonī. Vārtus rotā Gotlandes smilšakmenī kaltais baronu Korfu dzimtas ģerbonis, sudraba lode un mītiskais maskerons. Ar vārtiem saistās ticējums – ja vārtu sargam nobučos nabu, tad šis cilvēks turpmākajā laikā piedzīvošot patiesu laimi. Mūsdienās Zviedru vārtus sargā vietējo meistaru darināti koka zaldātiņi.

Foto: Kārlis Volkovskis

"Vārti uz Latviju" Gramzdā



Vārti atrodas iepretim Gramzdas luterāņu baznīcai. Trīs izgaismotas, aptuveni sešus metrus augstas sarkanbaltsarkanas laivas simbolizē paaudzes un to ilgo ceļojumu cauri gadsimtiem līdz neatkarīgai Latvijai. Laukums atklāts 2017. gadā.

Foto: Kārlis Volkovskis

Gramzdas mežaparks un dabas kinozāle



Vieta, kur daba iedvesmo atpūtai, relaksācijai un dabas izziņai. Mežaparkā atrodas lielformāta gleznas, kuras rotā Gramzdas mežaparka takas visu gadu. Gleznas ļauj dabas un aktīvās atpūtas cienītājiem kļūt arī par mākslas un kultūras baudītājiem.