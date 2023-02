Dzelzceļa renesanse: jaunākie un aizraujošākie vilcienu maršruti Eiropā

Tendence ceļot ar vilcienu kļūst arvien populārāka. Nemitīga dzelzceļa infrastruktūras attīstība mudina tūristus mainīt paradumus un pievērsties ceļojumiem ar vilcienu, atsakoties no lidojumiem. Savukārt jaunākie dzelzceļa maršruti Eiropā piedāvā gan ātrus un ekonomiskus braucienus, gan elegantus un nesteidzīgus izbraucienus.

Austrija

Vīne-Parīze

Austrijas dzelzceļa uzņēmumu "ÖBB" bieži vien uzskata par guļamvilcienu tradīcijas atjaunotājiem Eiropā. Viens no jaunākajiem maršrutiem tika atklāts 2021. gadā. Ar vilcienu "NightJet" var doties ceļojumā no Vīnes uz Parīzi, izbraucot cauri Zalcburgai un Minhenei. Brauciens ilgst 14 stundas. Cena par vienu sēdvietu ir sākot no 30 eiro, bet privāta guļamtelpa maksā sākot no 120 eiro.

No Vīnes uz Dženovu un Spēciju

Saskaņā ar "NightJet" jaunāko grafiku, 2023. gadā būs pieejams arī maršruts no Vīnes uz Dženovu un Spēciju Itālijā. Ar šo vilcienu tūristi var doties gan uz Monako, gan Nicu un Činkve Terri.

Beļģija



2023. gada maijā tiks atklāts maršruts Brisele-Berlīne. Ilgi gaidīto maršrutu īstenos "European Sleeper", kas plāno šo pašu maršrutu paplašināt un 2024. gadā piedāvāt braucienus arī uz Drēzdeni un Prāgu.

Čehija



2022. gada decembrī Čehijas Republikas valsts dzelzceļa operators "České dráhy" (ČD) atklāja jaunu maršrutu, kas savieno Prāgu ar Cīrihi, pa ceļam pieturot Frankfurtē un Bāzelē. Brauciens ilgst nedaudz mazāk par 14 stundām. Savukārt biļešu cenas ir atkarīgas no komforta pakāpes. Ir iespēja izvēlēties gan ekonomisko kopējo vagonu, gan atsevišķas luksusa guļamtelpas. Biļetes kopējā vagonā maksā sākot no 49 eiro.

Vācija

Berlīne-Stokholma

Zviedrijas dzelzceļa uzņēmums "Snälltåget" ir mainījis savu maršrutu uz Berlīni, kas tika pagarināts līdz pat Stokholmai (iepriekš bija pieejams maršruts Berlīne-Malme). Brauciens aizņem gandrīz 17 stundas, bet biļešu cenas ir sākot no 50 eiro.

No Štutgartes uz Zagrebu un Rijeku Horvātijā

"NightJet" jaunajā 2023. gada grafikā pieteica arī jaunu maršrutu, kas ved no Štutgartes uz Zagrebu un Rijeku. Brauciens ilgst aptuveni 15 stundas.

Itālija

Milāna-Dženova

2021. gada beigās Itālijas dzelzceļa uzņēmums "NTV Italo" atklāja jaunu maršrutu, kas savieno Itālijas ziemeļrietumus ar valsts dienvidiem. Brauciens no Milānas uz Dženovu ilgst nedaudz mazāk par septiņām stundām un maksā aptuveni 80 eiro (turp un atpakaļ).

Milāna-Parīze

Tāpat 2021. gada beigās Itālijas nacionālais vilcienu operators "Trenitalia" izveidoja jaunu un bezgala elegantu maršrutu, kas savieno Milānu un Parīzi. Brauciens ilgst vien nepilnas septiņas stundas, tādējādi kļūstot par vienu no ātrākajiem vilcieniem šajā maršrutā. Biļešu cenas ir sākot no 29 eiro.

Portugāle



Portugāle ir apstiprinājusi plānus izveidot ātrgaitas dzelzceļa līniju starp Lisabonu, Portū un Vigo. Maršruts kļūs par daļu no plašā "Ibērijas" ātrgaitas dzelzceļu tīkla, kas apvienos visu Portugāli, turklāt savienos to ar Spāniju. Pašlaik ceļojums ar vilcienu starp Porto un Lisabonu aizņem gandrīz trīs stundas. Savukārt jaunā dzelzceļa līnija saīsinās brauciena laiku līdz 1 stundai 15 minūtēm.

Nīderlande

Amsterdama-Austrija

2022. gada decembrī "TUI Ski Express" atklāja maršrutu, kas savieno Amsterdamu ar vairākām Austrijas slēpošanas kūrortpilsētām. No 23. decembra līdz pat 31. martam katru piektdienu pulksten 17.30 no Amsterdamas atiet vilciens, kas ved uz skaistākajiem Austrijas slēpošanas kūrortiem.

Amsterdama-Cīrihi

2021. gada beigās tika atklāts lēl viens "NightJet" maršruts, kas savieno Amsterdamu un Cīrihi. No Amsterdamas vilciens atiet pulksten 20.20, bet Cīrihē ierodas apmēram 8.05. Biļešu cenas ir ļoti dažādas, sākot no 60 eiro par vietu kopējā vagonā un no 120 eiro par privāto istabu.

Spānija

No Madrides uz Alikanti un Valensiju

2022. gada novembrī "Ouigo" atklāja jaunu ātrgaitas vilcienu maršrutu starp Madridi un Valensiju. Drīzumā tas tiks paplašināts arī līdz Alikantei. Sākotnēji biļešu cena vienā virzienā būs vien 9 eiro, bet vēlāk cena pieaugs līdz 30 eiro.

Barselona-Madride

2022. gada novembrī ceļošana starp Spānijas galvaspilsētu Madridi un tūristu iecienīto Barselonu kļuva vēl ātrāka un lētāka. "Irjo" piedāvā jaunu ātrgaitas dzelzceļa pakalpojumu, kas nodrošina 16 vilcienu reisus no Madrides uz Barselonu un atpakaļ, turklāt katru dienu. Vienā virzienā brauciens ilgst 2,5 stundas un biļete maksā 18 eiro.

Slovēnija

2021. gadā "Ungārijas dzelzceļa vilciens" izveidoja jaunu maršrutu, kas savieno Slovēnijas pilsētu Ļubļanu ar Budapeštu Ungārijā. Šis maršruts ir īpaši gleznains, jo ved cauri pasakainajai Grācai Austrijā. Brauciens ilgst aptuveni 7,5 stundas, bet biļetes cena vienā virzienā maksā sākot no 16 eiro.

Rakstam izmantota informācija no medija "Euronews".