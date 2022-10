Fotogrāfs Egons Lācis iesaka, kur iemūžināt Latvijas zelta rudeni

Zelta rudens kulminācija, kā ierasts, izdaiļo Latviju oktobrī, un dabas skaistuma cienītāji steidz iemūžināt šī gadalaika krāšņumu. Egons Lācis, kurš krāšņos kadrus iemūžina ar viedtālruni, iesaka piecas skaistākās vietas rudens fotosesijai Latvijā.

Alūksnes ezera daile



Fotogrāfs bieži apmeklē Alūksnes ezera lielāko salu – Alūksnes Pilssalu jeb Marijas salu. Uz tās šobrīd atrodas Marienburgas cietokšņa drupas no 14. gadsimtā celtās Livonijas ordeņa pils. Blakus Alūksnes ezeram ir arī 37,8 metrus augsts skatu tornis, no kura paveras ainava gan uz ezeru un pilsdrupām, gan uz Muižas parku.

"Iesaku pamēģināt iemūžināt sabiezējušo miglu, kas agros rītos ceļas virs Alūksnes ezera. Tāpat interesantus attēlus var uzņemt salnās, fotografējot sasalušu zāli, apsarmojušus kokus un salnu uz krāsainajām koku lapām," stāsta Lācis.

Foto: Egons Lācis

Ogres dabas pērles



Ogrē un tās apkārtnē ir vairākas skaistas vietas, kas būs piemērotas rudens fotosesijai. Viena no tām ir Špakovska parks, kurā iemūžināšanas vērti objekti ir ik uz soļa. Parkā ir vairāk nekā 7000 stādījumu, pakalnu ielokā atrodas senais muižas dīķis un tiltiņš, kā arī senatnīgs skatu tornis. Arī dabas parkā "Ogres zilie kalni" var uzņemt pasakainus attēlus – tajā esošā Dubkalnu ūdenskrātuve ar īpaši tīro, dzidro un zilgano ūdeni apmeklētājus vilina visos gadalaikos. Vienaldzīgu neatstās arī Līkais tilts virs Ogres upes.

Foto: Egons Lācis

Sigulda – rudens galvaspilsēta



Zelta rudens vairs nav iedomājams bez Siguldas apmeklējuma – ne velti to bieži dēvē par rudens galvaspilsētu. Fotogrāfs iesaka paviesoties Paradīzes kalnā, no kura vērojama elpu aizraujoša ainava. No tā paveras koku galotnes 12 kilometru attālumā, Turaidas pils tornis, kā arī Gaujas senieleja. Iespaidīgākiem skatiem un emocijām var izmantot iespēju izbraukt ar Siguldas Vagoniņu, lai no putnu lidojuma ieraudzītu trīs viduslaiku pilis, Gaujas senieleju un tiltu pāri Gaujai. Fotogrāfs iesaka zelta rudens iemūžināšanai izvēlēties saulainu laiku, jo saule paspilgtina krāsas. Labu fotogrāfiju uzņemšanai var mēģināt noķert zelta stundu – tā ir dienas pirmā un pēdējā saules apmirdzētā stunda.

Foto: Egons Lācis

Rīgas parku šarms



Galvaspilsēta ne vienmēr tiek novērtēta pienācīgi – arī šeit ir elpu aizraujošas vietas rudens fotosesijai. Egons iesaka iemūžināt Ķīpsalas košos skatus pie Āgenskalna līča. Tāpat Rīgu rudenī var ieraudzīt, uzkāpjot Bastejkalnā, kas atrodas pašā pilsētas sirdī – pie Brīvības pieminekļa. Rudens fotosesijā iederēsies arī parkā esošie tiltiņi un kuģīši kanālā. "Fotogrāfija būs interesantāka, ja meklēsi dabā dažādus leņķus un līnijas. Rīgas parki ir brīnišķīga vieta, kur uzņemt efektīgus portretus," stāsta fotogrāfs.

Foto: Egons Lācis

Ķemeru apslēptie dārgumi



Pērn atjaunotais Ķemeru vēsturiskais parks Jūrmalā ir lielisks galamērķis ne tikai rudens fotosesijām, bet arī laiskām pastaigām. Tajā atrodas paviljoni un rotondas, arhitektūras pieminekļi, Vēršupīte un romantiski tiltiņi pāri tai. Fotogrāfs atgādina – nevajag baidīties arī no lietainām rudens dienām. Skaistā gaisma, kas bieži vien pēc lietusgāzēm izlaužas cauri mākoņiem, radīs dinamiskas nokrāsas pāri rudens lapotnēm jebkurā parkā, kalnā, ielejā un takā.