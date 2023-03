Kā gatavoties garākam ceļojumam un ko ņemt vērā tā plānošanā?

Ilgtermiņa ceļojuma plānošana atšķiras no gatavošanās nedēļas nogales piedzīvojumam vai vasaras atvaļinājumam dažu dienu garumā – ir daudz darāmā un neatbildētu jautājumu, uz kuriem jārod atbildes, lai iecerētais atvaļinājums izdotos. Kaut gan sākumā var šķist, ka vieglāk ir atmest ar roku nekā pieķerties tik apjomīgai plānošanai, patiesībā procesu var pat izbaudīt, ja ir daži noderīgi padomi, kuros ieskatīties.

Ieteikumos, kā gatavoties garākam ceļojumam un saplānot to, lai viss izdodas, dalās prāmju kompānijas "DFDS" eksperti.

Izveido darbu sarakstu

Kaut gan darbu saraksta izveide var izklausīties tikai lieks laika patēriņš, plānojot ilgtermiņa ceļojumu, ir daudz lielu un mazu uzdevumu, ar kuriem gribot vai negribot jātiek galā. Sadalot visu procesu pa maziem un konkrētiem rīcības soļiem, būs vieglāk plānot un organizēt savu laiku pirms došanās ceļā. Tam palīdzēs arī laika grafika sastādīšana un, piemēram, saglabāšana savā viedtālrunī, tādējādi sekojot līdzi, kad katram no piefiksētajiem uzdevumam pienācis izpildes termiņš. Šādā veidā vari iegūt ērtu un vizuāli pārskatāmu plānu, lai mierīgi sagatavotos garajam ceļam.

Pārbaudi savas pases derīguma termiņu

Izvēloties ceļojumam nepieciešamos dokumentus, pārbaudi, kad beidzas pases vai ID kartes derīguma termiņš. Lielākajā daļā valstu ieceļošanai nepieciešams vismaz sešu mēnešu derīguma termiņš, tāpēc, ja plāno doties ilgākā ceļojumā un līdz derīguma termiņa beigām vairs nav tālu, ir lietderīgi to atjaunot, lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem un neizbojātu rūpīgi plānoto braucienu. Taču, ja ceļojuma laikā tomēr atskārsti, ka personu apliecinošā dokumenta derīguma termiņš iztecējis, to varēsi atjaunot vēstniecībā vai konsulātā ārvalstīs – tikai atceries, ka tas var prasīt papildu laiku un izdevumus.

Sastādi budžetu

Pirms došanās ceļā ir vērtīgi izveidot vismaz aptuvenu dienas tēriņu budžetu. Tā apjomu, protams, ietekmēs valstis, kuras izvēlēsies apmeklēt, tāpēc vispirms veic nelielu izpēti par ceļošanas izdevumiem un noskaidro, cik daudz naudas būs nepieciešams, lai sevi uzturētu, ceļojot sev vēlamajā veidā. Veidojot budžetu, svarīgi būt reālistiskam un godīgam pret sevi. Nav nekā sliktāka, ja nākas pārtraukt plānoto ilgtermiņa ceļojumu, jo izvēlētais ceļošanas veids pavisam neatbilst paredzētajam budžetam un rocībai.

Lai, dodoties ceļā, sekotu līdzi saviem izdevumiem un budžetam, ir lietderīgi lejupielādēt ceļojuma budžeta veidošanas lietotni, kas palīdzēs ērtākai plānošanai.

Iegādājies pirmās nepieciešamības medikamentus

Diemžēl došanās atvaļinājumā mūs nepasargā no saaukstēšanām un dažādiem vīrusiem, kas nereti mēdz aktivizēties tieši tad, kad esam noguruši vai mainām savu ierasto dienas kārtību. Tāpēc, lai ceļojumā justos droši, svarīgi ceļasomā ielikt vismaz pāris nepieciešamākos medikamentus, kā arī speciālos medikamentus hroniskām saslimšanām, ja tādi tiek izmantoti, lai nevajadzētu apmeklēt aptieku vai medicīniskās palīdzības iestādi ārvalstīs. Turklāt ārvalstu aptieku sortiments var atšķirties no savā valstī ierastā, un ne vienmēr tajā varēs atrast sev nepieciešamo. Līdz ar to labāk sagatavoties jebkurai situācijai, nevis radīt potenciāli sarežģītus ceļojuma apstākļus.

Nokārto ceļojuma apdrošināšanu

Kāds ticējums vēsta – ja nevari atļauties ceļojuma apdrošināšanu, tad nevari atļauties ceļot. Lai gan bieži vien esam pieraduši doties uz ārvalstīm bez ceļojumu apdrošināšanas, nereti nākas saskarties ar situācijām, kad tā izglābusi ne tikai ceļojumu, bet arī maciņu. Ceļojuma apdrošināšana nebūt nemaksā tik dārgi, cik izklausās, un ārkārtas situācijās tā var būt sevišķi noderīga.

Rezervē transporta biļetes

Kaut gan savlaicīga transportlīdzekļa izvēle un biļešu iegāde šķiet pašsaprotams process, plānojot savu ceļojumu, ne vienmēr viss izdodas kā iecerēts. Dažkārt nākas atlikt biļešu iegādi vai transportlīdzekļu rezervāciju, piemēram, budžeta vai neparedzētu darba jautājumu dēļ. Tāpat ir situācijas, kad nākas mainīt ceļojuma datumus, bet jau iegādātās biļetes vairs nav iespējams apmainīt vai atgūt par tām naudu.

Šādos gadījumos lieti noder tā saucamā "fleksiblā ceļojuma biļete". Tāda ir, piemēram, "DFDS" maršrutā Klaipēda–Ķīle un Ķīle–Klaipēda, kas sniedz iespēju bez maksas mainīt rezervāciju ne vēlāk kā četras stundas pirms izbraukšanas. Drīzumā "fleksiblā ceļojuma biļete" tiks ieviesta arī maršrutā Klaipēda–Karlshamna–Klaipēda, kas noderēs, ja plānots garāks ceļojums pa Skandināviju un noderēs, ja ceļojumā notiek neparedzēta aizkavēšanās vai nav līdz galam zināms datums, kad dosieties ceļā.