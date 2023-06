Lielbritānija drīzumā ieviesīs elektronisko ieceļošanas atļauju. Kas jāzina par ETA?

Lielbritānijas Iekšlietu ministrija tuvākajā laikā plāno ieviest elektronisko ieceļošanas atļauju sistēmu, kas paredz, ka arī apmeklētājiem no Eiropas, Austrālijas, ASV un Kanādas būs nepieciešama atļauja, ieceļojot Lielbritānijā, vēsta "Euronews".

Sistēmu, kas pazīstama kā elektroniskā ieceļošanas atļauja (ETA), Lielbritānijas Iekšlietu ministrija plāno ieviest līdz 2023. gada beigām.

Kā saņemt atļauju?



Pēc sistēmas ieviešanas, dodoties uz Lielbritāniju, tiešsaistē būs jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas piešķirs atļauju iebraukt valstī. Saskaņā ar valdības teikto, lielākā daļa ceļotgribētāju šo veidlapu varēs aizpildīt, izmantojot speciālu mobilo lietotni.

Lai iegūtu atļauju, būs nepieciešama derīga pase, kredītkartes vai debetkartes dati, e-pasta adrese, kā arī būs jāatbild uz jautājumiem par ceļojumu mērķiem. Tāpat atļaujai tiks piemērota neliela samaksa – 10 sterliņu mārciņas jeb aptuveni 11,72 eiro.

Pieteikt atļauju ieteicams vismaz dažas dienas pirms plānotā ceļojuma, jo apstiprinājumu var nākties gaidīt līdz pat 72 stundām.

Kad būs nepieciešamas pirmās atļaujas?



2023. gada oktobrī apmeklētāji no Kataras būs pirmie, kuriem būs jāsaņem jaunā atļauja. Savukārt apmeklētājiem no Persijas līča valstīm un Jordānijas atļaujas būs nepieciešamas no 2024. gada februāra. Bet par obligātu prasību atļauja kļūs 2024. gada beigās.

Vai ceļotājiem no Eiropas vajadzēs atļauju?



Kaut arī ETA nav vīza, tomēr tā piešķir atļauju ieceļot valstī. Arī apmeklētājiem, kuriem pašlaik nav jāpiesakās vīzai, turpmāk pirms ceļošanas būs jāsaņem ETA. Tas nozīmē, ka arī ASV, Kanādas, Austrālijas un Eiropas pilsoņiem būs nepieciešama ETA pat īstermiņa uzturēšanās gadījumā. Atļauja būs derīga sešus mēnešus, bet personām, kurām ir derīga vīza, ETA būs derīga divus gadus.

Ja netiks saņemta elektroniskā ieceļošanas atļauja, var tikt piemērots sods, šķērsojot valsts robežu.

Kāpēc tiek ieviesta ETA?



ETA ir daļa no Lielbritānijas plāna, kas paredz līdz 2025. gada beigām pilnībā digitalizēt ieceļošanu valstī. Pasažieriem vairs nebūs jākomunicē ar robežsardzes darbiniekiem, bet nepieciešamie dati un fotogrāfija elektroniski būs jāiesniedz Lielbritānijas Iekšlietu ministrijai pirms došanās ceļojumā. Tiks izmantota seju atpazīšanas tehnoloģija, lai padarītu iespējamu bezkontakta personu pārbaudi, ziņo britu laikraksts "The Times".

Sistēma ir paredzēta, lai mazinātu rindas lidostās un padarītu ceļojumus uz Lielbritāniju vēl patīkamākus.