Nedēļas nogalē Jaunmoku pilī norisināsies vēsturiskās dienas

Šajā nedēļas nogalē, 14. un 15. augustā, par godu Jaunmoku pils 120. jubilejai notiks vēsturiskās dienas, kurās pils apmeklētāji varēs iejusties 20. gadsimta sākuma atmosfērā.

Sestdien, 14. augustā, norisināsies CSDD Rīgas Motormuzeja un Latvijas antīko automobiļu kluba rīkotais ikgadējais Seno spēkratu salidojums "Rīga Retro 2021". Pārbrauciens notiks no Rīgas līdz Jaunmoku pilij.

Šajā dienā pils teritorijā valdīs īpaši senatnīga noskaņa. Lai to izjustu un iepazītu pils vēsturi un kultūrvēstures ekspozīcijas, no pulksten 11.00 līdz 17.00 apmeklētājiem būs pieejamas vēsturiskās ekskursijas pilī un parkā. Būs iespēja arī ieskatīties Angļu tējas programmā – iepazīt angļu tējas etiķeti un tās smalkumus, kā arī uzzināt vairāk par šīs tradīcijas rašanos un attīstību. Tējas dzeršanas pēcpusdienas bijušas vienas no nozīmīgākajām tradīcijām pils celšanas laikā – tās savulaik Jaunmoku pilī piekopis pils īpašnieks Rīgas mērs Džordžs Armitsteds. Arī pils salonos jūtams angļu jūgendstils – tapetes un mēbeļu dekoratīvie audumi piesātināti ar dabai tuviem motīviem.

Apmeklētājiem būs iespēja arī izkalt savu laimes monētiņu un satikt pils dāmas un kungus senlaicīgos tērpos, tādā veidā akcentējot vietas neparasto noskaņu.

Svētdien, 15. augustā, no pulksten 11.00 līdz 16.00 darbosies amatnieku tirdziņš, kurā varēs iegādāties gan dažādus gardumus, gan noderīgas lietas visai ģimenei.

Jaunmoku pils teritorijā ikvienam pieejamas dažādas bezkontakta aktivitātes – ar velosipēdiem var doties gan nelielos, gan tālākos izbraucienos, makšķerēt pēc seno laiku metodēm, doties izbraucienā ar laivu pa pils dīķi, piedalīties atraktīvā orientēšanās spēlē "Pēddzinis Jaunmoku parkā" vai "Sveiks, Kaimiņ!", pils parkā spēlēt Meža kroketu vai Meža šahu vai izkalt savu laimes monētiņu.

Dzērienus, gardu maltīti un desertu iespējams baudīt Ģimenes restorāna terasē.

Jaunmoku pils komplekss ievēro un nodrošina nepieciešamos drošības pasākumus un lūdz arī apmeklētājus un tirgotājus būt atbildīgiem.

