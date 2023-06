No 16. jūnija vasaras sezonā kursēs autobuss no Rīgas uz Sāremā salām

Ņemot vērā strauji pieaugošo pasažieru skaitu un iedzīvotāju interesei par ceļošanas iespējām šajā vasaras sezonā, autobusu pārvadājumu kompānija "Lux Express" 16. jūnijā atklās vasaras maršrutu Rīga–Pērnava–Kuresāre (Sāremā). Tādejādi Latvijas iedzīvotājiem arī šovasar būs iespēja no Rīgas ērti apmeklēt Sāremā salu un tās lielāko pilsētu Kuresāri. Jaunais maršruts būs pieejams vasaras periodā no 16. jūnija līdz 20. augustam.

Uz Igaunijas pilsētām Tallinu un Pērnavu "Lux Expresss" katru dienu nodrošina 13 reisus, savukārt maršrutā Rīga–Tartu katru dienu kursē trīs reisi, informē pārvadājumu kompānijas pārstāvis Toms Briedis. Tartu atrodas Igaunijas dienvidos un ir otrā lielākā Igaunijas pilsēta, kas gadsimtiem ilgi ir bijusi zinātnes attīstības un kultūras centrs, bet nākamgad būs arī Eiropas kultūras galvaspilsēta.

"Cilvēki atkal vēlas ceļot, un tas atspoguļojas arī pieaugošajā pasažieru skaitā. Piemēram, maršrutā Rīga–Tallina šā gada pirmajos piecos mēnešos pasažieru skaits palielinājies par vairāk nekā 50 procentiem salīdzinājumā ar 2022. gada pirmajiem pieciem mēnešiem," norāda "Lux Express" starppilsētu pakalpojumu biznesa vadītājs Ingmars Ross.

Sāremā sala vienmēr bijusi iecienīts galamērķis vasaras mēnešos, savukārt Kuresāre ir viena no vadošajām Igaunijas kūrortpilsētām, kur, ļoti iespējams, ir vislielākais SPA blīvums pasaulē pret vietējos iedzīvotāju skaitu – šeit ir viens SPA uz katriem desmit iedzīvotājiem.

Nozīmīgākie Sāremā salas apskates objekti ir Kuresāres bīskapa viduslaiku cietoksnis un pils komplekss, Svaru nams, Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca, senais Bruņniecības nams, vēsturiskais Rātsnams, Kūrmāja, Saules gulta jeb Kāli meteorīta krāteris, Kuresāres Veselības parks.

Maršruts veidots tā, ka ceļotājiem vienlaikus ir iespēja apmeklēt ne vien Sāremā, bet arī Muhu salu, kurā autobuss piestāj. Muhu sala ir mazāka par Sāremā, bet arī tā ir apveltīta ar skaistu dabu un bagātīgu floru. Ceļotājiem ir iespēja salā apskatīt Koguvas ciemu ar garām akmens sētam, Pedastes muižu, Īgu stāvkrastu, kā arī vienu no vecākajām Igaunijas svētnīcām – Katarīnas baznīcu ar pagānu kapakmeņiem. Muhu salā atrodas arī strausu ferma un Tihuses zirgu saimniecība.

Ņemot vērā to, ka gan Sāremā, gan Muhu sala ir piemērota velobraucējiem, ceļotājiem būs izdevīgi izmantot "Lux Express" bezmaksas biļetes velosipēdiem. Uzņēmums visos maršrutos starp Baltijas pilsētām un Varšavu ļauj bez maksas pārvadāt līdz pat četriem velosipēdiem vienā autobusā. Bezmaksas velo biļete ir jārezervē, iegādājoties "Lux Express" brauciena biļeti interneta mājaslapā luxexpress.eu.

Brauciena ilgums no Rīgas līdz Kuresārei ir aptuveni sešas stundas, savukārt no Kuresāres uz Rīgu – par pusstundu īsāks. No Rīgas autobuss izbrauks pulksten 9 un Kuresāre ieradīsies pulksten 15.05. Grafiks ir piemērots SPA tūristiem, jo reģistrēšanās parasti sākas pulksten 15. Savukārt no Kuresāres autobusa izbraukšanas laiks ir pulksten 16.55 ar ierašanās laiku Rīgā pulksten 22.25.

Pieaugoša Latvijas ceļotāju interese ir novērojama arī par Latvijas dienvidu kaimiņvalsti Lietuvu. Šogad Viļņai ir nozīmīga gadadiena – tā atzīmē 700 gadu jubileju. Līdz ar to svinības un dažādi svētku pasākumi Lietuvas galvaspilsētā šogad birst kā no pārpilnības raga. "Lux Expresss" šovasar uz Viļņu no Rīgas katru dienu nodrošina septiņus reisus.