Pasažierus aicina nelaist mājdzīvniekus caur rentgena skeneriem lidostās

Suņi, kaķi, vāveres un pat čūskas – lidostu darbinieki, pārbaudot pasažieru somas, bieži vien tajās atrod arī mājdzīvniekus, kurus neapdomīgie saimnieki ir izlaiduši pat caur vairākiem rentgena staru skeneriem. Tā kā tas var nopietni kaitēt mīluļu veselībai, eksperti aicina būt atbildīgiem, un dzīvniekus neatstāt somās, kamēr tās tiek skenētas.

Arvien biežāk lidostu darbinieki novēro, ka cilvēki, ceļojot ar mājdzīvniekiem, pret tiem izturas nevērīgi. Ir pieaudzis arī tādu pasažieru skaits, kas savus mīluļus pārvadā nevis speciāli tam paredzētās somās, bet vienkāršos koferos, kurus turklāt laiž cauri rentgena staru skeneriem. Lai novērstu dzīvnieku īpašnieku bezatbildīgo rīcību, ASV Transporta drošības administrācija (TSA) nāca klajā ar kārtējo atgādinājumu, ka dzīvniekus nevajag lieki pakļaut rentgena starojumam.

"Mājdzīvnieki bieži vien tiek uzskatīti par ģimenes locekļiem un dodas līdzi saimniekiem ceļojumos. Tāpēc, ja izvēlas ceļot kopā ar mājdzīvnieku, ir svarīgi iepazīties ar visiem noteikumiem un to, kā kopā ar mājdzīvnieku ātri un ērti iziet visas drošības pārbaudes," sacīja TSA pārstāvis. "Galvenais ir saprast, ka dzīvniekus nekādā gadījumā nedrīkst pārbaudīt, izmantojot rentgena skenerus."

Tas gan nenozīmē, ka somas, kurās tiek pārvadāti dzīvnieki, var palikt nepārbaudītas. "The Independent" raksta, uz kontrollentes jānovieto tukša soma, bet mājdzīvniekiem, tieši tāpat kā cilvēkiem, ir jāiziet drošības pārbaude cauri metāla detektoram. Turklāt jāņem vērā, ka katrā lidostā var atšķirties noteikumi, kā drošības pārbaudi iziet dzīvnieki. Arī lidsabiedrībām ir dažādas prasības pret mājdzīvnieku pārvadāšanu, tādēļ pirms doties ceļā, jānoskaidro visas detaļas, lai nerastos pārpratumi.

Šķiet neticami, ka kāds savu mīluli varētu pārvadāt nevis speciāli tam paredzētā somā, bet savā rokas bagāžas čemodānā. Par nožēlu šādu piemēru netrūkst. Piemēram, 2022. gadā "Dane County" reģionālajā lidostā caur rentgena skeneri tika izlaists kāds čivava, kuru saimnieks bija atstājis mugursomā. Tas notika vien divas nedēļas pēc tā, kad Džona Kenedija Starptautiskajā lidostā kāda pasažiera čemodānā tika atrasts kaķis.

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir