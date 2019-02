Pat desmitreiz vairāk: apskates objekti, pie kuriem dzīvot ir visdārgāk

Pasaules populārākie tūrisma un apskates objekti, kas kļuvuši par to atrašanās vietu simboliem, būtiski sadārdzina blakus esošo nekustamo īpašumu, raksta britu medijs "The Daily Mail". Izrādās, ka īpašumu cenas pie šādiem objektiem ir pat par vairākiem simtiem procentu augstākas nekā citur tajā pašā pilsētā.

Visiem labi pazīstamais uzraksts "Hollywood" Losandželosā ir atzīts par dārgāko objektu, pie kura dzīvot. Tiem, kas vēlas īpašumu ar skatu uz to, jārēķinās ar vidēji 1,4 miljonus eiro lieliem izdevumiem, kas ir par 1057 procentiem dārgāk nekā jebkur citur Losandželosā, raksta "The Daily Mail".

Kā medijam stāsta pētījuma autors, "Bolsover Cruise Club" izpilddirektors Maikls Vilsons, tūristi bariem plūst apskatīt populārākos objektus lielpilsētās. "Vēlējāmies izpētīt, tieši cik īpašums ar skatu uz šādiem objektiem izmaksā netālu dzīvojošajiem rezidentiem. Mēs visi varam sapņot par dzīvošanu ar skatu uz Holivudas kalnu vai pie Eifeļa torņa, bet izskatās, ka, lai to izdarītu, būs jāizdod vairāk nekā miljons. Tomēr, tā kā tūristi arī publicē fotogrāfijas no braucieniem savos Instagrama profilos, bija interesanti pavērot, ka populārākie objekti Instagramā ne vienmēr korelē ar visdārgākajām dzīvesvietām. Tomēr kopumā pašas lielpilsētas var būt dārgas dzīvesvietas, tomēr ar "slavenību" pie durvīm tas it pavisam cits cenu līmenis."

"Bolsover Cruise Club" pētījumā izmantojuši datus no "Numbeo", lai aprēķinātu, kādu efektu uz nekustamā īpašuma cenām atstāj netālu esošs slavens objekts. Pētījuma rezultāti atrodami šeit.

Otrs dārgākais šāda veida objekts ir "Burj Khalifa" tornis Dubaijā. Tas blakus esošos nekustamos īpašumus sadārdzina par 687 procentiem salīdzinājumā ar citām vietām pilsētā, un vidējā īpašuma cena pie pasaules augstākā torņa ir apmēram 850 tūkstoši eiro.

Emirātu debesskrāpim uz pēdām min Vašingtona monuments ASV galvaspilsētā. Skats uz to īpašuma cenas palielina par 678 procentiem, un vidēji tas maksā ap 1,9 miljoniem eiro, raksta "The Daily Mail".

Foto: AP/Scanpix

Savukārt īpašumi, kas atrodas Sidnejas operas rajonā ir par 459 procentiem dārgāki nekā citur pilsētā jeb vidēji 2,5 miljoni eiro. Savukārt īpašumi Parīzē pie ikoniskā Eifeļtorņa maksā par 334 procentiem vairāk nekā citur Francijas galvaspilsētā jeb vidēji 2,1 miljonu eiro.

Lūk, desmit objekti, kas pēc "Bolsover Cruise Club" pētījuma datiem atstāj lielāko iespaidu uz netālu esošā nekustamā īpašuma cenām:

1. Holivudas uzraksts, Losandželosa

2. "Burj Khalifa" tornis, Dubaija

3. Vašingtona piemineklis, Vašingtona

4. Sidnejas opera, Sidneja

5. Eifeļa tornis, Parīze

6. Zelta Vārtu tilts, Sanfrancisko

7. Viktorijas osta, Honkonga

8."Tokyo Tower", Tokija

9. Gugenheima muzejs, Bilbao

10. "Empire State Building", Ņujorka

Interesanti, ka popularitāte tūristu vidē tomēr ne vienmēr nozīmē dārgākus nekustamos īpašumus – piemēram, Kolizejam Romā ir pretējs efekts, jo īpašumi kilometra rādiusā ap to ir par aptuveni 0,1 procentu lētāki nekā citur Itālijas galvaspilsētā. Tomēr šis uzskatāms par izņēmumu, jo pārsvarā par simboliem un tūrisma ikonām uzskatītie objekti tomēr atstāj ļoti pozitīvu ietekmi uz nekustamo īpašumu cenām, raksta "The Daily Mail". Tā CN tornis Toronto un Prāgas pils Čehijas galvaspilsētā tuvumā esošo īpašumu cenas paaugstina par attiecīgi 11 un 12 procentiem. Savukārt īpašumiem pie Bigbena Londonā cena ir par 151 procentu augstāka nekā citur pilsētā.