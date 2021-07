Pētījums: Pieaudzis vasaras ceļojumu pieprasījums; populāri kļūst darba-atpūtas braucieni

Nav šaubu, ka ilgstošo pandēmijas ierobežojumu dēļ esam noilgojušies pēc ceļojumiem uz tuvākām un tālākām zemēm. Patiesībā pētījums ''Globālās ceļošanas tendences 2021'' rāda – 45 procenti patērētāju vēlas ceļot vairāk nekā pirms Covid-19, kas ir par desmit procentiem vairāk salīdzinājumā ar 2020. gada beigās veiktā pētījuma rezultātiem.

''Globālās ceļošanas tendences 2021'' pētījumu veikusi starptautisks stratēģijas un mārketinga konsultāciju uzņēmums ''Simon-Kucher & Partners''. Pētījumā piedalījās vairāk nekā 7000 cilvēku no Ķīnas, Francijas, Vācijas, Nīderlandes, Krievijas, Amerikas Savienotajām Valstīm un Apvienotās Karalistes. Raksta turpinājumā iepazīstinām ar galvenajiem pētījuma rezultātiem.

Ceļojumu atdzimšana

Kā norāda 30 procenti respondentu no Eiropas, viņi jau ir izplānojuši un rezervējuši visu nepieciešamo savam šīs vasaras vai gada ceļojumam. Savukārt 34 procenti respondentu norāda, ka pavisam noteikti šogad dosies kādā ceļojumā, bet vēl nav sākuši braucienu plānot.

Jānorāda, ka, lai arī ceļošanas aktivitāte palēnām atgriežas ierastajā ritmā, tomēr ir pamainījušies kritēriji, pēc kuriem ceļotāji izvēlas savu galamērķi. Izmaksas joprojām ir galvenais kritērijs, bet pandēmija ir ieviesusi arī trīs jaunus – ierobežojumi vēlamajos ceļojuma galamērķos, valdības pieņemtie lēmumi un uzticēšanās galamērķa veselības sistēmai. Eiropas ceļotāji arī plāno izvēlēties sociāli distancētākus ceļojumu veidus – 49 procenti respondentu izvēlas ceļot ar privāto auto, bet 27 procenti joprojām plāno ceļot ar lidmašīnu.

''Simon-Kucher'' atpūtas, ceļošanas un tūrisma prakses vadītājs Dimitris Hiotis stāsta: ''Pandēmija ir mainījusi iedzīvotāju vajadzības un vēlmes. Ceļotāji vēlas būt pilnībā pārliecināti, ka viņi var doties atvaļinājumā bez ierobežojumiem un riska, ka viņiem būs nepieciešams pavadīt laiku karantīnā vai citādi jāievēro kādi ierobežojumi, kas neļaus pilnībā izbaudīt brīvdienas. Tūrisma un viesmīlības pārstāvjiem jāparāda elastīgums rezervēšanas nosacījumos un jāpierāda tas, ka viņi ir veikuši visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai nodrošinātu drošu un patīkamu uzturēšanos saviem viesiem.''

Darba un privātās dzīves līdzsvars nākotnē

Gandrīz puse no visiem aptaujātajiem (43 procenti) atzīst, ka viņi tuvākajā nākotnē saredz sevi dodamies apvienotā darba un atpūtas braucienā, pateicoties attālinātā darba modeļa elastībai. Visvairāk respondentu, kas plāno šādu ceļojumu, ir no Ķīnas (70 procenti), vismazāk – no Apvienotās Karalistes (30 procenti), bet Eiropā – 36 procenti.

Patiesībā 76 procenti no tiem respondentiem, kas plāno doties darba un atpūtas apvienotajā ceļojumā, norāda, ka spēja sadalīt laiku starp darbu un brīvo laiku ļaus viņiem braucienu pagarināt par nedēļu vai pat ilgāk. Un vissvarīgākais kritērijs, plānojot šāda veida atpūtu un izvēloties galamērķi, ir stabils un ātrs interneta savienojums un darbam piemērotas telpas.

Ilgtermiņa ietekme uz atpūtas braucieniem

Ir skaidrs, ka Covid-19 pandēmija turpinās ietekmēt ceļošanas plānus 2021. gadā, jo lielākajā daļā valstu joprojām pastāv dažāda līmeņa ierobežojumi, kas turpinās mainīties līdz pat gada beigām. Un 70 procenti respondentu atzīst, ka ceļošanas paradumu izmaiņas saglabāsies arī 2022. gadā.

Runājot par tēriņiem, 34 procenti respondentu paredz, ka nākamajos gados viņu ceļojumu izmaksas pieaugs. Visvairāk izmaksu kāpumu paredz Krievijas respondenti (52 procenti), vismazāk – Vācijas (27 procenti), bet Eiropā 28 procenti respondentu plāno ceļojumam tērēt vairāk. Vēl viena būtiska izmaiņa būs tas, cik tālu uz priekšu ceļojumi tiks vai netiks plānoti: ja pirms Covid-19 pandēmijas vien 15 procenti ceļotāju devās pēdējā brīža ceļojumos, šobrīd šāda veida ceļojumos plāno doties 32 procenti respondentu.

''Simon-Kucher's'' partneruzņēmuma atpūtas, ceļojumu un tūrisma prakses pārstāve Lisa Remmelberga norāda: ''Ilgstošie ierobežojumi un liegums ceļot ir radījuši palielinātu pieprasījumu un vēlmi ceļot, kā arī daudzi ceļot gribētāji ir spējuši ietaupīt vairāk naudas, jo iepriekšējā gada iekrājumus nav bijusi iespēja iztērēt. Rezultātā viņu ierastais ceļojumu budžets ir ievērojami audzis, un to plānots ieguldīt 2022. gada atpūtas braucienā, kas, savukārt, ir pozitīvas ziņas tūrisma industrijai.''