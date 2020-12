Rīdziniekus aicina rotāt Santjago ceļa egli pie Māras dīķa

Šajā nedēļas nogalē Latvijas Svētā Jēkaba ceļa asociācija uzstādīja krāšņu Ziemassvētku egli pie Māras dīķa Santjago ceļa posmā Rīga-Jaunmārupe. Ikviens ir aicināts papildināt to ar savu rotājumu un ceļavārdiem, kā arī doties izstaigāt kādu no Latvijas ceļa etapiem, aicina Latvijas Svētā Jēkaba ceļa asociācijas koordinatore Dina Preisa.

12. decembrī svētku egle uzstādīta pilsētainavā starp Arkādijas parku un Māras dīķi. Rīga-Jaunmārupe ir posms no Santjago ceļa – nozīmīga Latvijas tūrisma maršruta, kas ienāk galvaspilsētā no Valgas puses Igaunijā, vijas gar Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrāli Vecrīgā un turpinās līdz Žagarei Lietuvā, kopumā 300 kilometru garumā.

Ziemassvētku egle uzstādīta sadarbībā ar atbalstītājiem un partneriem – Rīgas Domes Mājokļu un vides departamentu, kā arī SIA “Rīgas meži” daļu “Dārzi un parki”. Egli grezno tradicionālie Santjago ceļa simboli – gliemežvāki, bultas, dzeltenas un zilas lentītes, glezna ar ceļavārdiem un vēlējumiem. "Pilsētas iedzīvotāji no tuvām un tālām apkaimēm, Rīgas viesi, ģimenes ar bērniem, Santjago ceļa gājēji ir aicināti atnest un iekarināt eglītes zaros savu sirds sajūtu rotājuma veidolā, lai tas iedvesmo doties ceļā arī citus!" aicina Dina Preisa.

Santjago ceļš (Camino de Santiago) ir viens no populārākajiem svētceļnieku maršrutiem pasaulē. Tā galamērķis ir Svētā Jēkaba katedrāle, kas atrodas Spānijas ziemeļu pilsētā Santjago de Kompostela. Ļaudis garo ceļu cauri Eiropai mēro kājām, bieži vien uzsākot to no savas mājas sliekšņa. Mēdz teikt, ka tas ir katra cilvēka individuāls izziņas, piedošanas vai veltījuma ceļš.