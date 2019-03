Rīgā atklās Dzīvā sudraba muzeju, kur būs apskatāmas smalkas kompozīcijas

Piektdien, 22. martā, Rīgā vērs durvis Dzīvā sudraba muzejs, kas atradīsies Vecrīgā, Jēkaba ielā 3/5. Muzeja ekspozīcijas ir mākslinieka Oļega Auzera veidotās skulpturālās kompozīcijas no sudraba. Līdz ar sudraba muzeja atvēršanas svētkiem, sestdien, 23. martā, ikviens varēs apmeklēt muzeju bez ieejas maksas.

Muzeja dibinātāja Oļega Auzera mākslas darbi, kas veidoti no sudraba, tapuši vairāk nekā 30 daiļrades gados, smeļoties iedvesmu no dabas norisēm, kā arī pasaules notikumiem, kas raisījuši dziļas pārdomas par nākotni. Katram mākslas darbam ir savs stāsts, ko meistars izveidojis sudraba skulptūrā. "Neviens nevar būt labāks skolotājs kā apkārtējā vide, jo tur ir viss – gan krāsu salikums un toņi, gan kompozīcija un gan proporcijas," saka Oļegs Auzers. Populārākie darbi ir lielas vāzes ar smalkām detaļām, kur var atrast dažādus tēlus. Pirmajā mirklī pat liekas neticami, ka šis darbs veidots no sudraba. Turklāt tās ir lielākas par ierasti redzētajiem juveliermākslas darbiem.

Ikvienam muzeja apmeklētājam būs iespēja ne tikai apskatīt sudraba darbu ekspozīciju, bet arī uzklausīt gida stāstījumu par katru no darbiem, ideju, ko autors ar tiem vēlējies nodot skatītājiem. Tiem, kuri vēlēsies, būs iespēja arī uzklausīt izglītojošu lekciju par sudraba nozīmi veselības stiprināšanā.

Dzīvā sudraba muzejā atradīsies arī juvelierdarbnīca, kur apmeklētājiem tiks demonstrēts rotu tapšanas process – kā sudrabs, mainot temperatūru un fiziski uz to iedarbojoties, maina formu un kļūst par mākslas darbu vai rotu. Lai sudrabs pārvērstos par mākslas darbu, tam nepieciešama cilvēka enerģija, tādēļ arī muzeja nosaukums ir Dzīvā sudraba muzejs. Savukārt jaunajiem pāriem, uzsākot kopīgu dzīves ceļu, būs iespēja izvēlēties īpašu programmu ar sudraba ģimenes koka izveidi.

Dzīvā sudraba muzejs strādās no pirmdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 18, pieaugušo ieejas biļetes maksās 10 eiro, bet bērniem līdz 10 gadu vecumam ieeja būs bez maksas.

Sudraba ceļš no Hanzas pilsētas Rīgas vijas uz Hanzas pilsētu Limbažiem, kur Vecā rātsnama pagrabā 2012. gadā aizsākās Dzīvā sudraba muzeja stāsts. Muzejs jau iemantojis gan Latvijas iedzīvotāju, gan ārvalstu viesu simpātijas, jo tas pārsteidz ar neierasto sudraba darbu formu un izmēru, ar smalkumu un mūsdienīgumu. Līdz ar Dzīvā sudraba muzeja pārcelšanos uz Rīgu, Limbažu Vecajā rātsnamā top ekspozīcija "Sudraba Limbaži". Šobrīd norit aktīvs darbs pie ekspozīcijas iekārtošanas, bet jau aprīļa sākumā tā gaidīs apmeklētājus, lai izzinātu Limbažu pilsētas vēsturi caur Sudraba stāstiem. Ekspozīcijā būs apskatāmi sudrabkaļa Oļega Auzera un viņa mācekļu veidotie darbi, ar savu krājumu dalīsies arī Limbažu muzejs, pievienojot skatu uz Limbažu saistību ar sudrabu jau vairāku gadsimtu garumā, kad 17. gadsimtā pilsētā jau darbojušies vairāki zeltkaļi (sudrabkaļi). Ekskursijas izziņas daļu papildinās lodēšanas paraugdemonstrējums. Savukārt visi, kuriem būs interese, varēs apgūt un izmēģināt lodēšanas, veidošanas prasmes dažādās meistarklasēs un apmācībās.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.