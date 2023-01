Sagaidot jauno Ēģiptes galvaspilsētu, Kaira sola būt viesmīlīgāka pret tūristiem

Ēģiptes tūrisma nozares pārstāvji ir pārliecināti, ka Kaira gūs milzīgu labumu no valsts jaunās galvaspilsētas, neskatoties uz to, ka daudzi kritiķi uzskata, ka 59 miljardus dolāru vērtais projekts ir nelietderīgi izmantota nauda, vēsta “Skift”. Viens no galvenajiem ieguvumiem – Kaira kļūs pievilcīgāka ceļotājiem un, kas būtiski, tā ir gatava nopietnām pārmaiņām, lai attīstītu tūrisma nozari un pievilinātu iebraucējus.

Ēģiptē šobrīd notiek būvniecības darbi pie jaunas, vēl nenosauktas galvaspilsētas, kuras radīšana izmaksā 59 miljardus ASV dolāru (55 miljardi eiro) un kuru plānots atklāt 2023. gadā. Atklājot jauno Ēģiptes galvaspilsētu, valdība cer samazināt milzīgo slodzi Kairai, ko rada tūristi un iebraucēji no citām pilsētām. Valsts tūrisma nozares pārstāvji ir pārliecināti, ka milzīgais projekts sniegs ievērojamu stimulu un sāksies jauna ēra tūrisma nozarē Ēģiptē.

"Atklājot jaunu galvaspilsētu, tas padarīs Kairu par daudz draudzīgāku un patīkamāku galamērķi, jo padarīs to mazāk pārpildītu ar emigrantiem," ceļojumu aģentūras "Egypt Tourism USA" direktoru Kenetu Vāskesu Laju (Kenneth Vásquez Laya) citē "Skift". "Kairā šobrīd notiek lielas pārmaiņas – tiek atvērti jauni muzeji un tirdzniecības centri, īstenoti vairāki restaurācijas projekti un organizēti grezni pasākumi netālu no Nīlas, kurus izbauda gan pilsētas viesi, gan vietējie. Man ir sajūta, ka Kaira mainīsies uz labo pusi."

Ceļojumu aģentūras "Emeco Travel" prezidents Karims El Minabavijs (Karim El Minabawy) arī saskata priekšrocības tūrisma nozarei, ko sniedz galvaspilsētas pārvietošana aptuveni 45 kilometrus no tās pašreizējās atrašanās vietas. Tiek prognozēts, ka līdz 2050. gadam Lielās Kairas reģiona iedzīvotāju skaits pieaugs no 22 līdz 40 miljoniem.

Cilvēki vēlas aizmukt no trokšņa, vides piesārņojuma un sastrēgumiem, ko rada rosīgā dzīve pilsētā, un īpaši izteikti tas ir tagad, kad pasaulē uzmanība tiek pievērsta oglekļa emisiju radītajam postam un labsajūtas nozīmīgumam – sacījis El Minabavijs. Viņš ir pārliecināts, ka jaunā galvaspilsēta atbrīvos Kairu no pašlaik esošās noslogotības un atvieglos pārvietošanos tūristiem.

"Skift" raksta, ka Ēģiptē šogad vērojams tūrisma uzplaukums — 2022. gada pirmajā pusē ieradās aptuveni 4,9 miljoni ārzemnieku, kas ir par 85 procentiem vairāk nekā tajā pašā periodā iepriekšējā gadā.

El Minabavijs uzskata, ka Kaira, zaudējot galvaspilsētas statusu, padarīs Ēģipti pievilcīgāku tiem cilvēkiem, kas var strādāt attālināti jeb tā sauktajiem digitālajiem nomadiem. Lai to panāktu, Ēģiptes valdība plāno reklamēt Vidusjūras piekrasti un Sarkano jūru kā ideālu vietu šim mērķim.

Arhitektūras un pilsētplānošanas pētnieks Haleds Adhams (Khaled Adham) izteicies diezgan tēlaini – Ēģiptei bija nepieciešama "sejas korekcija". "Ja mēs vēlamies piesaistīt starptautiskus uzņēmumus apmesties Ēģiptē, tad jāattīstās, jo Kaira un citas Ēģiptes pilsētas ir zaudējušas savu pievilcību," Adhams atzīst. "Darbinieki globālos uzņēmumos, kas strādā attālināti, vietu, kur apmesties, izvēlas, pamatojoties uz dzīvesveidu, ko piedāvā pilsēta."

Lai gan Ēģiptes valdība neplāno jauno galvaspilsētu padarīt par galveno tūrisma galamērķi, pilsētā atradīsies 395 metrus augstais Ikoniskais tornis (Iconic Tower), kas pēc pabeigšanas 2023. gadā būs augstākā ēka Āfrikā. Jaunajā galvaspilsētā būs arī atrakciju parks, kas, pēc Ēģiptes amatpersonu teiktā, būs lielāks par Disnejlendu.