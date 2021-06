'Tallink' jūlijā un augustā piedāvās trīs īpašus kruīzus no Tallinas uz Visbiju

''Tallink Grupp'' Igaunijas, Somijas un Latvijas ceļojumu cienītājiem šovasar piedāvā trīs iespējas doties uz Visbiju Gotlandes salā, Zviedrijā. Īpašie kruīzi ar kuģi ''Silja Europa'' uz Visbiju dosies no Helsinkiem caur Tallinu trīs svētdienas – 11. un 25. jūlijā, kā arī 8. augustā.

Ceļojums no Tallinas sākas svētdienas vakarā pulksten 20, Visbijā kuģis pienāk pirmdien pulksten deviņos pēc vietējā laika. No Visbijas kuģis atiet tās pašas dienas vakarā pulksten 20.30 pēc vietējā laikā un ierodas Tallinā otrdienas rītā pulksten 11.30. Papildus patīkamam ceļojumam ar vienu no skaistākajiem un lielākajiem Baltijas jūras kuģiem, ceļotāji varēs atklāt un iepazīt Gotlandes ievērojamākās vietas vai iegādāties kādu no organizētajām ekskursijām.

"Pagājušajā vasarā, diemžēl, kruīza ceļojumi uz Visbiju netika īstenoti ceļojumu ierobežojumu dēļ, taču šogad, situācijai uzlabojoties, mums ir brīnišķīga iespēja pieredzēt ko jaunu un, cerams, aizraujošu. Pasažieriem galamērķī ir 11 stundas brīvā laika, kas ļauj izpētīt salu, uzzināt aizraujošu Gotlandes vēsturi, atklāt tās skaisto dabu.

Šobrīd joprojām ir pieejamas dažādu klašu kajītes visos trijos datumos, kas sniedz iespēju katram interesentam izvēlēties sev piemērotu ceļojuma risinājumu un ļauties atpūtai Baltijas jūrā. Latvijas ceļotājiem tā ir arī brīnišķīga iespēja iepazīt kuģi. Kā allaž, uz kuģa plaša un aizraujoša izklaides programma lieliem un maziem, izsmalcinātas maltītes restorānos un priekpilna iepirkšanās par ļoti izdevīgām cenām kuģa veikalos.

Uzņēmuma ietvaros ir paveikts ļoti daudz, lai šī vasara izdotos veiksmīga un priekpilna, ar dažādiem iespējamiem risinājumiem, lai cilvēki varētu atgriezties uz kuģiem, dotos uz dažādiem galamērķiem, tostarp Ālandu salām, Helsinkiem un Stokholmu. Un tagad ir pievienojies vēl viens ļoti populārs galamērķis – Visbija, kas ir arī brīnišķīga vieta aktīvās atpūtas entuziastiem. Tāpēc ar lielu prieku aicinām ceļotājus ņemt līdzi velosipēdus un iepazīt Baltijas jūras salas un skaistākās pilsētas vēl vairāk," stāsta ''Tallink Grupp'' produktu attīstības un pārdošanas vadītāja Marina Jõgi.

Kruīzus no Tallinas uz Visbiju ar kuģi ''Silja Europa'', kā arī uz citiem galamērķiem var iegādāties ''Tallink'' mājaslapā, ''Tallink & Silja Line'' lietotnē vai sazinoties ar klientu apkalpošanas servisu. Visiem pasažieriem, kas dodas uz Visbiju, ir jāuzrāda ceļošanai derīgs personas apliecinošs dokuments. Pasažieriem pirms ceļojuma jāpārliecinās, ka viņi ir veseli un bez Covid-19 saslimšanas simptomiem.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.