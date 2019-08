Tūrisma salidojums: Ērgļos norisināsies Latvijas tūrisma profesionāļu un entuziastu satikšanās

Ērgļos 7. un 8. septembrī notiks Latvijas tūrisma profesionāļu un entuziastu satikšanās pasākums ar nosaukumu “Tūrisma salidojums”. Pasākuma mērķis – izglītot sabiedrību par jēgpilnu cilvēka uzvedību dabā, videi draudzīgu paradumu izkopšanu un dabai draudzīga un aktīva dzīvesstila veidošanu, pastāstīja projekta vadītāja Inese Olte.

Pasākums noritēs bijušās Ērgļu dzelzceļa stacijas jeb aktīvā tūrisma centrā "Stacija", kas ir nebeidzamu eksperimentu poligons pie dabas.

Pasākuma pirmajā daļā, iepriekš piesakoties, ikviens interesents varēs doties kādā no 12 dažādu grūtības pakāpju pārgājieniem Vidzemes augstienes reģionā. Seno Braku mežu izpēte, krastings, ploggings (lēna skriešana savienojumā ar atkritumu savākšanu), pārgājiens ar mazuļiem, purva brišana, nakts pārgājiens uz Gaiziņkalnu – šī gada programmas mazākā sastāvdaļa. Pārgājieni notiks Latvijā plaši pazīstamu aktīvā tūrisma gidu pavadībā. Pieteikšanās pārgājieniem te.

Pasākuma aktīvajā daļā Ērgļu stacijas apkārtnē būs iespēja iegūt jaunas vai nostiprināt jau esošās tūrisma prasmes tādās disciplīnās kā minirogainingā, disku golfā, orientēšanās disciplīnā, boulderingā, laivošanā, supošanā, kāpšanā, šaušanā ar loku, lēkšanā ar virvi no 17 metru augstuma, kā arī izmēģināt citas ar aktīvo tūrismu saistītas aktivitātes.

Līdzās aktīvai brīvā laika pavadīšanai plānotas lekcijas un diskusijas par aktīvā tūrisma tematiku: sieviete kalnos (Ilze Plakane), augstkalnu ekipējums (Kristaps Liepiņš), garo taku rašanās Latvijā, to labiekārtošana ( Mārtiņš Kalnbērziņš, Enriko Podnieks), meža terapija ("The Latvian Element"), maršrutu plānošana un fotografēšana ( Matijs Babris).

Vakara cēliens būs veltīts ceļojuma stāstiem pie ugunskura kopā ar Latvijas jaunatklājējiem Martu Selecku un Gustavu Terzenu, par motociklistu vasaru stāstīs Kaspars Breidaks, savu gada velobraukšanas stāstu nodos Gunārs Dzalbs. Pasākuma aktivitātes turpināsies arī naktī ar saulrieta un saullēkta baudīšanu uz SUP dēļa, laivošanu ar caurspīdīgajām kanoe laivām ar LED apgaismojumu, aktīvākajiem iespēja kopā ar "Movement spontaneous" doties nakts pārgājienā, palicējiem – nakšņot teltīs vai kopā ar "Piedzivojumi.lv" kokos.

"Tūrists – tas ir dvēseles stāvoklis. Vēlme ceļot, izzināt un atrast noved pie brīnumainām atklāsmēm. Par sevi, par dzimto vietu. "Tūrisma salidojuma" ideja – satiekamies, iepazīstamies un dodamies tālāk jau ar pleca sajūtu," teic pasākuma iniciators Māris Olte.

Tāpat "Tūrisma salidojuma" laikā notiks balsojums par skaistāko Latvijas dabas taku. Uzvarētājiem – Latvijas Valsts Mežu balva takas labiekārtošanai.

Pasākumā piedalīsies pārstāvji no Latvijas aktīvā tūrisma organizēšanas kompānijām, kā "Hiking in Latvia", "Postnos"," Lūzumpunkts", "Purvu bridēji", "Domas Dabā", "Movement spontaneous", "Piedzivojumi.lv", "Sigulda Adventure", "Ropejumping.lv", "Ērgļu jaunsargu vienība", "25 wolves", "The Latvian Element", "DabaLaba", "Latvijas orientēšanās federācija", "Uzzini, Iepazīsti " u.c.

Ar sīkāku pasākuma programmu iespējams iepazīties šeit .