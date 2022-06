Tūrisma uzņēmēju pieredzes stāsts – lāzerparks 'Shooter' un tā saimnieks Deivis Jirgensons

Klāt vasara, kad esam noilgojušies pēc piedzīvojumiem, kas sniedz jaunas emocijas un priekpilnu kopā būšanu ar draugiem, ģimeni, kolēģiem vai skolas biedriem. Turpmākais stāsts, ko sagatavojusi Valmieras novada Tūrisma pārvalde, vēstīs tieši par piedzīvojumu sajūtas tveršanu saliedējošas komandu spēles laikā un atklās Deivja Jirgensona tūrisma uzņēmējdarbības pieredzi, saimniekojot un vadot iecienītu Valmieras novada tūrisma objektu Lāzerparku "Shooter".

Brenguļu pagasta Miķeļos, iepretim Beverīnas koka skulptūru parkam un labirintiem, atrodas speciāli aprīkota, labiekārtota šķēršļu arēna – lāzerparks, kur iespējams izspēlēt aizraujošus lāzertaga spēles scenārijus. Lāzertags ir aktīva, saliedējoša un moderna jauno tehnoloģiju komandu spēle svaigā gaisā. Tā piemērota visām interešu un vecuma grupām. Spēles laikā virmo jautrība un pozitīvas emocijas, turklāt to neietekmē laikapstākļi un to var spēlēt pat ziemas laikā. Piedāvājumā ir arī izbraukuma spēles interesentiem vēlamā vietā un laikā ar speciālām šai spēlei paredzētām piepūšamajām figūrām.

Saulainā, pieneņu ziedu izkrāšņotā laikā viesojāmies "Shooter" lāzerparkā, kur saimnieks Deivis viesmīlīgi dalās ar savu vairāk nekā piecus gadus ilgo uzņēmējdarbības pieredzes stāstu. Viss aizsākās ar iedvesmu, kas vēlāk pārauga aizrautīgā uzņēmībā. Kad 2016. gadā Deivis ar ģimeni viesojās izklaides parkā "Avārijas brigāde", viņa uzmanību piesaistīja tieši lāzertaga spēle. Piedzīvotās emocijas tik ļoti iespiedās atmiņā, ka bija vēlme pašam ko tādu izveidot Valmieras pusē. Veicot rūpīgu izpēti par lāzertaga klubiem un to piedāvājumu Latvijā, Deivis saprata, ka tuvākajā apkārtnē nav šāda piedāvājuma. Tā nu, ģimenes un draugu atbalstīts, mērķtiecīgi ķēries pie darba.

Foto: Publicitātes attēli

Vecāku īpašumā bija piemērots zemes gabals, kur šādu ideju varētu īstenot. Apņēmības spars attīstīt vietu, kur jau tuvumā ir saistoši tūrisma objekti – Beverīnas koka skulptūru parks un labirinti, Brenguļu alus dārzs, šokolādes kārumu ražotne "R Chocolate" Trikātā, kā arī garām brauc daudz velobraucēji, mērojot apļveida maršrutu no Valmieras uz Brenguļiem, bija liels. Tika pieteikta dalība divos biedrības "Lauku partnerības Ziemeļgauja" LEADER projektos, ko arī veiksmīgi realizēja, un par iegūtajiem līdzekļiem varēja iegādāties spēles inventāru. Deivis atzīst, ka dalība projektos bija sarežģītākais ceļš, kas bija ejams, jo dokumentācija bija pietiekami liela, bet tas viss bija tā vērts.

Ar to, protams, viss neapstājās, jo bija jādomā gan par spēles laukuma iekārtošanu, gan par tehniskās drošības jautājumiem. Jau sākotnēji bija plāns radīt šo piedzīvojumu spēles vietu maksimāli draudzīgu ģimenēm ar bērniem, kas arī ir izdevies. To ļoti novērtē vecāki, kuri atveduši uz spēli savas atvases, bet paši nav plānojuši piedalīties. Lāzerparka šķēršļu arēna ir iežogota, un neviens bērns nevar patvaļīgi aizklīst no spēles laukuma, savukārt skatītāji var vērot visu spēles norisi un dalībnieku rezultativitāti digitālā displejā laukuma malā. Kopumā auditorija ir ļoti daudzveidīga, piedaloties gan dažādiem kolektīviem, gan individuāliem spēlētājiem dažādā vecumā, sākot jau no četriem gadiem līdz pat sirmam vecumam.

Foto: Publicitātes attēli

Dažādos spēles scenārijus Deivis veido pats un atzīst, ka spēle tā aizrauj dalībniekus un arī tos, kuri izvēlas nespēlēt, ka reizēm vērotājs jau kādā brīdī kļūst par aizrautīgu spēlētāju. Nākas novērot arī ne mazums amizantu brīžu, kad dalībnieki ir ļoti azartiski un cīņas spara pārņemti, tomēr iejaukties nekad nav nācies. Interesanti vērot dažādās komandu pieejas, jo spēle var būt gan ļoti aktīva un enerģiska, gan var izvēlēties ne tik intensīvu spēles gaitu. Nācies redzēt, ka citreiz spēles laukumā vienas stundas laikā noskrieti pat desmit kilometri.

Deivis atzīst, ka veiksmīgas uzņēmējdarbības stūrakmens ir būt entuziastam par to, ko dari, sekot līdzi jaunākajām tendencēm un nekautrēties piezvanīt un aprunāties arī ar konkurentiem, lai uzzinātu viņu pieredzi. "Šāds kvalitatīvs lāzerparks ar jaunākajām tehnoloģijām, kāds pieejams pie mums, Vidzemē īsti nav, tāpēc pie mums brauc no tuvākām un tālākām pilsētām. Te pēc spēles var visus rezultātus redzēt digitālā tiešsaistes ekrānā. Katru gadu cenšos sekot līdzi visiem jaunumiem un papildināt piedāvājumu, piemēram, ieviešot jaunus uzdevumus spēlē, uzlabojot laukuma iekārtojumu u.tml. Gribas, lai viesiem ir patīkami šeit atgriezties, un jaunumi arī tiek novērtēti."