Tā kā šajā gadā vairāk ceļojam pa Latviju, lielāka uzmanība tiek pievērsta galamērķu klāstam. Ja kādu interesē labi pārbaudītas vērtības, cits meklē ko mazliet eksotiskāku, cenšoties atklāt ko jaunu un vēl neredzētu. Lūkojoties pēc sirdij tīkamākā, nereti nākas sastapties ar dažādiem šķēršļiem. Te, izrādās, objekts atrodas privātīpašumā, te kāds ceļotājs pēc fantastiskiem un ažiotāžu sacēlušiem foto atsakās teikt, kur tie uzņemti, sak, lai šī vieta paliek noslēpumā. Tas noved pie viena jautājuma – Latvijas daba ir visiem vai tomēr privileģētajiem?

Jautājums, protams, ir sarežģīts. Un uz to var paskatīties no vairākiem aspektiem. Pirmkārt, no Latvijas apceļotāju, kuri vēlas iepazīt savu zemi, skatpunkta. Otrkārt, no zemes īpašnieku viedokļa un dažādās pieejas – tūristu gaidīšanas un ieejas maksas noteikšanas, kā arī privātīpašuma zīmes uzstādīšanas un neļaušanas šķērsot savu zemīti, jo iepriekšējā pieredze ar sušķīgiem atpūtniekiem iznīdējusi visus kādreizējās laipnības avotus. Tāpat vienmēr prātā jāpatur pati daba – vai kāda objekta popularizēšana to nepadarīs par kārtējo masveida galamērķi un palēnām negraus tā varenību? Šoreiz – par tiesībām, ētiku un mīlestību pret dabu!