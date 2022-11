Valsts svētki Latvijā – krāšņāko svinību norises 18. novembrī

Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienā vairākās Latvijas pilsētās un ciemos plānoti krāšņi pasākumi, aktivitātes un koncerti. "Tūrisma gids" piedāvā spilgtāko publicēto svētku programmu apkopojumu! Uzzini, kā svētkus svin daudzviet Latvijā, un ieplāno, kā tos pavadīt svinīgā noskaņā.

Rīgā norisināsies svinīga ziedu nolikšanas ceremonija (no pulksten 10.30) un militārā parāde (no pulksten 13.30), skanēs koncerti, būs skatāmas tematiskas izstādes un kino. Brīvības laukumā no pulksten 19.30 skanēs koncerts, Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita uzruna, Latvijas Republikas himna, uzstāsies Rīgas kamerkoris "Ave Sol", orķestris "Rīga" un solists Goran Gora. No pulksten 10 līdz 18 Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā būs skatāma izstāde "Satversme 100+" un norisināsies ekskursijas un nodarbības ģimenēm ar bērniem. Tikmēr kinoteātrī "Splendid Palace" no pulksten 13 līdz 21 interesenti par īpašu cenu varēs noskatīties jaunāko latviešu filmu izlasi.

Foto: Publicitātes foto

Jelgavā pulksten 17 Kultūras namā sāksies koncerts "Mīlestības dziesmas manai Latvijai". Tajā skanēs fragmenti no Zigmara Liepiņa, Imanta Kalniņa un citu latviešu komponistu darbiem. Svētku koncerts pulksten 19 notiks arī brīvdabas koncertzālē "Mītava". Tajā uzstāsies solisti Atis Auzāns un Ralfs Eilands, koklētāja Laima Jansone un DJ Monsta. Priekšnesumiem pievienosies virtuālais koris videomākslinieka Viktora Keino interpretācijā. Kā svētku akcents pilsētvidē būs multimediāla 3D projekcija "Jelgavnieku spēks un sirdis pieder Tev, Latvija". Tā uz Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa fasādes tiks rādīta no pulksten 17.30 līdz 23.

Jūrmalā valsts svētkos 18. novembrī jūrmalnieki iedegs garāko "Gaismas ceļu" Latvijā. Vairāk nekā 10 tūkstoši sveču izgaismos Jūrmalu no Priedaines līdz pat Ķemeriem un arī Jomas ielu. Lāpu ugunis par godu Latvijai degs arī lāpu gājienā jūras krastā Majoros. Svētku dienas vakarā pilsētā izskanēs grupas "Ducele" un "Pērkons" koncerti, Dubultu Kultūras kvartālā norisināsies multimediāla akcija "Apgaismo Jūrmalu – Latviju".

Liepāja Latvijas valsts neatkarību svinēs ar koncertu un muzikālu gaismu un video uzvedumu. Koncertā muzicēs Ivo Fomins, Antra Stafecka un Dināra Rudāne, pārsteiguma viesi – grupa "Musiqq". Svarīgi – svinīgā pasākuma laikā tiks nodrošināts surdotulkojums, kas dos iespēju vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem pasākuma apmeklētājiem piedalīties svētku norisēs. Koncerta noslēgumā, atskaņojot īpaši radītu muzikālu motīvu, svētku apmeklētājus priecēs muzikāls gaismu un video stāsts. Uzvedums ilgs septiņas minūtes un atkārtosies ik pēc 10 minūtēm laika posmā no pulksten 19 līdz 23.

Ventspilī šī gada svētku programmas "Spēka zīmes Latvijai" aktivitātes pilsētvidē norisināsies no pulksten 17 līdz 19, kuru ietvaros dažādās pilsētas vietās būs muzikālas tikšanās, gaismu instalācijas un noskaņu telpas. Pulksten 16 klātienē un tiešraidē izskanēs koncerts "Latvija".

Saldū notiks aktivitātes visai ģimenei O. Kalpaka muzejā un piemiņas vietā "Airītes". No pulksten 10 līdz 17 būs iespēja doties bezmaksas ekskursijā, kā arī piedalīties dažādās, ģimenēm ar bērniem paredzētās nodarbībās: redzēt gaismu tumsā un Latvijas krāsas, būs jāpilda muzeja pētnieku sagatavotie uzdevumi.

Valmierā svētku norises notiks no 17. līdz 20. novembrim, bet pašā svētku dienā – 18. novembrī – pulksten 9 sāksies starts Latvijas kontūras izstaigāšanai. Savienojot Latvijas kontūru, kas vedīs pa 12,5 kilometrus garu maršrutu, dalībnieki būs aicināti piedalīties arī Latvijas dzimšanas dienai veltītā svētku viktorīnā. Savukārt pulksten 15 Valmieras Kultūras centrā skanēs svētku koncertprogramma, uzstājoties mecosoprānam Kristīnei Zadovskai un mūziķim Daumantam Kalniņam. Koncertā izskanēs populāras latviešu komponistu atmodas un mīlestības apliecinājuma dziesmas šodienas laikam.

Foto: Valmieras novada pašvaldības arhīvs

Dobelē 18. un 19. novembra vakaros no pulksten 18 līdz 23 Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu pieguļošajā teritorijā būs apskatāma audiovizuāla instalācija "Gaismas vārdi Latvijai".

Bauskā pulksten 17 Bauskas Rātslaukumā notiks grupas "Pērkons" koncerts un apmeklētāji varēs dziedāt līdzi nozīmīgākajām grupas kompozīcijām, kas Atmodas laikā spēcinājušas mūsu tautu. Pēc koncerta līdz pulksten 21 ar labāko latviešu mūzikas izlasi svētkus turpinās DJ Artis Dvarionas.

Alūksnē svinības notiks 17. novembrī – Kultūras centrā notiks pasākums "Zeme sudraba krastiem", kura laikā tiks pasniegts pašvaldības apbalvojums "Sudraba zīle", un pēc tam aktieris Raimonds Celms un komponists Matīss Žilinskis iepriecēs ar koncertprogrammu "Tālie krasti". 18. novembrī svētkiem veltīti pasākumi notiks daudzviet Alūksnes novadā.

Cēsīs pulksten 11 notiks svinīgā ziedu nolikšana pie Uzvaras pieminekļa Vienības laukumā. Savukārt pulksten 17 koncertzālē "Cēsis" notiks svētku deju koncertuzvedums "No saknēm gaismā", kas stāstīs par latviešu tautas tradīcijām gadskārtu ritumā.

Smiltenē pulksten 16 Kultūras centra pagalmā notiks patriotisko dziesmu koncerts un karaoke ar Smiltenes Kultūras centra amatierkolektīviem, solistiem un instrumentālo ansambli Pētera Vilka vadībā. Pulksten 17 notiks varēs piedalīties dančos pie latviskām dejām Līgas Krīgeres-Krūmiņas virsvadībā, savukārt pulksten 18 Vecajā parkā norisināsies gaismas akcija "Mana spēka zīme", kur ar līdzpaņemto svecīti varēs papildināt Smiltenes ģerboni Vecā parka Jaunajā estrādē.

Rēzeknē pulksten 16.15 notiks simbolisks gājiens no pieminekļa "Latgales kongresam 100" līdz piemineklim "Vienoti Latvijai". Pulksten 16.30 pie "Latgales Māras" ar svinīgām uzrunām un svētku kopkori norisināsies svētku saiets "Dzīvo un elpo ar Latviju!". Pulksten 18 Latgales vēstniecībā GORS notiks Valsts svētku koncerts – deju ansambļa "Daiļrade" folkbaleta izrāde "Cik saules mūsos".

Foto: Publicitātes foto

Informācija sagatavota, apkopojot svētku norises pašvaldību mājaslapās un oficiālajos "Facebook" kontos, kur var lasīt plašākus aprakstus un programmas atspoguļojumu.