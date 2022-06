Zem palmas vai kalnos jau pēc dažām dienām. Cik izdevīgi ir pēdējā brīža piedāvājumi

Kur atvaļinājums, tur izmaksas. Kur izmaksas, tur problēmas. Ceļošana ir daudzu iemīļots veids, kā sevi iepriecināt un palutināt pelnītajās vasaras brīvdienās, taču nevienam nav noslēpums, ka šis prieks nav no lētajiem. Viens no variantiem, kas bieži izskan, ir nesteigties ar biļešu iegādi, bet pagaidīt tūrisma operatoru pēdējā brīža piedāvājumus, kas mēdz slēpties zem "karstajām" cenām. Taču simtprocentīgi paļauties uz to, ka dažas dienas pirms izlidošanas tiksi pie kārotā galamērķa un varēsi apmierināt visas vēlmes, nevar. Cik liela ir iespējamība, ka loterijā par lētu ceļojumu izvilksi laimīgo lozi?



Šajā rakstā varēsi:

Iepazīties ar cilvēku, kas izmantojuši pēdējā brīža piedāvājumu ceļošanai, pieredzi;

Uzzināt, kas īsti ir pēdējā brīža piedāvājums;

Noskaidrot, kas ietekmē ceļojumu cenu un kā tā mainījusies pēdējo gadu laikā;

Izvērtēt plusus un mīnusus ceļojuma iegādei pēdējā brīdī.

Pandēmija, kuras zīmē dzīvojām pēdējos gadus, mums iemācīja daudz – arī to, ka cilvēks plāno, bet Dievs dara. Šī iemesla dēļ Anna, kura jau vairāk nekā 10 gadus katru vasaru vismaz nedēļu atvēl brīvdienām ārzemēs, 2021. gadā ar tālejošiem plāniem nesteidzās. Dzīvos, redzēs – tā viņa atbildēja katram, kurš pagājušajā vasarā vaicāja, zem kuras valsts saules viņa brauks pagozēties šogad. Soli pa solim tuvojās pieteiktās atvaļinājuma dienas, taču lidojuma biļešu viņas un drauga kabatās vēl nebija. Kāpēc? Jo abi pirms brīvdienu pieteikuma vienojās, ka brauks tajā virzienā, kur būs izdevīgākais piedāvājums. "Mēs esam diezgan spontāni ceļotāji. Protams, ir bijušas reizes, kad jau pusgadu iepriekš nolemjam – šovasar galamērķis būs Grieķija vai Spānija, un tad biļetes, nakšņošanu un apskates vietas plānojam laikus. Pagājušais gads bija izņēmums. Bijām noguruši darbos, tāpēc galvenais bija izrauties no ikdienas rutīnas. Kur? Vienalga – galvenais, ka kopā un siltumā."