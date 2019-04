Apbrīnojami skaistas vai visai savdabīgas: ievērojamu upju izlase

Ja ceļojot tev patīk pavadīt laiku pie ūdeņiem, vērts apsvērt domu par ainavisku upju uzmeklēšanu. "Tūrisma Gida" izraudzīto rakstu kolekcijā atrodamas brīnumaini skaistas vietas, kuras novērtēs ikviens dabas mīlis.

Turpinājumā atrodamās upes katra prot pārsteigt ar kādu citu aspektu. Kāda nomierina ar savu mēreno plūdumu, savukārt cita spēj uzlādēt ar savu dinamiku. Tomēr liela daļa no tām pārsteidz ar savu krāsu – kamēr viena iekrāsojusies tirkīzzilā tonī, cita gluži kā akvarelis šarmē ar krāsu sajaukumu. Protams, ne tikai pašas upes liek apbrīnā iedvesties, bet arī to izrobotie krasti – dažas no šīm upēm var lepoties ar burvīgām ielejām, kuras ieskauj no abām pusēm. Tomēr, lai arī cik skaistas tās būtu, ir arī pa kādam neparastam, taču praktiskam eksemplāram – tāds atrodams kādā Nīderlandes ciemā, kurā nav ielu, bet satiksme notiek pa upi. Lai arī cik dažādas, visas kā viens šīs upes ir apciemošanas vērtas!

