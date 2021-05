Citāda Latvijas iepazīšana: būves, no kurām vairs pāri palikušas vien drupas

Ja meklē alternatīvas vietas un tevi vilina laika pirksta skartas ēkas, šis raksts būs piemērots tieši tev!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šoreiz "Tūrisma Gids" izraudzījies saulītē izcelt dažādas būves, no kurām pāri palikušas tikai drupas un gruveši. Muižas, baznīcas, vējdzirnavas un citas ēkas – interesantu vietu šajā sarakstā netrūkst. Iepazīsties ar to stāstiem, iepazīsti to teritoriju caur skaistajiem foto, kā arī varbūt kādu no šīm vietām pat izvēlies kā nākamās ekskursijas galamērķi!

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.