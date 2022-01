Iedvesma nākamajam ceļojumam – 10 tūrisma objekti kā no fantāziju filmām

Skatoties kādu pasaku vai fantāziju filmu, nereti rodas vēlme aizceļot uz šo brīnumaino pasauli, kāda redzama kadros. Lai arī dzīvē nevari nokļūt filmas fikcijā, piedāvājam lielisku alternatīvu galamērķiem Eiropā, kas radīs sajūtu, ka tūlīt, tūlīt turpat ap stūri sastapsi hobitus, Hariju Poteru vai kādu Disneja princesi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Katram ceļotājam noteikti ir bijusi sajūta, kad noticēt savām acīm ir bijis grūti. Ja gadījumā esi aizmirsis kā tas ir, tad "Tūrisma Gids" apkopojis 10 apskates vietas, kas apburs pat pieredzējušus ceļotājus. Turpinājumā iepazīsties ar noslēpumaino Gruzijas ciemata Gergeti Trīsvienības baznīcu, kam tālāk sekos deviņu Eiropas valstu glabātie dārgumi.

Gergeti Trīsvienības baznīca Gruzijā

Foto: Shutterstock

Gergeti Trīsvienības baznīca ir populāra pareizticīgo un apustuliskā baznīca Gruzijā. Arhitektūras komplekss atrodas Gruzijas Gergeti ciemā, sešu kilometru attālumā no Stepantsmindas pilsētas, 2200 metru augstumā. Baznīcas senatnīgumu izgrezno netālu esošās Kaukāzu virsotnes un Kazbegi kalns. Jāpiemin, ka Svētās Trīsvienības baznīca ir vienīgā krusta kupola stilā celtā Khevi provincē. Kompleksā ietilpst katedrāle, zvanu tornis un garīdznieku mājas. Lai izbaudītu pasakaino skatu un iztēlotos sevi filmas cienīgā kadrā, vari iznomāt zirgu.

Precīzs Gergeti baznīcas kompleksa uzcelšanas laiks nav zināms, taču izpētot tā arhitektūras stilu un senus avotus, vēsturnieki nosprieda, ka tas varētu būt 14. gadsimts, kā arī vēstures avotos minētais Gruzijas karalis, kas 14. gadsimtā uzdeva tempļa uzraudzību Gergeti iedzīvotājiem, kuri tika uzskatīti par kalpiem.

Pateicoties Gergeti nomaļajai atrašanās vietai, gadsimtiem ilgi iebrukumu un karu laikā teritorija tika izmantota, lai slēptu vērtīgas relikvijas. Vēsturnieki šeit atraduši daudz liecību par Gruzijas vēsturi, piemēram, Tbilisi persiešu iebrukuma laikā 18. gadsimtā glabāšanai atvesto Svētā Nino krustu un vērtīgās relikvijas no Mchetas (Mtskheta) pilsētas.

Lai gan padomju laikos dievkalpojumi baznīcā bija aizliegti, tā joprojām ir labi pazīstama tūristu vieta, teikts Gruzijas ceļvedī "Georgia Travel Guide". Mūsdienās tā aktīvi darbojas un sniedz pakalpojumus kā Gruzijas pareizticīgo un apustuliskā baznīca. Dodoties Gergeti Trīsvienības baznīcā, neaizmirsti, ka tas vispirms ir aktīvs klosteris un tikai pēc tam tūristu galamērķis. Jāievēro klostera noteikumi – sievietēm mugurā kleita un mati pārklāti ar lakatu, savukārt vīrieši klostera teritorijā nedrīkst ierasties šortos.

Kā šeit nokļūt?

Ģergeti ceļa būvniecība tika pabeigta 2018. gada rudenī, tagad templi var apmeklēt ar jebkura veida auto. Ja neīrē mašīnu, tad ar mikroautobusu viegli var nokļūt līdz Kazbegi, pēc tam doties ar kājām uz Gergeti ciemu. Pastaiga aizņems apmēram 40 minūtes. Mikroautobusi atiet no Didubes autoostas Kazbegi virzienā.

Lasi tālāk un iedvesmojies nākamajam ceļojumam! Iespējams, nolemsi apmeklēt Holandes ciemu bez ielām, Beļģijas dižskābaržu mežu vai pasaku grāmatas cienīgo Lihtenšteinas pili.

Apbrīnojamā Francijas pērle – Svētā Miķeļa kalns ar aitu pulkiem un abatiju

Foto: Shutterstock



Francijas ziemeļos, Normandijā, atrodas kāda īpaša vieta – Monsenmišelas sala, kuru, burtiski tulkojot no franču valodas, dēvē arī par Svētā Miķeļa kalnu (Le Mont-Saint-Michel). Salu ieskauj viduslaiku mūra siena un torņi, tās centrā slejas klosteris, ap kuru ganās tūkstošiem aitu. Ik gadu šurp dodas vairāki miljoni tūristu - UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Monsenmišela ir viens no populārākajiem apskates objektiem Francijā, kur gadsimtiem senās tradīcijas un to laiku sadzīve saglabājusies vēl mūsdienās.

Lasīt vairāk

Ziemeļu Venēcija – Githorna. Mazais Holandes ciems, kur nav ielu

Foto: Shutterstock



Githornu mēdz dēvēt arī par Holandes vai Ziemeļu Venēciju, jo šajā pilsētiņā gandrīz nav ielu – tikai kanāli. Modernos pārvietošanās līdzekļus arī tur nav ko meklēt, jo visērtāk braukt ar parastu laivu vai iet kājām pa šaurajiem celiņiem gar kanāliem.

Lasīt vairāk

Alpu acs: tirkīzzilais Braiesa ezers pie Itālijas un Austrijas robežas

Foto: Vida Press



Braiesa ezers (Lago di Braies) Itālijas ziemeļos ir leģendu apvīts. Ne velti – tā apkārtne, uzspīdot saulei, tiešām šķiet nereāla, jo ūdens ir tirkīzzils un skaidrs, bet majestātiskie Dolomītu Alpi, kas to ieskauj, spoguļojas ezerā kā zaļganā acī.

Lasīt vairāk

Foto: Zilo zvaniņu 'jūra' Beļģijas dižskābaržu mežā

Foto: Reuters/Scanpix



Savvaļas pulkstenītes ik gadu aprīļa vidū mežu (Hallerbos) netālu no Beļģijas pilsētas Halles pārvērš zilā ziedu jūrā. Vietējie to pat iesaukuši par zilo mežu, un ik gadu pavasarī to steidz apskatīt tūkstošiem cilvēku.

Lasīt vairāk

Velna tilts – viena no skaistākajām Vācijas vietām, kas apskatāma bez maksas

Foto: Vida Press



Vācijā ir kāds neliels, bet ļoti slavens tilts, kas uzbūvēts tā, ka, atspīdot ūdenī, rada sirreālu, pilnīgi perfekta apļa ilūziju, kas cilvēkam ar bagātāku iztēli varētu šķist kā vārti uz citu pasauli. Tieši sava maģiskā izskata dēļ to dēvē par Velna tiltu (Die Rakotzbrück).

Lasīt vairāk

Lihtenšteinas pils, kas izskatās kā no princešu un bruņinieku pasaku grāmatas

Foto: Shutterstock



Lihtenšteinas pils Vācijā izskatās kā 3D attēls no pasaku grāmatām, tas ir fakts, un daudziem var šķist, ka tai ir sena vēsture un sakars ar bruņinieku laikiem, tomēr šis iespaids ir mānīgs, jo pašreizējā pils netālu no Štutgartes celta 19. gadsimta 40. gados, kad Vācijā modē bija viduslaiku romantizēšana un šāda veida pilis tapa daudz kur. Šī ir viena no skaistākajām un slavenākajām Vācijas pilīm, to pat iesaukuši par Virtembergas pasaku pili, turklāt tā ir arī Vilhelma Haufa stāsta "Lihtenšteina" iedvesmotāja.

Lasīt vairāk

Penas pils Sintrā – viens no Portugāles atpazīstamākajiem brīnumiem

Foto: Shutterstock



Penas pils Sintras pakalnos ir viens no vispopulārākajiem apskates objektiem par Eiropas malu dēvētajā Portugālē. 19. gadsimtā celtā romantisma stila pils tiek saukta pat par vienu no septiņiem Portugāles brīnumiem, raksta" The Vintage News".

Lasīt vairāk

Tilts kā no Bībeles - 'neredzamais' Mozus tilts Nīderlandē, kas liek ūdenim atkāpties



Šis unikālais tilts Nīderlandē radīts, lai izraisītu asociācijas ar Bībeles tēlu Mozu, kas pašķīra ūdeni, lai savai tautai palīdzētu šķērsot Sarkano jūru, un jau kļuvis par vienu no Holandes simboliem, kā arī saņēmis neskaitāmas arhitektūras balvas.

Lasīt vairāk

Bleda Slovēnijā – ezers kā no pastkartes, tūkstošgadīga pils un sala, kur jaunlaulātie atrod laimi



Tikai 15 kilometru attālumā no Slovēnijas un Austrijas robežas, Juliāna (Jūlija) Alpos, mežu ieskauts, atrodas gleznainais Bledas ezers.

Lasīt vairāk