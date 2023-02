22. aprīlī copes entuziastus aicina svinēt pavasari 'Vimbu svētkos' Bauskā

Bauska ir viena no vimbu makšķerēšanas galvaspilsētām, tāpēc 22. aprīlī jau piekto reizi Mūsas upes labajā krastā (Krasta iela pie Bauskas stadiona) notiks izzinošs pasākums visai ģimenei – "Vimbu svētki". Šogad svētku svinētāji upes malā tiks gaidīti no pulksten 11, informē Bauskas novada pašvaldība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Vimbu svētki" ir pirmā tikšanās reize pēc garās ziemas, kad baušķenieki un pilsētas ciemiņi tiek aicināti doties pie dabas, lai svinētu pavasari un Mūsas upes devīgos ūdeņus. Lai pievilinātu raženāko lomu, visagrāk (no pulksten 7.30) dienu uzsāk Labas gribas makšķerēšanas sacensību dalībnieki. Kā rakstīts noteikumos – katrs dalībnieks no upes drīkst izvilkt tikai astoņas vimbas. Brangākā no tām tiek nodota svēršanai un mērīšanai, kamēr pārējās zivis turpat uz vietas tiek sagatavotas, kūpinātas un pret ziedojumu nodotas apmeklētājiem baudīšanai. Labas gribas makšķerēšanas sacensību dalībniekus ik gadu apbalvo sešās kategorijās – balvu saņem trīs brangāko vimbu pievilinātāji, vecākais un jaunākais dalībnieks, kā arī veiksmīgākā dāma jeb sacensību "Copes pavēlniece".

Kamēr copes entuziasti ļaujas makšķerēšanas priekam, citi svētku svinētāji varēsbaudīt Latvijā pazīstamu mūziķu uzstāšanos, izzinošas spēles par dabas aizsardzību, radošas nodarbes, iepirkties mājražotāju tirdziņā un vēl... Šogad uz svētku skatuves kāps grupa "Dzelzs Vilks", taču ar labākajiem vimbu ritmiem klausītājus jau visai tradicionāli izklaidēs Roberts Gobziņš. Visas dienas garumā par aktualitātēm zivsaimniecībā informēs svētku neatņemama sastāvdaļa – zinošais dabas entuziasts un pasākuma runasvīrs Māris Olte.