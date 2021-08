35 kilometru garš pārgājiens, kurā iespējams iepazīt Cēsu apkārtnes avotus

Cēsis pavisam noteikti var lepoties ar savu vēsturi, latviskumu un skaisto apkārtnes dabu. Ja plāno doties uz šo pusi un vēlies pilnībā izbaudīt pilsētas apkārtnes varenību, apsver iespēju doties tūrisma aģentūras ''PostNos'' sagatavotajā ''Cēsu avotu tūres'' pārgājienā, kas ļaus šo apkaimi iepazīt no pavisam cita skatu punkta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gaujas senleja Cēsu apkārtnē ir bagāta ne tikai ar Devona ēras smilšakmeņu atsegumiem, mežonīgām upītēm un ainaviskiem ezeriem, bet arī ar neskaitāmiem dzidriem un leģendām apvītiem avotiem, kas veldzēs pat vislielākās un karstākās slāpes pēc piedzīvojuma. Un, kas zina, varbūt pat dziedēs kādu kaiti un vairos jaunības spēku tiem, kas tajos mazgās muti.

''Cēsu avotu tūres'' pārgājienā, 35 kilometru garumā un 650 metru kāpumā, tevi sagaida krāšņa un nepieradināta daba ar dziļām ielejām, gleznainiem un basas pēdas vilinošiem upju lokiem, kā arī senvietas un arheoloģiskas vērtības Raiskuma apkārtnē. Pavisam nedaudzu kāju iemītas takas vīsies ar meža ceļiem un arīdzan dažiem pakāpieniem – kā jau Gaujas Nacionālajā parkā pienākas.

Tā kā maršruts ir pagarš, ja vēlies to pieveikt vienā dienā, tev jārēķinās, ka tas prasīs desmit līdz 11 stundas. Taču vari arī to sadalīt divās daļās – iet divas dienas, katrā pa piecām līdz sešām stundām. Veicot pārgājienu divās dienās, iespējams baudīt meža maģiju kādā no daudzajām telšu un atpūtas vietām pie dabas krūts (var mainīt virzienu un dalīt maršrutu pēc saviem ieskatiem).

Pirms pārgājiena nepieciešams reģistrēties ''mypostnos.com'', kā arī lejupielādēt savā viedierīcē ''PostNos'' lietotni. Vairāk par ''Cēsu avotu tūri'' uzzini te, bet turpinājumā ieskats pārgājiena norisē.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.