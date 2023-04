Aktivitātes Ogrē un tās tuvumā – no kāpšanas pa klinšu sienu līdz vīna degustēšanas ceļam

Ogre ir lieliska vieta, kur pavadīt brīvdienas – te ir daudz, ko apskatīt un kā pavadīt laiku, lai gūtu gan devu adrenalīna, gan atjaunotu enerģiju un vienkārši labi pavadīt laiku. 27. maijā Ogres Zilajos kalnos norisināsies taku skrējiena "Stirnu buks" posms, tāpēc sazinājāmies ar Ogres novada Tūrisma centru, lai apkopotu interesantas aktivitātes, kas būtu saistošas gan sacensību dalībniekiem, gan atbalstītājiem.

Ogres pilsētas skvērs un digitālā strūklaka

Brīvības ielā Ogrē ēkas ir izcils 20. gadsimta 20.–30. gadu arhitektūras paraugs, un mūsdienās lielākā daļa ēku ir valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi. Brīvības ielas gājēju posmā labiekārtotajā skvērā pilsētas iedzīvotājus un viesus priecē strūklaku komplekss "Digitālais ūdens aizkars". Kustīgajā ūdens ekrānā iespējams vērot visdažādākos vizuālos tēlus un programmas, kas mainās, pielāgojot pilsētas noformējumam vai konkrētam pasākumam. Strūklakas īpaši skaistas izskatās tumšajās vakara stundās, kad visā krāšņumā redzamas dažādas krāsas, tēli un zīmes. Vairāk par Ogres pilsētas skvēru vari lasīt, klikšķinot šeit.

Foto: Voldemārs Stāvusis

Krasta promenāde

Krasta promenādi pastaigām iemīļojuši pilsētas iedzīvotāji un viesi. Tā stiepjas divu kilometru garumā gar Ogres upi, paverot fantastisku ainavu uz upes plūdumu un tās krastiem. Ikvienam pilsētas viesim ieteicams veikt 3,5 kilometrus garo ainavisko apļveida maršrutu abpus Ogres upes krastiem, šķērsojot upi divās vietās – pa arkveida gājēju tiltu un jauno trošu tiltu.



Foto: Ogres novada Tūrisma informācijas centra arhīvs

Klinšu kāpšanas tornis

20 līdz 24 metrus augstā, 1050 kvadrātmetru platībā izbūvētā klinšu kāpšanas siena paredzēta sportistu, kalnu tūristu, alpīnistu un citu interesentu treniņiem. Līdztekus lielajai sienai izbūvēta arī mazāka – 2,5–4,5 metrus augsta kāpšanas siena bērniem un jauniešiem. Izbūvējot kāpšanas torni, atjaunota 20. gadsimta industriālā mantojuma būve – ūdenstornis, kas netika izmantots jau kopš 80. gadu nogales. Rezervēšana notiek, izmantojot lietotni "Bookla". Jāņem vērā, ka klinšu kāpšanas torņa sezona sākas aprīļa vidū, atkarībā no laikapstākļiem.

Foto: Ogres novada Tūrisma informācijas centra arhīvs

Ogres centrālā bibliotēka

Šobrīd Ogres centrālā bibliotēka ir Latvijā lielākā publiskā koka konstrukciju ēka, kas iekļaujas pasīvo jeb nulles enerģijas patēriņa ēku kategorijā. Gan ēkas fasādē, gan iekštelpās daudzviet redzamas koka konstrukcijas – šajā būvē koks ir galvenais izmantotais materiāls. 2021. gadā Ogres Centrālā bibliotēka konkursā Latvijas Būvniecības gada balva saņēmusi "Grand Prix". Bibliotēkas ātrijā apskatāmas izstādes un apmeklētājus sagaida darbinieks – robots. Iepriekš piesakoties, iespējams organizēt ekskursiju un uzzināt vairāk par šo unikālo ēku.

Foto: Voldemārs Stāvusis

Piedzīvojumu parks "Milžu taka"

Dabas parkā "Ogres Zilie kalni" atrodas piedzīvojumu parks "Milžu taka" – no virvju un koka konstrukcijām veidota trase kokos. To veido trīs dažādu grūtības un sarežģītības pakāpju loki. Trases kopgarums ir gandrīz 600 metri. Atkarībā no apmeklētāja noskaņojuma un fiziskajām spējām ir iespēja izvēlēties – veikt visu trasi vai atsevišķus lokus. Sezona "Milžu takā" sākas maija sākumā.

Foto: Ogres novada Tūrisma informācijas centra arhīvs

Ogres mols un bāka

Pie Ogres ietekas Daugavā izbūvētais mols izveidojies par unikālu atpūtas un pastaigu vietu. Šeit paveras brīnišķīga ainava uz Daugavu un upes pretējo krastu. Īpaši skaisti skati vērojami saulrieta laikā. Mola galā izvietots vides objekts – bāka, kuras fasādes apdarei izmantots rūsējuma efekts. Tumsā no bākas augšas virzās kustīgs gaismas stars. Uz mola izvietots arī vides objekts trīs mūsdienu jauniešu veidolā.

Foto: "Wind Films"

Špakovska parks

Špakovska parks atrodas Pārogrē, tā platība 5,9 hektāri. Tajā aug vairāk nekā 400 sugu koki un košumkrūmi. Parka augstākajā vietā atrodas skatu tornis, uz kuru ved kāpnes ar 100 pakāpieniem un vairākas takas. Ieeja parkā ir bez maksas.

Foto: Jānis Romanovskis

Ikšķiles baznīcas drupas uz Sv. Meinarda salas

Senākās mūra ēkas drupas Latvijā atrodas uz Sv. Meinarda salas Daugavā. Ikšķiles baznīca celta 1185. gadā bīskapa Meinarda vadībā, pārbūvēta 19. gadsimta beigās, sagrauta 1916. gadā. Kopš Rīgas HES ūdenskrātuves uzplūdināšanas 20. gadsimta 70. gados to apņem HES ūdeņi. Lai nokļūtu uz salas un apskatītu celtnes drupas, jāizmanto laiva vai SUP dēlis.

Foto: Jānis Romanovskis

"Rūgts! Šokolādes" darbnīca un "Vīna ceļš" degustācijas

Ogrē pieejami arī divi jauni tūrisma piedāvājumi. Iepriekš piesakoties uz ekskursiju "Rūgts! Šokolādes" darbnīcā Ikšķilē, ir iespēja uzzināt, kā no īstām kakao pupiņām top šokolāde, kā arī nogaršot vairāku veidu šokolādes, izbaudīt pilnvērtīgu karsto šokolādi un šokolādes tēju.

Foto: Ogres novada Tūrisma informācijas centra arhīvs

Savukārt Libertu vīna pagrabā var pieteikties degustācijām, kuru laikā var nobaudīt "Libertu" bērzu sulu un "Vīna Ceļš" rabarberu un ogu vīnu. Ciemošanās laikā tiek piedāvāti seši dažādi vīni, tradicionālās vīna uzkodas – siers un olīvas, kā arī no kakao pupiņām gatavota šokolāde.