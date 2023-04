Brīvdienu maršruts: dažādi piedzīvojumi šarmantajā viduslaiku mazpilsētā Kuldīgā

Ventas rumbā aktīvi sākušas lēkāt zivis, un 29. aprīlī skaistajā Kurzemes pērlē notiks pasākums "Lido zivis Kuldīgā" ar aizraujošiem notikumiem, tādēļ ir īstais laiks ieplānot tur pavadīt brīvdienas, lai apskatītu ne tikai "lidojošās" zivis, bet arī pašu pilsētu un tās interesantākos objektus un vietas.

Ko apskatīt šarmantajā viduslaiku mazpilsētā "Tūrisma Gidam" iesaka Kuldīgas novada tūrisma attīstības centrs.

Kuldīgas novada muzejs

Ventas krastu rotā īsta koka arhitektūras pērle, leģendām apvītā Bangertu villa jeb Kuldīgas novada muzejs, kas caur pētījumiem, pasākumiem, ekspozīcijām un izstādēm stāsta par sava novada vēsturi. Muzejs ikvienu aicina aizceļot 120 gadu senā pagātnē un ielūkoties turīga kuldīdznieka dzīvoklī, kas apskatāms muzeja ekspozīcijā un uzzināt par Kuldīgas pirmsākumiem un tās vēsturisko attīstību.

Muzeja darbalaiks otrdienās no pulksten 12 līdz 18, no trešdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 18, pirmdienās slēgts. Atrodas Pils ielā 5.

Retro velosipēdu muzejs

Retro velosipēdu muzejā "Ciskdrill" apskatāmi retro velosipēdi, kuri ražoti Latvijā. Papildus velosipēdiem apskatāma arī Jura Vilsona privātkolekcija ar interesantiem sērkociņiem un adatām, kas ražoti tepat Kuldīgā, Latvijā un ārpus mūsu valsts robežām. Pieejama arī retro velosipēdu noma.

Apmeklējums ar iepriekšēju pieteikšanos. Atrodas Baznīcas ielā 23.

Ilūziju piedzīvojumu telpa "Visumnīca"

"Visumnīca" ir gaismas, skaņas un ilūzijas piedzīvojumu telpa, kurā ieskatīties bezgalībā, ieklausīties mistikā un sajust visuma klātbūtni. Telpā apskatāmās un sajūtamās ekspozīcijas ir mainīgas, piesaistot dažādus māksliniekus un radošās personības, piedāvājot apmeklētājiem dauzdzveidīgu un aizraujošu programmu. Telpas apmeklējums notiek seansa veidā, ļaujot izbaudīt ekspozīciju personalizēti. Viena seansa ilgums līdz sešām personām ir 15–20 minūtes.

Atvērts no trešdienas līdz sestdienai no pulksten 11 līdz 18, svētdien no pulksten 11 līdz 16. Biļetes nopērkamas Latvijas dizaina veikalā "KUULD" (Baznīcas iela 27). Atrodas Baznīcas ielā 22.

Kaļķu ielas kvartāls

Kaļķu ielas kvartāls iemīļots ne tikai vietējo iedzīvotāju vidū, bet arī tuvāku un tālāku Latvijas un pasaules viesu vidū. Tas nepārtraukti turpina attīstīties un pilnveidoties, piedāvājot arvien daudzveidīgāku vidi uzņēmējiem un kultūras baudītājiem.

Šeit darbojas alus darītava "Duna", kur iespējams ne tikai iegādāties un degustēt produkciju, bet arī redzēt un izzināt alus darināšanas procesus un nianses. Turpat blakus atrodas kafijas grauzdētava "Curonia", kur var nobaudīt īpašu kafiju un redzēt kafijas grauzdēšanas procesus. Tasīte ar patiešām brīnišķīgu kafiju sevī ietver veselu stāstu, tādēļ kafijas grauzdētavas īpašnieks sagaida ikvienu kafijas mīļotāju ar interesantiem stāstiem, faktiem, degustācijām un atklājumiem, kas liks jaunā veidā izgaršot šo dzērienu.

Kaļķu ielas kvartāla apmeklētājiem ir iespēja izbaudīt mūzikas maģiju, redzēt neredzēto un dzirdēt interesantus pieredzes stāstus no pasaulē slavenā unikālo klavieru būvētāja Dāvida Kļaviņa, kurš savu ražotni no Ungārijas pārcēlis tieši uz Kaļķu ielas kvartālu. Klavierbūves meistara uzņēmums "Klavins Piano" būvē unikāla dizaina klavieres, kas ir neatkārtojamas un piesaista ne tikai ar savu dizainu, bet arī ar skanējumu.

Atrodas Kaļķu ielā 14.

Dzīvais muzejs "Senās Kuldīgas stāsts"

Ekskursija Dzīvajā muzejā ir kā pastaiga cauri vēsturei. Šeit gida pavadībā interaktīvā veidā var uzzināt par notikumiem dažādos laika posmos Kuldīgā: par cietumsodiem, par hercoga Jēkaba kuģiem, tirdzniecības plāniem, par Kuldīgas spožumu un postu. Ar hologrammu, skaņas efektu un citu interaktīvu elementu palīdzību iespējam ceļot atpakaļ laikā un izdzīvot vēstures lappuses, pilnas ar prieku, bailēm, šausmām un panākumiem.

Muzeja darbalaiks no pirmdienas līdz piektdienai ir no pulksten 11 līdz 17, sestdienās un svētdienās no pulksten 11 līdz 18. Atrodas Jelgavas ielā 2.

Ekskursija pa pilsētu ar elektroautobusu "Rumba buss"

Ekskursijas ietvaros tiek apmeklēti ievērojamākie tūrisma objekti, degustācijas un dažādas interesantas vietas Kuldīgā. Katram ekskursijas dalībniekam tiek nodrošinātas individuālas audioaustiņas, lai vieglāk būtu sadzirdēt gida stāstījumu brauciena laikā. Ekskursija notiek vairākās vēlamajās valodās vienlaicīgi: latviešu un krievu valoda dzīvajā stāstījumā, kā arī angļu un vācu valoda ierakstā.

Ekskursijas vēlamo laiku un personu skaitu lūgums pieteikt rakstot vai zvanot uz tālruņa numuru 28657664. Cena par 45 minūšu ekskursiju ir pieci eiro par cilvēku, divus stundu – desmit eiro.

Riežupes smilšu alu labirints

Piecu kilometru attālumā no Kuldīgas atrodas garākais alu labirints Latvijā. Riežupes smilšu alu kopējais garums ir divi kilometri, no kuriem apskatāmi ir 460 metri. Alu apmeklēšana pieejama no aprīļa līdz oktobrim un ieeja paredzēta tikai gida pavadībā. Darbalaiks šobrīd nedēļas nogalēs ir no pulksten 11 līdz 17.

Adatu tornis

Ja plāno doties uz pasākumu "Lido zivis Kuldīgā", tad tev būs iespēja uzkāpt arī Kuldīgas Adatu tornī, no kura skatu platformas ir iespēja paraudzīties uz pilsētas dakstiņu jumtiem.

Visos četros torņa stāvos izvietota industriālā mantojuma ekspozīcija par adatu. Te uzzināsi par adatas attīstību šūšanā, medicīnā, mūzikā, mākslā, ģeogrāfijā, kā arī par adatu fabriku vēsturi Kuldīgā un Latvijā.

Šobrīd muzejs ir atvērts tikai pēc iepriekšēja pieraksta, bet no maija Adatu tornis būs atvērts no trešdienas līdz sestdienai no pulksten 11 līdz 17 un svētdienās no pulksten 11 līdz 15. Atrodas Liepājas ielā 37.

Par ēdināšanas iespējām Kuldīgā skati šeit, bet par naktsmājām – šeit. Ko vēl darīt, redzēt un piedzīvot Kuldīgā skati pilsētas tūrisma mājaslapā "visitkuldiga.com".