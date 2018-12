Dabas takas un pašiem sava 'spoku pilsēta': ko apskatīt Viļakas novadā

Ja nav ideju, kur atpūsties no pilsētas kņadas, vērts apsvērt ideju par pošanos uz Viļakas novadu, kur iespējams ļauties interesantām brīvdienām.

Daudzveidīga un skaista daba, vēsturiskas liecības, latgaliska viesmīlība un nesteidzīgs dzīves ritms – tas sagaida tos, kas nolēmuši apciemot šo vietu Ziemeļlatgales austrumos.

Tik pirms posies garajā ceļā, liec aiz auss, ka, braucot uz Viļakas novadu, jāpaņem līdzi personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un, ceļojot pierobežas joslā divus kilometrus no valsts robežas, nepieciešama caurlaide, ko izsniedz Valsts robežsardze (sīkāk te), atgādina Viļakas novada tūrisma informācijas centra pārstāvji.

Ko tad apskatīt šajā pusē? Lūk, idejas!

Foto: Viļakas TIC arhīvs

Viļaka jeb Marienhauzena ir viena no vissenākajām lielās latgaļu cilts apdzīvotām vietām ar senu vēsturi, sākot jau no 1293. gada. Šobrīd tā mazpilsēta, kur sastopama kolorīta un izteiksmīga pilsētas apbūve ar kultūrvēsturiskā mantojuma objektiem.

Viļakas pilsētas apskati vērts sākt ar Viļakas novada muzeju, kur dažādās ekspozīcijas zālēs var apskatīt etnogrāfiskos materiālus, naudas, sērkociņu kastīšu etiķetes kolekcijas, Latvijas putnu olu kolekciju ar 630 olām, kā arī ''Balto istabu'' un katoļu bīskapiem veltīto piemiņas telpu. Šobrīd muzejs piedāvā apskatīt arī starptautisku arheoloģijas izstādi "Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija. Vairāk nekā 100 gadus kopīga vēsture" apvienojumā ar tūrisma programmu. Vairāk lasi šeit.

Iebraucot Viļakā no jebkuras puses, augstu debesīs slejas Viļakas Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas torņi. Tie sasniedz 46 metru augstumu. Baznīca ir Viļakas ainaviskā dominante un tiek dēvēta par "Ziemeļlatgales pērli". Neogotikas stila mūra baznīca ir iesvētīta 1891. gadā ar Marienhauzenas grāfienes Lippe Lipskas atbalstu. Vasaras sezonā, iepriekš piesakoties, grupā no četriem līdz 15 cilvēkiem ir iespēja uzkāpt baznīcas tornī, no kura paveras burvīgs skats uz pilsētu, kā arī iespēja izbaudīt ērģeļu spēli.

Kultūrvēsturisko mantojumu novērtēsi, izstaigājot arī Viļakas muižas apbūvi. Muižniecība ir atstājusi savas pēdas Viļakas apkārtnes vēsturē. Grāfam Zabello piederošā muiža 19. gadsimta beigās bija trešā lielākā Latvijā. 20. gadsimtā tā tika nopostīta, un uz muižas pamatiem uzcelta Viļakas Valsts ģimnāzija. Blakus atrodas muižas saimniecības ēkas, parks ar liepu alejām un akmens mūra žogs, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi.

Foto: Inese Matisāne

Savukārt brīnišķīgs skats baudāms arī pie Viļakas ezera. No ezera pludmales var saredzēt salu, kur atrodas 13. gadsimta Marienhauzenas viduslaiku pils pilsdrupas. Pie ezera 2017. gadā atklāja mūsdienīgu vides objektu "Ūdens" – instalācija veidota kā simbolisks aplis no 2625 metāla lāsītēm. Vasarā var izbaudīt laisku atpūtu pludmalē, kur pieejama arī sup dēļu un laivu noma, bet velotūristi var izbraukt vietējo velo maršrutu Nr.777 "Ar velo uz Lozdovas gravu".