Dodamies meklēt romantiskākās vietas Latvijas dabā

Ņemot vērā, ka romantiskais žanrs ir viens no populārākajiem kino industrijā, saskaitīt, cik daudz filmu gadu gaitā radīts, ir teju neiespējami. Esam redzējuši galvu reibinošus skatus no Parīzes kafejnīcām, Sanfrancisko pludmales, arī no sniegotajiem Alpu kūrortiem, kur var baudīt siera fondī un karstvīnu. Bet nu laiks aplūkot, kādas romantiskas vietas ir tepat – mūsu brīnišķīgajā Latvijā. Turklāt vasara ir īpaši labvēlīga sezona, lai dotos kādā romantiskā izbraucienā uz vietu, kuras mums atklās tik dažādas, bet ārkārtīgi kolorītas un romantiku mīlošas dāmas.

Ieriķu dzirnavas (Vidzeme)

Daudzi saka – Latvijā nav romantisku vietu, taču Anna Ruža to par patiesību nesauktu. Anna ir jaunā fotogrāfe, kurai būtiski ir baudīt mīļotā klātbūtni un gūt iedvesmu no dabas skaistuma. Šī iemesla dēļ viņa piedāvā iepazīties ar romantiskām vietām, kas varētu iet pie sirds aktīviem un radošiem cilvēkiem.

Par vienu no romantiskākajām vietām Vidzemē viņa uzskata Ieriķu dzirnavas. Tās izskatās apburoši, jo šeit var izbaudīt gan dabu, gan senlaicīgo noskaņu, kas piemīt dzirnavām. Šo senatnīguma sajūtu piešķir fakts, ka dzirnavas ir jau 300 gadus vecas. Personīgi Annu dzirnavas "paķēra" ar to, ka šeit ir neliels ūdenskritums, kuru vērojot var manīt, kā saules stari spēlējas ūdens lāsītēs, veidojot skaistus atspulgus un dažreiz pat mini varavīksnes. Skats patiesi ir ļoti romantisks.