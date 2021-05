Drupas Smiltenē, kas atgādina populāro Stounhendžu

Stounhendža Lielbritānijā ir labi zināms vēsturisks piemineklis, kas mūsdienās kļuvis par populāru apskates objektu. Tomēr arī Latvijai ir sava Stounhendža, kas atrodas Smiltenē un pēdējo gadu laikā ieguvusi īpašu popularitāti tūristu vidū.

Pati Stounhendža ir leģendām apvītā vieta, kuras skats kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem pasaulē. Tā atrodas aptuveni divu stundu brauciena attālumā no Londonas. Stounhendža ir veidota no riņķa veidā izvietotiem milzīgiem akmeņiem. Arheologi uzskata, ka šie stāvošie akmeņi tika uzcelti starp 2500. un 2000. gadu pirms mūsu ēras, un izvietoti kā senais Mēness un Saules kalendārs. Lielākie akmeņi ir aptuveni 10 metrus augsti un sver 25 tonnas, jau iepriekš skaidroja "Tūrisma Gids".

Taču arī Vidzemē, Smiltenē, atrodas savā ziņā līdzīgs objekts – kādas ēkas drupas, kas šķietami atgādina daudziem zināmo Viltšīras Stounhendžu. Drupu neparasto līdzību ar slaveno arheoloģisko pieminekli var pamanīt visai ātri. Šīs līdzības dēļ cilvēki vietu iesaukuši par "Smiltenes Stounhendžu".

Foto: Kate Apse

"Smiltenes Stounhendža" atrodas klaja lauka vidū. Uz to nav īpašu norāžu vai jebkas, kas liecinātu, ka šī ir iecienīta vieta, jo tā patiešām nav uzskatāma par oficiālu apskates objektu. Drupas nav kādas senas muižas vai pils paliekas, bet gan izbijis siena šķūnis, kas 20. gadsimta beigās nodedzis ugunsgrēkā, atstājot tikai mūra pamatus.

Foto: Kate Apse

Protams, šajā apskates objektā jābūt uzmanīgam, izvairoties no jebkādām darbībām, kas var kaitēt jums un jūsu veselībai.

Foto: Kate Apse

